欧洲歌唱大赛瑞士冠军希望好好休息一下

在上周六晚(5月11日)结束的欧洲歌唱大赛(Eurovision Song Contest)上，瑞士参赛者尼莫(Nemo)以一曲《规则》(The Code)赢得大赛冠军。周日晚上尼莫返回苏黎世时虽一身疲倦，但依然欣喜若狂。
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这位24岁的音乐才子在其当晚的首个媒体见面会上表示，自己还是觉得好像不真实。不过让尼莫庆幸的是，周一(5月13日)没有任何安排。
“我会去我爸妈家的花园里，躺在草地上试着让自己平静一点。”用尼莫的话说，自己现在需要花几天时间静一静，特别是好好睡上几觉。
让这位瑞士说唱歌手赢得本届大赛的歌曲《规则》结合了鼓乐、贝斯、歌剧、说唱与摇滚，讲述了尼莫对自己非二元性别身份的自我发现之旅。
大赛结果揭晓时，瑞士共获得591分，亚军克罗地亚获得547分，乌克兰为季军，法国第四，以色列获得第五名。
“疯狂至极”
“一夜之间突然成名的感觉很奇怪。”过去几周成了尼莫人生中迄今为止最丰富多彩的一段时间。光是飞机上的每个人都喝着香槟庆祝赢得欧洲歌唱大赛这事，就让人感到“疯狂至极”。
当晚23时，尼莫踏进苏黎世机场的到达大厅，立时受到上百名歌迷的热烈欢迎。他们中很多人都举着代表非二元性别的黄白紫黑相间标语牌和旗帜。
上周六晚在等待比分揭晓的那段紧张时间里，尼莫就曾紧紧抓着这样的一面旗帜。而此次歌迷迎接他的仪式，便成了展示他们支持非二元性别者权利的一次重要活动。迎接仪式“声势浩大”，尼莫说道，“它让我看到成为群体的一部分有多棒。”非二元性别者有发言权且能受到重视，这点很重要。
去年11月尼莫才正式公布自己的非二元性别者身份。这位来自比尔市(Biel/Bienne)的天赋异禀的音乐人此前感到自己并非男性或女性。据尼莫说，他们这个群体的一个重要目标就是最终让瑞士的性别登记里增加一个第三性别。上周日司法部部长贝亚特·扬斯(Beat Jans，社会民主党)已提议讨论这个问题。
下届举办地应于9月确定
和尼莫在苏黎世握手的第一批人里就有比尔市市长埃里希·费尔(Erich Fehr，社会民主党)。“尼莫让人惊艳！尼莫就是比尔，”他表示。在他看来，比尔市应在明年欧洲歌唱大赛的筹办工作中发挥作用。“我们正在寻找一个合作城市。”下届欧洲歌唱大赛的举办地点预计将在今年9月宣布。(注：下届欧洲歌唱大赛在瑞士举办，具体城市待定)
瑞士“默默无闻”了30多年后，今年尼莫的获奖令瑞士拿到历史上的第三个冠军头衔。瑞士曾赢得过1956年在卢加诺举办的首届欧洲歌唱大赛，1988年时年20岁的席琳·迪翁(Céline Dion)也曾帮瑞士赢得过一次胜利。
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