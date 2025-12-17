歐洲最小城市在瑞士？

魯伊圍繞著一塊大岩石而建，岩石上有一座城堡。 Keystone / Stefan Hunziker

歐洲最小的城市在哪？瑞士弗里堡州的魯伊市(Rue)自稱「最小」。然而，歐洲還有幾座小城可能不同意這種說法。

7 分钟

Olivier Pauchard 我的主要职责是翻译、校对和发表瑞士资讯的文章。我还会不定期撰写媒体综述和关于“瑞士奇闻”的原创文章，介绍瑞士的独特之处。 在学习历史和宗教研究后，我在弗里堡广播电台开始了我的新闻职业生涯。之后，我在瑞士电讯社新闻编辑部工作了一段时间，并于2000年加入瑞士资讯，专注于联邦政治和历史报道。目前，我从事翻译、校对和内容制作工作。

阅读本文简体字版本请 点击这里

相关内容

中世紀小城魯伊位於弗里堡州南部，距離沃州的邊界只有咫尺之遙，素有「歐洲最小城市」之稱。該市也在其網站上自豪地註明了這一點。

這一頭銜經常被用於旅遊宣傳。例如，瑞士旅遊局就這樣介紹魯伊：「這座歐洲最小的城市，擁有中世紀風格的小巷、城堡，距離Chutes des Chavanettes瀑布也只有幾步之遙」。

而弗里堡州旅遊網站的法文版介紹也很明確地寫道：「請來歐洲最小的城市魯伊參觀中世紀小巷」。

事實也的確如此，如果在魯伊走上一圈就能體會到旅遊局的說法確實名副其實。小鎮的確充滿中世紀古風；帶有迷人的氣息……而且很小。它圍繞著一塊大岩石而建，岩石上有一座城堡。

蜿蜒的小巷兩旁是傳統的石屋、教堂，城中有幾棟公共建築、城牆及一些美麗的農舍。

與鄰近市鎮合併後，魯伊市現在的面積為23.2平方公里，人口約1,600人。

這座中世紀小城的市中心面積僅0.2平方公里。據估計，約有不到1000人居住在這裡(關於這個小城沒有單獨的統計數據)。

外部内容

這樣一個小地方之所以被稱為「城市」，有其歷史淵源：魯伊是瑞士薩瓦伯爵(Grafen von Savoyen)在13世紀為鞏固自己在該地區的勢力而建立的「新城」之一。

競爭者

從直覺上，魯伊是歐洲最小城市這句話似乎有一定說服力。畢竟與莫斯科、倫敦或柏林等大都市相比；或與瑞士大城市日內瓦或蘇黎世等相比，這座城市的面積和居民人數的確很小。

但是，歐洲還有其他一些城市也可以稱得上是「歐洲最小城市」。例如比利時的迪爾比(Durbuy)、克羅埃西亞的胡姆(Hum)和羅馬的梵蒂岡城都能配得上這個稱號。在一些旅遊網站甚至將迪爾比和胡姆稱為「世界上最小的城市」。

不過，這只是旅遊廣告的宣傳而已，因為世界上並沒有一個正式的官方最小城市排名。就連《金氏世界紀錄》裡也找不到這樣的排名，但胡姆的確曾被載入《金氏世界紀錄大全》。

在這本著名的出版物上提及了世界上最小的國家和最小的首都，但並未提到世界或歐洲最小的城市。

沒有說服力的對比

之所以沒有這樣的官方排名，可能是因為對比的標準各不相同。那麼說到「最小城市」，一般會以什麼為標準：面積、居民人數還是兩者結合？

迪爾比和魯伊的對比就存在著標準的問題。如果只考慮歷史老城中心的規模，那麼佔地2公頃(0.02 平方公里)、居民不足400人的比利時小城迪爾比的確是最小的城市。

但如果從整座城來看，就大不相同了。整個迪爾比由41個區組成，擁有11’000多名居民，總面積為157平方公里，這對於一個「世界最小城市」來說無疑太大了。

而魯伊市則只有7個區，如前所述，約有1,600名居民，面積為23.2平方公里。

不僅僅是大小的問題

很難做出排名的另一個因素是，「城市」本身就是一個很模糊的概念。時代不同、國家不同，對於「城市」的定義也就不同。

就算在瑞士，情況都很複雜。因為瑞士沒有一部聯邦法對」城市」這個概念做出統一的定義。因為瑞士實行聯邦制，所以各州採用的概念和標準都各不相同。

一個地方被稱為「市」，可能是因為它在過去曾被授予市的稱號；也可能是因為它曾經有過城市的功能，例如開過集市或充當過行政機構所在地。

而除了這些歷史因素外，還有一些比較現代的衡量標準。在瑞士許多州，只要一個市鎮的居民人數超過10’000人，就可被稱作「市」。

瑞士聯邦統計局對瑞士城市的統計不僅以居民人數為基準，還會考慮當地經濟和旅遊活動的情況。

按照聯邦統計局的規定，一座城市至少要達到14’000的「人口當量」才能被定義為城市。所謂的人口當量是結合常住人口、工作數量和飯店過夜人數計算得出的參數。另外，城市的人口密度必須至少達到每平方公里2,500人。

是不是很複雜？瑞士情況的複雜性有時甚至讓人工智慧的搜尋引擎都受到挑戰。

當有人在網路上搜尋：「瑞士最小的城市是哪一個？」可能會得到不同的答案。

(編輯：Samuel Jaberg，編譯自德文：楊煦冬/dh，繁體校稿：盧品妤)

阅读最长 讨论最多