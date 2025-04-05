日内瓦的春天由一棵猴板栗决定

当这棵猴板栗树的第一片叶子张开的时候，日内瓦的春天就正式开始了。 Sautier de la République et canton de Genève

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在瑞士的日内瓦，对植物学的偏好有着源远流长的历史，至今仍保留着一个不同寻常的老传统：当一位被称为“Sautier”的州官员观察到这课猴板栗树的第一片叶子张开时，就意味着春天的到来。

日内瓦担当“报春树”的这棵猴板栗树矗立在日内瓦老城边缘的特雷耶小路(Promenade de la Treille)上，位于市政府和州议会的办公大楼前。

日内瓦的这种通过植物识春的习俗被认为是瑞士一种活着的民族传统之一，其起源可追溯到十八和十九世纪，当时在瑞士日内瓦附近这片地区非常迷恋自然科学。

瑞士的传统习俗节日 圣尼古拉斯节 (12月6日): 儿童向圣尼古拉斯背诵诗篇以获得糖果。

圣诞节 (12月25日): 家庭庆祝活动，包含圣诞大餐和礼物交换。

新年除夕 (12月31日): 面具游行、焰火和鼓乐声驱赶恶魔和邪灵。

忏悔星期二 (大斋节前一天): 面具和奇装异服庆祝活动。

六鸣节 (四月第三个星期日): 苏黎世的春天节日，燃烧巨大的’ Böögg ‘标志冬季结束。

Chalandamarz (3月1日): 恩嘎丁山谷的牛铃游行。

Vignolage (春季): 谢尔(Sierre)的管乐和鼓伴奏庆典。

Feuillu (春季): 卡尔蒂尼(Cartigny)的儿童歌唱游行。

Eierläset (春季): 阿尔高、索洛图恩和巴塞尔乡村的鸡蛋节。

阿尔卑斯山赶牛上山节 (夏季): 畜牧者赶牛上山的传统习俗。

阿尔卑斯山赶牛下山节 (秋季): 畜牧者赶牛下山的传统习俗。Zibelemärit(11月的第四个星期一): 伯尔尼的洋葱节

Älplerchilbi (秋季): 阿尔卑斯山的狂欢节。

Chästteilet (秋季): 奶酪分享节。

日内瓦州的”Sautier”

“我们还以为植物界是一个静默的世界，不会说话。其实恰恰相反，植物是出色的交流家”，斯特凡诺·曼库索(Stefano Mancuso)在他的著作《植物的奇妙之旅》中这样写道。

这位意大利植物学家和散文家如果知道，在日内瓦有一个人，专门给植物当翻译，他一定非常开心。

而这位“植物翻译”就是所谓的州级”Sautier”。最初，享有这个头衔的官员是一名林务员，负责看护林木不被居民砍伐，回家烧火。

后来这个官衔被用于城市卫队的队长。而如今担任“Sautier”一职的则是州议会秘书长。

“Sautier”负责筹备会议；起草议程；记录会议精神；确保议会各委员会的正常运作；还有就是观察一棵猴板栗树。

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该州的官方网站上写道：“按照传统，‘Sautier’的职责是注意观察官方猴板栗树的叶子，及时发现第一片叶子的张开，因为这预示着春天的开始。”

“当我向人们谈起我的职责时，他们对我的日常工作知之甚少，但他们却都知道我是宣布春天到来的那个人，”现任”Sautier”，劳伦特·科利克(Laurent Koelliker)说，他从2017年开始首次担当了这个职责。

一棵疯树

当我们问他具体怎么完成这项时，从他的回答中我们体会到他的细致和专业： 当天气不再那么寒冷时，通常是在二月份，“我就开始去看这棵树了，”他说。

“有两点非常关键：当温度回暖到一定程度，树的汁液就可以回流到树干和枝杈中了，这时就可以看到在一些节点开始有嫩芽滋生了，它们会在阳光下闪闪发光。这是树木新周期开始的表现。在接下来的几天里，一些树枝的顶端就会变绿。“

从那时起，至少需要大概十天的时间，第一片叶子才会从嫩芽中张开。

另一个迹象来自另一棵猴板栗树，那棵树离这棵具有官方头衔的树不远，是日内瓦的一位园丁在1968年种下的。

它的绰号叫“疯板栗”，特点是比其他猴板栗树都要早三周发芽，这给“Sautier”官员提供了一个时间参照点。

科利克从他的前任玛丽亚·安娜·胡特(Maria Anna Hutter)那里得到了这个经验。

科利克说：”我的助理也会陪我一起观察，观察的时候必须采用相同的规则，这样才能将同样质量的观察持续下去。“

200多年来，日内瓦的“Sautiers”官员一直在这本羊皮纸簿上记录官方猴板栗树第一片叶子的开放日期。 Sautier de la République et canton de Genève

不仅仅是传统

持续性在这里是关键词：自1818年起，“Sautier ”就在一本羊皮纸簿上记录下了第一片叶子的张开日期，这个羊皮纸簿至今仍在使用，上面的空白还够几年使用。

迄今为止，已有15位“Sautier”官员，负责照看过四棵官方猴板栗树，当其中一棵树的寿命临近尾声，生长期变得不规律时，“Sautier”就会在附近指定另一棵特性相似的树来接替它。目前这棵树从2016年开始“当班”。

第一位观察者泰奥多尔·马克·保罗(Théodore-Marc Paul)可能做梦也想不到，他在1818年建立的这一传统会成为气候变化和城市化研究的重要参考。

事实上，第一片叶子的张开的时间已逐渐从4月变成了2月，但也有一些明显的例外，例如，2002年日内瓦的春天根据猴板栗的第一片叶子的讯息，始于2002年12月29日！

外部内容

科利克说：”这是如今保持下来的为数不多的植物观测习俗之一，绵延了两个多世纪的时间。”

“继续维持这个古老的数据库非常重要，对研究城市环境、气候和城市化的研究很有意义。”

然而，对于“Sautier”来说，这项不同寻常的工作还有着另一个重要意义。

“当春天来临的时候，每个人都会很开心，因为这意味着严冬已过，春暖花开。而我的工作就是把这个好消息带给大家。”

(编译自德文：杨煦冬/gj)

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