瑞士三角巧克力之路：無關美食，源自於戰爭
說起瑞士三角巧克力(Toblerone)，您一定記得它獨特的鋸齒造型。但您可能不知道，在瑞士有一條以它命名的「三角巧克力之路」(The Toblerone Trail)。
這條小徑蜿蜒穿過瑞士西部汝拉山脈的森林，一直延伸至日內瓦湖湖畔，沿途排列著形似巧克力塊的巨型反坦克水泥防禦工事，它不僅是瑞士戰時遺產的重要見證，也是一條極具魅力的自然徒步路線。
「三角巧克力之路沿途可沒有巧克力，」戶外活動平台SwitzerlandMobility特別提醒道，或許是預見到失望的家長們可能要抱怨，「這其實是條融合歷史教育的徒步路線，沿著二戰時期修建的防禦工事體系延伸。」
這裡一共有大約3’000個所謂的「三角巧克力」——，它們其實是巨大的金字塔形混凝土塊，也被稱為「龍牙」(dragon’s teeth)，是當年為阻止德軍從法國入侵而修建的反坦克防禦工事。
這些障礙塊每個高達兩米，重量可達15噸。它們在戰爭期間幾乎遍布瑞士，但從汝拉山區的巴桑(Bassins)一路向南延伸至普朗然(Prangins)湖畔的這條十公里長的防線，是保存最完整的一段。
「三角巧克力」或「龍牙」並不是世界上唯一的反坦克防禦設施：其他形式還包括「捷克刺蝟」(Czech hedgehog)和「比利時門」(Belgian gate)。
在第二次世界大戰期間，成排的「龍牙」曾被多個軍隊使用。德國人在齊格菲防線(Siegfried Line)和大西洋壁壘(Atlantic Wall)上也大規模採用了這種工事。
如今，在北韓非軍事區邊境的一些區域，「龍牙」依然存在。
根據烏克蘭記者引述英國國防部的消息說，2022年11月俄羅斯開始在其佔領的烏克蘭城市馬裡烏波爾(Mariupol)的周邊修建「龍牙」防禦工事。
瑞士交通與戶外活動平台SwitzerlandMobility解釋道：「大約在1940年，當德軍開始攻擊比利時、挪威等中立國家時，瑞士國內的恐慌情緒也達到了頂點。」
「這促使瑞士啟動了『普羅芒豪斯防線(Promenthouse Defence Line)』的建造工程：沿著河流和溪谷，一塊又一塊混凝土巨石被依次安放。後來，這些設施並未被拆除，而是部分被修復，用來提醒人們戰爭帶給瑞士的重要啟示。」
以下是瑞士其他地方的「三角巧克力防禦工事」照片集：
完整的「三角巧克力之路」從巴桑延伸到尼永(Nyon)，全長約18公里，半天即可走完。在夏季，沿著普羅芒豪斯溪(Promenthouse)、孔布溪(Combe)、塞林溪(Serine)這三條溪流的林蔭路段尤其令人心曠神怡。沿途風光還包括葡萄園、果園和玉米田，而在湖畔，則可欣賞到白朗峰的壯麗景色。當年，這些「三角巧克力」防禦工事甚至一度延伸至日內瓦湖水中50米，用於防範可能的兩棲登陸攻擊。
“比動物園還豐富！”
三角巧克力之路協會(Toblerone Trail Association，前稱普羅芒豪斯防線協會Promenthouse Fortified Line Association)清理出了一條從巴桑通往尼永的林地與農田小徑，並修建了台階與小橋。沿途設置了多塊生動有趣的資訊牌，介紹森林的作用、樹木的種類以及這一戰略防禦工事的歷史背景。
該協會表示，這個計畫最初的目的是為了保護瑞士軍事遺產的重要組成部分，但很快就發現其生態環境的意義同樣重大。
