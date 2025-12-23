瑞士車牌的五個特別之處

審美是品味問題，但不得不承認，瑞士車牌的外觀很有設計。 Keystone / Christian Beutler

車牌如此常見，以至於我們幾乎不再注意到它們。然而，對於眼光敏銳的人來說，小小車牌中卻可能隱藏著許多驚喜。在瑞士尤其如此，這裡的車牌很可能會讓過往遊客感到驚訝不已。

10 分钟

Olivier Pauchard 我的主要职责是翻译、校对和发表瑞士资讯的文章。我还会不定期撰写媒体综述和关于“瑞士奇闻”的原创文章，介绍瑞士的独特之处。 在学习历史和宗教研究后，我在弗里堡广播电台开始了我的新闻职业生涯。之后，我在瑞士电讯社新闻编辑部工作了一段时间，并于2000年加入瑞士资讯，专注于联邦政治和历史报道。目前，我从事翻译、校对和内容制作工作。

阅读本文简体字版本请 点击这里

1. 車牌對應的是個人，而不是車輛

在大多數國家，車牌與車輛是綁定的。具體來說，車牌號碼在車輛首次註冊時生成，並在車輛的整個使用周期內始終與其捆綁，無論其車主是否更換。當車輛永久停用時，該號碼通常會被銷毀，並且不再重新分配。法國就是這種情況。

瑞士則不然，它是少數車牌不與車輛關聯，而是與車主關聯的國家之一。這種車牌系統雖然不太常見，但在列支敦士登、挪威、瑞典以及美國的一些州(例如加利福尼亞州和俄勒岡州)也有應用。

在瑞士，您首次購車時會獲得一套(兩塊，分別安裝在車前和車後)同號車牌。通常情況下，這套車牌會伴隨您車輛的整個使用壽命。每次更換車輛時，車牌會隨之轉移到新車上。如果您擁有兩輛車，兩車可以使用同一車牌。

對於懷舊的人來說，可以在停止駕駛時將自己的車牌轉讓給家庭成員，或者在車牌閒置一年以上時，依然保留該號碼以備將來使用。如果某車牌號碼徹底不再被使用，則會被銷毀或重新分配給新用戶-具體做法因州而異。

車牌更換是州變更最直接的表現。就像1994年Laufen從伯爾尼州併入巴塞爾城市半州時的情況。 keystone

另外，瑞士聯邦制對於車牌的更替有一個非常實際的影響：雖說車牌綁定的是車主個人，但由於車牌是由各州分別管理，因此，當某人跨州搬家後，就無法保留原有的車牌號碼。

2. 駕駛員很容易被識別

瑞士標準車牌為白底黑字。有一些特殊用途的車牌外觀會有不同，例如：軍用車輛車牌採用黑底白字。

軍用車牌的外觀與一般車牌有所不同。 Keystone / Christian Beutler

車頭的標準車牌為長方形，車尾是兩種比例不同的長方形車牌。車牌號碼由兩個字母(代表州，例如：BE 代表伯爾尼州)和一組用於識別的數字(最多六位)組成。車尾車牌的左右兩側分別也印有瑞士國徽和州徽。

在大多數國家，車輛登記記錄不對外開放，而僅供執法單位或保險公司等機構查閱。瑞士的做法則靈活得多。相關資料可上網查詢，通常可查到登記車主的姓名及居所所在市鎮。

在氣候變暖的今天，如果想讓車輛匿名，依靠大雪覆蓋已經不可靠了。 Keystone / Salvatore Di Nolfi

要注意的是，各州的相關規定也各不相同，取決於各州對《聯邦資料保護法》解讀的嚴格程度。有些州，例如提契諾，不允許公眾查閱線上登記冊；而有些州，例如弗里堡州，則非常靈活。還有一些州，例如伯恩州，採取折衷方案，要求在線註冊才能查閱登記冊，並且每次查詢結果需支付1瑞郎的費用。

總的來說，大多數情況下，相關資訊查詢還是非常開放的。不過，根據《道路交通法》第89條規定，車主也可以透過提交拒絕揭露個人資料的申請。各州機動車管理部門都會為此提供線上表格。

