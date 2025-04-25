纽约、北京、东京 – 瑞士联邦委员出访忙

瑞士联邦主席卡琳·凯勒-苏特(Karin Keller-Sutter)和经济部长盖伊·帕尔莫兰(Guy Parmelin)会见美国财政部长斯科特·贝森特(Scott Bessent)。 zvg

中美贸易战扰乱了国际秩序，瑞士作为一个以出口为主的小国，有可能被卷入两大巨头之间的经济战争中。所以本着一切以经济为主的目标，瑞士政府七位联邦委员中的三位踏上了行程，分别出访中国、日本和美国。

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外交部长伊格纳西奥·卡西斯(Ignazio Cassis)访问日本和中国，而经济部长盖伊·帕尔莫兰(Guy Parmelin)与财政部长卡琳·凯勒-苏特(Karin Keller-Sutter)则前往美国，三员大将都在外进行国事访问，看似巧合，而世实际上这远非平常的外交活动。

目前国际上的老伙伴关系正在经受考验，而瑞士也必须重新找到定位。

那么瑞士联邦委员这次出访中国和美国的任务是什么？面临哪些挑战？瑞士能取得什么成果？

在中国的任务是什么？

中国是瑞士第三大贸易伙伴，日本是第四大贸易伙伴。瑞士外长这次对中国的访问也有些出人意料，原计划他的访华时间是今年晚些时候。按照瑞士官方说法，此次访华与他的日本之行是一个完美的结合。

不过，这次访问的真正的引子可能也是美国关税。特朗普宣布了一系列关税政策之后，瑞士政府很快认识到，以出口为重的瑞士需要重新加强和扩大其外贸易网络。

自2014年起与瑞士签订自由贸易协定的中国，显然是个近水楼台。此外2024年签订自由贸易协定的印度和计划签订此类协定的南方共同市场，也是瑞士的重点贸易对象。

不管怎样，与中国的现有自贸协定目前正在朝着瑞士希望的方向进行升级-该协议将扩大到制药和机械行业。此次瑞士外交部长的中国之行十分必要，因为瑞士不想失去在中国的重要性。

毕竟，如果美国落实这些已经公布的关税政策，那么中国很快就会成为许多国家梦想的“大蛋糕”，尤其是德国，它的精密工业也对中国市场垂涎已久。但好在瑞士目前仍占据着重要的先机，为了趁热打铁，瑞士现在要及时维护关系。

联邦委员卡西斯在北京会见了中国外交部长王毅。瑞士的官方说法是”巩固双边关系”和”深化政治对话”；两国还就建交75周年举行了庆祝活动。

外部内容 An honor and a pleasure to celebrate 75 years of our diplomatic relations 🇨🇭 🇨🇳 at the Embassy. Long live our bilateral relationship, long live the chestnut tree planted in Beijing on this historic day @SwissEmbChina外部链接 ! pic.twitter.com/zGIEFdSIK3外部链接 — Ignazio Cassis (@ignaziocassis) April 24, 2025 外部链接

瑞中商会主席库尔特·海瑞(Kurt Härri)说：”中国非常看重历史基础。”这位中国问题专家说，与其他国家相比，中国人更珍视相互间的良好关系。

伊格纳西奥·卡西斯告诉瑞士电视台SRF：”友谊非常重要-因为有了友好的基础，就可以讨论比较棘手的问题，这里只涉及各自观点不同而已。”

去美国的目的是什么？

美国是瑞士仅次于欧盟的第二大贸易伙伴。瑞士经济部长盖伊·帕尔莫兰和总统卡琳·凯勒-苏特这次将在纽约逗留至周五(4月25日)。这两位联邦委员的官方任务是出席国际货币基金组织的会议。凯勒-苏特的这一行程很早就已确定。

瑞士联邦主席还打算利用这几天的时间与特朗普政府中的关键人物建立初步联系。这项非官方任务目前被列为重中之重。瑞士政府正在从各个层面努力抵制美国宣布的、但暂时推迟的31%的关税上调政策。

而经济部长对美国的访问其实原本不在计划之中，帕尔莫兰原定飞往日本参加大阪世博会，临时才换成外交部长伊格纳西奥·卡西斯代他访日。

在美国的挑战是什么？

这次美国之行对瑞士的挑战是，能跟正确的人-最好是唐纳德·特朗普本人-直接对话。

4月9日卡琳·凯勒-苏特与特朗普通了25分钟的电话，她是为数不多与特朗普直接通话的国家元首之一。这表明瑞士的铺垫工作已经做好，但因为瑞士刚刚派遣了一位新驻美大使，再加上美国的新政府刚刚成立，所以瑞士目前与美国的关系，基本上还处于起步阶段。