如今，許多混凝土「三角巧克力」巨石已被苔蘚、常春藤和荊棘覆蓋，為大量動物與植物物種提供了理想的棲息之地。協會甚至稱：「這裡的生物多樣性比動物園還要豐富！」
能擋住坦克車的障礙，當然也能攔住拖拉機。SwitzerlandMobility補充道：「這些巨大的反坦克障礙使得人們無法進行土地密集型耕作，因此如今它們已佈滿苔蘚與常春藤，成為眾多動植物的溫馨家園。溪流之上，綠蔭之間，鳥兒啁啾啼鳴。而從田野間則能欣賞到日內瓦湖和法國阿爾卑斯山的美景。」
「與植物相比，動物要難以觀察得多，原因很明顯：它們會移動，」三角巧克力之路協會耐心解釋道，並補充說，「帶著狗一起散步也不利於觀察動物。」
協會指出，許多動物是夜行性的-「刺猬、獾、鼬、河狸、田鼠、鼩鼱，更不用說蝙蝠，該地區可能有六種以上的蝙蝠」-不過，對於訓練有素且有富有耐心的觀察者來說，仍然能通過視覺和聽覺捕捉到大量的踪跡。在較小體型的生物中，節肢動物種類也十分豐富，例如昆蟲、蜘蛛和蜈蚣。
然而，儘管大多數大型哺乳動物鮮少被察覺，但「鳥類的情況卻截然不同」。這裡有近100種繁殖鳥類，從嬌小的戴菊鶯和鷦鷯到體型龐大的蒼鷺不一而足。有些物種嚴格棲息於溪流地帶(河烏、鶺鴒、翠鳥)，有些則幾乎從不離開林冠(鶯類)。還有一類常出沒於草甸區域(鴉科、雲雀、黃鹀)。部分鳥類毫不畏懼與人比鄰而居(赭紅尾鴝、家麻雀、燕子、雨燕)。最後，有些物種只能在湖畔森林中偶爾得見或聽聞其聲(金黃鷂、夜鶯)。
至於植物，協會網站以相當坦誠的口吻寫道：「可以直接說，三角巧克力之路沿途的植被並不特別。」
「這些植物]在該地區隨處可見，尤其常見於河岸邊。」不過，它「仍然有趣」，並為「好奇的散步者或教師與學生」提供了豐富的觀察可能性。
(來源：三角巧克力之路協會外部链接)
然而，該計畫的首要目標還是教育：確保這段獨特的軍事遺產能夠完好保存，為後世所見。三角巧克力之路協會在教師帶領學生前來參觀之前，會向他們提供有關軍事歷史、地質特徵和生態環境的背景資料。
玫瑰別墅
為什麼這條防禦線會建在這裡？為什麼不直接建在瑞士邊境？
普羅芒特豪斯–塞里訥(Promenthouse–Serine)河谷是西來之敵會遭遇的第一道天然屏障。當時日內瓦三面被佔領的法國包圍，幾乎無法設防。因此，三角巧克力防禦工事便選擇在此地修建-由士兵和失業者參與建設，眾多當地民眾也為支援抗戰主動捐出了土地。
然而，這條路線上的「三角巧克力巧克力」防禦工事並不是唯一的驚喜-無論是對當年的德國人，還是對今天的徒步旅行者來說。
玫瑰別墅(Villa Rose)是一棟漂亮的粉紅色房子，坐落在曾經的日內瓦與伯爾尼之間的交通要道上。數十年來，當地人都對之百思不得其解：這棟房子顯然維護得很好，但窗戶裡從未亮起過燈，也從未有人被看到進出。
不過，經歷過戰時動員的老一輩人卻清楚：這實際上是一座固若金湯的堡壘，其牆壁厚達2.5米，窗縫則由10厘米厚的鋼板加固。所謂的「窗戶」其實是偽裝，只是畫上去的。
玫瑰別墅是沿著三角巧克力之路建造的12座碉堡(pillbox)之一-這些偽裝的混凝土警戒堡設有射擊孔，可供士兵開火。戰爭期間，這裡堆滿了武器和彈藥，最多可駐紮25名士兵，他們透過軍用電話與外界保持聯繫，長時間嚴陣以待，手指扣在扳機上，防備德國人入侵。
三角巧克力之路的防禦線及其碉堡如今已被列入國家重點保護文物名錄。
(編輯：Samuel Jaberg/gw，編譯自英文：樊樺/gj，繁體校對：盧品妤)