3. 公路之旅瑞士東部的熱門小州

在瑞士的公路上，有些州的車牌很少見，例如烏裡-其實挺可惜的，因為它們的設計非常獨特，亮黃色底色上印著黑色的牛頭。

相反，有一個州的車牌非常常見：白色背景上印著黑熊圖案，旁邊配有字母「AI」-這表明該車輛來自內阿彭策爾州。其實這個州跟烏裡州一樣，是個人口稀少的小州，遠離主要城市中心。

為什麼兩州的車牌會有這麼大的曝光率呢？難道是阿彭策爾的人們天生愛冒險，比其他州的州民更熱衷於駕車旅行？

並非如此：開著標有「AI」車牌的司機很可能不是內阿彭策爾州的居民，而是一名遊客或其他州的租車客。事實上，瑞士很大一部分租賃車輛都在內阿彭策爾州註冊。原因有二：該州提供非常低的道路稅，註冊手續也簡單易行-這就吸引了眾多的汽車租賃公司落腳於此。

這項業務為這個小州帶來了穩定的收入，該州每年註冊的租賃車輛數量與當地居民人數一樣多。除了內阿彭策爾之外，沙夫豪森州也擁有大量的租賃車輛。

4. 特殊」號碼身價不菲

瑞士車牌中也不乏奇思妙想。在人口最稠密的幾個州，6位數的車牌系統即將被淘汰。於是有人提議允許客製化數字和字母組合的個人化車牌。

不過，我們近期內恐怕還看不到「SWISSINFO 007」這樣的車牌。去年年底，聯邦公路管理局宣布放棄這項方案，因為徹底改造現有系統成本過高，尤其是在政府削減開支的當下。為了解決這個問題，該局計劃採用7位數的車牌號碼系統-這最快可能在2027年於蘇黎世州實現。

這項決定令一些州感到失望，它們原本希望透過客製化車牌獲得可觀的收入。好在，現行制度在一定程度上給予了各州獲得財政補充收入的可能。

大多數車輛登記服務都允許車主付費選擇待分配的車牌。而為了更經濟實惠，某些所謂的「特殊」車牌–例如一位數或疊數的車牌–會定期進行拍賣。

特殊的車牌號碼經常在拍賣會上出售。 2017年5月，提契諾州車牌「TI 9」以8萬瑞郎的價格拍賣成交。 Keystone / Ti-Press / Gabriele Putzu

截至目前，瑞士車牌拍賣價格的最高紀錄保持者是蘇黎世車牌「ZH 24」，該車牌於2024年7月3日以29.9萬瑞郎的價格成交-這次拍賣是為慶祝2024年歐洲杯而舉辦的專場拍賣會的一個環節。先前的最高紀錄保持者是楚格車牌「ZG 10」，該車牌於2018年以23.3萬瑞郎的價格售出。在瑞士法語區，最高紀錄是瓦萊州車牌「VS 1」，成交價為16.01萬瑞郎；提契諾州的最貴車牌是「TI 10」，成交價為13.5萬瑞郎。

5. 安全方面不合標準

無論是保險箱、鈔票、護照或資料存儲，瑞士在安全方面在全球都享有盛譽。但車牌卻給這種形象「拖了後腿」。

瑞士車牌的製作技術自1971年以來就從未有過改良，如今已不符合現行的安全標準，而且極易被仿製。假貨可以透過網路從國外訂購。「就安全而言，我們還處於石器時代。」瑞士車牌公司(Swiss Plates)負責人André Seiler告訴媒體。該公司為瑞士20個州製作車牌，是該領域的市場領導者。

這個問題已引起政界關注，議會聯邦院成員Werner Salzmann最近就此向政府發起質詢。聯邦委員會回應稱，自2024年以來共發現20起造假案件，但目前尚無全國性統計數據。在上屆聯邦議會例會期間，交通部長Albert Rösti表示此情況不會對國家安全造成重大風險。

相关内容 讨论 提问者： Zeno Zoccatelli 瑞士有哪些“奇葩事”？你想知道吗？ 知道吗，在瑞士，养单只豚鼠宠物是违法的！“嗡嗡球”(hornuss)真的嗡嗡响吗？还有，瑞士外交官在埃及意外发现自己曾祖父的木乃伊，这个故事是真的吗？ 参与讨论 60 赞 查看讨论

(編輯：Samuel Jaberg，編譯自法文：郭倢/dh，繁體校對：盧品妤)

阅读最长 讨论最多