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瑞士人工智能

人工智能词解

与人工智能相关的术语有很多，它们究竟是什么意思？这个短视频我们给你简单讲解一下，从中了解什么是自然语言处理和通用人工智能。

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我的工作重点是制作科学和技术主题的视频和播客。我专注于开发适用于手机观看的讲解型视频，将动画与纪录片风格相结合。 我在苏黎世艺术大学学习电影制作和动画，并于2004年开始在瑞士资讯担任视频记者。从那时起，我专注于为我们的视觉产品制作不同风格的动画。

我撰写关于人工智能技术的快速发展及其对社会可能影响的报道。 我来自英国，曾在伦敦BBC工作，之后移居瑞士，加入瑞士资讯。

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