不过，由于瑞士贸易代表团迄今为止做出了许多努力；以及罗氏(500亿瑞郎，相当于4000万亿人民币)和诺华(230亿瑞郎)在美国的重大投资承诺(瑞士企业在联邦委员会贸易代表团访问的同时与美国进行了沟通)，所以瑞士与美国建立良好关系的可能性很大。

此外，唐纳德·特朗普对与伊朗达成新核协议的兴趣有所增加，这也是瑞士的机会。自1980年以来，瑞士一直扮演着美国与伊朗之间的邮递员角色。2019年，因为瑞士的这项保护国任务，时任瑞士联邦主席的乌力·毛勒(Ueli Maurer)还意外受到特朗普邀请前往白宫。

但瑞士与美国的关系也存在着风险，特朗普对中国的排斥很可能会令他要求贸易伙伴在意识形态上的忠诚态度，比如要求在中美之间二选一。如果真是这种情况，瑞士将很棘手。

外部内容

在中国面临的挑战是什么？

由于这次中国之行的主要目的是维护关系，因此并没有直接的挑战。但在中瑞关系问题上，瑞士总是要在经济利益和政治价值观之间取得平衡。

因为中国希望其贸易伙伴要在某些问题上做出让步。”良好的关系并非永恒的，情况很容易发生变化，”中国问题专家库尔特·海瑞说。

瑞士的绿党和社会民主党一再要求在升级与中国的自由贸易协定时纳入强迫劳动和可持续发展等相关内容。

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因此，瑞士外交部长卡西斯此次中国行的目的是明确表明瑞士对中国市场的兴趣；同时也要澄清一个事实-即使签订了自由贸易协定，瑞士的政治家和民众也不会停止用批判的眼光看待中国的行为，或者公开反对这些行为。

卡西斯在北京的一次演讲中说：”我们要找到平衡，因为我们必须说服议会，很可能也要说服瑞士人民支持升级后的自贸协议。”

瑞士在美国取得了什么成果？

瑞士财政部长凯勒-苏特会见了美国财政部长斯科特·贝森特(Scott Bessent)。他被认为是关税问题的关键人物，凯勒-苏特与特朗普通电话时，他也在现场。因此凯勒-苏特在会晤时能再次强调她的观点。

凯勒-苏特强调的观点是：瑞士是美国第六大投资国。瑞士制药巨头罗氏和诺华将在美国投资750亿美元。此外，美国计算的关税贸易逆差也存在偏差。一方面，瑞士的黄金出口推高了2024年的贸易顺差；其次，瑞士进口的美国服务(如软件许可证)未被计算在内。

外部内容 Rencontre constructive avec l’ambassadeur Jamieson Greer @USTradeRep外部链接 pour discuter des relations commerciales bilatérales. Nous nous réjouissons de futurs échanges et de la poursuite de collaborations. pic.twitter.com/QWYdAuflcI外部链接 — Guy Parmelin (@ParmelinG) April 23, 2025 外部链接

这次会晤之后，凯勒-苏特向媒体透露，美国已经确定了一个由15个国家组成的小组名单，计划与这些国家协商找到快速解决关税问题的办法，”她说：“瑞士在这个名单中，因此相关洽谈会继续下去，这是一个重大进展。”

在这次会谈以及在盖伊·帕尔莫兰与美国商务部长贾米森·格里尔(Jamieson Greer)之前的会面中，瑞士的目标是确定进一步展开关税谈判的议题。

帕梅林先生还会见了美国教育部长琳达·麦克马洪(Linda McMahon)，并向她阐述了瑞士双轨制教育的优势。

瑞士能在中国取得什么成果？

如果中美贸易战加剧，中国将需要寻找新的供应商和生产商，例如在汽车和机械行业，美国供应商将不得不退出中国市场，因为高关税将使他们的产品过于昂贵。

这就为瑞士供应商提供了机会。受益于现有的自由贸易协定，瑞士供应商比许多其他国家的供应商有了一定优势。

与瑞士的第二轮自由贸易协定升级谈判将于今年下半年举行，瑞士国内对这个谈判的兴趣在升温。

外部内容

(编辑：Samuel Jaberg及Marc Leutenegger，编译自德文：杨煦冬/dh)