一笔瑞士资助，让全球南方国家的艺术作品走向世界

随着瑞士文化发展援助计划面临资金削减，瑞士资讯swissinfo.ch采访了加纳艺术家伊布拉希姆·马哈马(Ibrahim Mahama)，探讨全球文化交流的重要性。

2 分钟

相关内容

在今夏翻修后重新开放之际，伯尔尼艺术馆(Kunsthalle Bern)揭幕了一件极具视觉冲击力的装置艺术作品，它几乎覆盖了整座艺术馆建筑。这件作品出自38岁的加纳艺术家伊布拉希姆·马哈马之手。

为了让这场展览顺利举行，伯尔尼艺术馆从瑞士政府南方文化基金获得了5’000瑞郎(约合人民币4.5万元)的资助。该基金每年预算约70万瑞郎(约合人民币630万元)，旨在帮助瑞士文化机构邀请全球南方国家的艺术家来欧洲展示作品、进行驻地创作，或推动其书籍作品的翻译。

马哈马表示，此类国际支持“让公众有机会接触来自世界不同地区的艺术作品”。他补充道，在海外办展，不仅有助于把他的家乡塔马莱(Tamale)带入国际艺术视野，也能向加纳本地有志于艺术创作的年轻人证明，创作能够超越本土文化、与其他文化对话的作品，是完全可能的。

代表瑞士政府负责发放该基金的独立机构artlink估计，自1991年以来，已有超过1万名艺术家、艺术团体和公司从南方文化基金中受益。

然而，由于瑞士议会在2024年底决定削减对外援助预算，该基金即将停止运作。

进一步了解削减文化发展援助对文化机构和艺术家的影响：

相关内容