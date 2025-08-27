瑞士三角巧克力之路：无关美食，源于战争
说起瑞士三角巧克力(Toblerone)，您一定记得它独特的锯齿造型。但您可能不知道，在瑞士有一条以它命名的“三角巧克力之路”(The Toblerone Trail)。
这条小径蜿蜒穿过瑞士西部汝拉山脉的森林，一直延伸至日内瓦湖湖畔，沿途排列着形似巧克力块的巨型反坦克水泥防御工事，它不仅是瑞士战时遗产的重要见证，也是一条极具魅力的自然徒步路线。
“三角巧克力之路沿途可没有巧克力，”户外活动平台SwitzerlandMobility特别提醒道，或许是预见到失望的家长们可能要抱怨，“这其实是条融合历史教育的徒步路线，沿着二战时期修建的防御工事体系延伸。”
这里一共有大约3’000个所谓的“三角巧克力”——，它们其实是巨大的金字塔形混凝土块，也被称为“龙牙”(dragon’s teeth)，是当年为阻止德军从法国入侵而修建的反坦克防御工事。
这些障碍块每个高达两米，重量可达15吨。它们在战争期间几乎遍布瑞士，但从汝拉山区的巴桑(Bassins)一路向南延伸至普朗然(Prangins)湖畔的这条十公里长的防线，是保存最完整的一段。
“三角巧克力”或“龙牙”并不是世界上唯一的反坦克防御设施：其他形式还包括“捷克刺猬”(Czech hedgehog)和“比利时门”(Belgian gate)。
在第二次世界大战期间，成排的“龙牙”曾被多个军队使用。德国人在齐格菲防线(Siegfried Line)和大西洋壁垒(Atlantic Wall)上也大规模采用了这种工事。
如今，在朝鲜非军事区边境的一些区域，“龙牙”依然存在。
据乌克兰记者援引英国国防部的消息说，2022年11月俄罗斯开始在其占领的乌克兰城市马里乌波尔(Mariupol)的周边修建“龙牙”防御工事。
瑞士交通与户外活动平台SwitzerlandMobility解释道：“大约在1940年，当德军开始攻击比利时、挪威等中立国家时，瑞士国内的恐慌情绪也达到了顶点。”
“这促使瑞士启动了‘普罗芒豪斯防线(Promenthouse Defence Line)’的修建工程：沿着河流和溪谷，一块又一块混凝土巨石被依次安放。后来，这些设施并未被拆除，而是部分被修复，用来提醒人们战争带给瑞士的重要启示。”
以下是瑞士其他地方的“三角巧克力防御工事”照片集：
完整的“三角巧克力之路”从巴桑延伸到尼永(Nyon)，全长约18公里，半天时间即可走完。在夏季，沿着普罗芒豪斯溪(Promenthouse)、孔布溪(Combe)、塞林溪(Serine)这三条溪流的林荫路段尤其令人心旷神怡。沿途风光还包括葡萄园、果园和玉米地，而在湖畔，则可欣赏到勃朗峰的壮丽景色。当年，这些“三角巧克力”防御工事甚至一度延伸至日内瓦湖水中50米，用于防范可能的两栖登陆攻击。
“比动物园还丰富！”
三角巧克力之路协会(Toblerone Trail Association，前称普罗芒豪斯防线协会Promenthouse Fortified Line Association)清理出了一条从巴桑通往尼永的林地与农田小径，并修建了台阶与小桥。沿途设置了多块生动有趣的信息牌，介绍森林的作用、树木的种类以及这一战略防御工事的历史背景。
该协会表示，这个项目最初的目的是为了保护瑞士军事遗产的重要组成部分，但很快发现其生态环境的意义同样重大。
如今，许多混凝土“三角巧克力”巨石已被苔藓、常春藤和荆棘覆盖，为大量动物与植物物种提供了理想的栖息之地。协会甚至称：“这里的生物多样性比动物园还要丰富！”
能挡住坦克的障碍，当然也能拦住拖拉机。SwitzerlandMobility补充道：“这些巨大的反坦克障碍使得人们无法进行土地密集型耕作，因此如今它们已布满苔藓与常春藤，成为众多动植物的温馨家园。溪流之上，绿荫之间，鸟儿啁啾啼鸣。而从田野间则能欣赏到日内瓦湖和法国阿尔卑斯山的美景。”
“与植物相比，动物要难以观察得多，原因很明显：它们会移动，”三角巧克力之路协会耐心解释道，并补充说，“带着狗一起散步也不利于观察动物。”
协会指出，许多动物是夜行性的-“刺猬、獾、鼬、河狸、田鼠、鼩鼱，更不用说蝙蝠，该地区可能有六种以上的蝙蝠”-不过，对于训练有素且有富有耐心的观察者来说，仍然能通过视觉和听觉捕捉到大量的踪迹。在较小体型的生物中，节肢动物种类也十分丰富，例如昆虫、蜘蛛和千足虫。
然而，尽管大多数大型哺乳动物鲜少被察觉，但”鸟类的情况却截然不同”。这里有近100种繁殖鸟类，从娇小的戴菊莺和鹪鹩到体型庞大的苍鹭不一而足。有些物种严格栖息于溪流地带(河乌、鹡鸰、翠鸟)，另一些则几乎从不离开林冠(莺类)。还有一类常出没于草甸区域(鸦科、云雀、黄鹀)。部分鸟类毫不畏惧与人比邻而居(赭红尾鸲、家麻雀、燕子、雨燕)。最后，有些物种只能在湖畔森林中偶尔得见或听闻其声(金黄鹂、夜莺)。
至于植物，协会网站以相当坦诚的口吻写道：“可以直接说，三角巧克力之路沿途的植被并不特别。”
“[这些植物]在该地区随处可见，尤其常见于河岸边。”不过，它“依然有趣”，并为“好奇的散步者或教师与学生”提供了丰富的观察可能性。
(来源： 三角巧克力之路协会外部链接)
然而，该项目的首要目标还是教育：确保这段独特的军事遗产能够完好保存，为后世所见。三角巧克力之路协会在教师带领学生前来参观之前，会向他们提供有关军事历史、地质特征和生态环境方面的背景资料。
玫瑰别墅
为什么这条防御线会修建在这里？为什么不直接修建在瑞士边境？
普罗芒特豪斯–塞里讷(Promenthouse–Serine)河谷是西来之敌会遭遇的第一道天然屏障。当时日内瓦三面被被占领的法国包围，几乎无法设防。因此，三角巧克力防御工事便选择在此地修建-由士兵和失业者参与建设，众多当地民众也为支援抗战主动捐出了土地。
然而，这条路线上的“三角巧克力巧克力”防御工事并不是唯一的惊喜-无论是对当年的德国人，还是对今天的徒步旅行者来说。
玫瑰别墅(Villa Rose)是一栋漂亮的粉红色房子，坐落在曾经的日内瓦与伯尔尼之间的交通要道上。数十年来，当地人都对之百思不得其解：这栋房子显然维护得很好，但窗户里从未亮起过灯，也从未有人被看到进出。
不过，经历过战时动员的老一辈人却清楚：这实际上是一座固若金汤的堡垒，其墙壁厚达2.5米，窗缝则由10厘米厚的钢板加固。所谓的“窗户”其实是伪装，只是画上去的。
玫瑰别墅是沿三角巧克力之路修建的12座碉堡(pillbox)之一-这些伪装的混凝土警戒堡设有射击孔，可供士兵开火。在战争期间，这里堆满了武器和弹药，最多可驻扎25名士兵，他们通过军用电话与外界保持联系，长时间严阵以待，手指扣在扳机上，防备德国人入侵。
三角巧克力之路的防御线及其碉堡如今已被列入国家重点保护文物名录。
(编辑：Samuel Jaberg/gw，编译自英语：樊桦/gj)
