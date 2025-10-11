瑞士，全世界最独特的徒步之国-没有之一

1976年6月，在斯坦瑟峰徒步旅行的人们。 Keystone / Str

瑞士不仅以雪山和湖泊闻名，其徒步路线系统也堪称世界典范。全国约6.5万公里的步道网络覆盖城市、乡村与高山，几乎每个角落都能步行抵达。然而，随着游客数量激增、自行车使用频繁以及极端天气影响加剧，这一系统正面临前所未有的挑战。

你喜欢徒步吗？尤其是在秋意渐浓的时节，层林尽染，整片树林都沉浸在浓妆重彩的氛围中。风景如画的瑞士无疑是最受喜爱的徒步旅行目的地之一。

让我们从数据开始，一探究竟：瑞士徒步路线超过65’000公里。

按照瑞士联邦统计局的数据，瑞士有85’000公里公路和5300公里铁路，加起来竟比徒步道路多不了多少。

而徒步路线中的62%是标着熟悉的黄色路标的小路，这些小道向所有人开放；而还有36.5%是用白-红-白相间的路标标识的山间徒步路线。

在某些海拔高度，维护徒步旅行路线是一项真正的挑战。圣加仑一侧卡兰达山上的高山徒步路径。 Keystone / Gian Ehrenzeller

最后还有1.5%的徒步路径是高山徒步路径，带有白-蓝-白标识。要想在山路和高山路径上徒步，需要较好的身体条件，比如腿脚稳健、不恐高以及良好的体能。

这一徒步路线还分为国家、地区和地方路线：国家级徒步路线可在一个月内走完，或安排逐段徒步；地区级路线可在2-3天内完成；地方级路线则适合1日徒步旅行。

瑞士全国共设立了约5万个路标。平均每公里的维护费用约为800瑞郎(约合7100人民币)。瑞士约有2000名志愿者参与维护工作。

与许多其他国家不同的是，瑞士的徒步路标会标明走完这段路所需的时长。这是按照每小时4.2公里的平均徒步速度计算出来的，当然不包括中途休息用餐时间。

40年的《联邦宪法》

瑞士徒步路径之所以在全世界如此独一无二，是因为它被写入了《联邦宪法》：1985年颁布的《联邦步行与徒步路线法》(FWG)对瑞士境内相互连接的人行街道和徒步路径网络的规划、建设、维护和更换作出了规定。

该联邦法自1985年10月4日起生效，至今整整40年了。不过，这并不意味着瑞士联邦政府直接对这些道路网负责。

和瑞士的许多问题一样，这是由各州负责的事项。因此，瑞士有26个州，就有26个专业徒步路径组织。

根据相关宪法的规定，各州主要负责徒步路线的规划、维护、融资和标识。各州可将建设和维护工作委托给市政执行，大多数州也是这样做的。

瑞士电视台SRF档案资料中的一个花絮：一群志愿者在瓦莱州的一条徒步旅行路线上做标记(1949年4月8日的新闻片，德）：

外部内容

数字化准备

徒步爱好者都知道：徒步前的准备工作是至关重要。瑞士休闲和旅游非机动交通官方网络Switzerland Mobile和联邦地形局Swisstopo等机构通过他们的在线工具，简化了人们的徒步前的准备工作。

今年夏天，刚从捷克移民到瑞士的扬·吉拉尔(Jan Gilar)应该亲身体会到了提前做好准备的重要性。他在毫无准备的情况下开始了冰川徒步旅行，结果掉进了八米深的冰缝。

多亏了他的小狗吉娃娃Philipp坚守在裂缝旁的石头上，策尔马特航空公司才在搜寻了40分钟后找到并救出了他。他失足后，一名游客在对讲机中听到了他的求救信号，并通知了救援队。

徒步之国-瑞士

那么瑞士是如何成为徒步之国的呢？1900年前后，瑞士人对亲近大自然的休闲活动萌发了浓厚的兴趣。

20世纪20年代，随着汽车的普及，步行者越来越感觉到受到边缘化。雅各布·埃斯(Jakob Ess)是一名教师，是他开始自主标记徒步路线，起初并没有标准化系统。

徒步路标总是标注到达目的地的时长-休息时间除外。 Keystone / Jean-Christophe Bott

1933年，雅各布·埃斯和奥托·宾德(Otto Binder)成立了苏黎世徒步协会。仅一年后，瑞士远足协会在全国范围内成立。

协会成立当天，就确定了标准化路标：黄底黑色字样的路标，这些路标至今仍被用于标记正式的徒步路线。

第二次世界大战期间，出于安全考虑，瑞士军队拆除了所有路标。委员会就利用这段时间规划了新的路线并准备了路标，在战争结束后就迅速重建了徒步路线网络。

从那时起，徒步在瑞士越来越受欢迎。根据瑞士徒步协会的一项研究，2019年约400万15岁及以上的人会经常去徒步。

这相当于常住人口的58%；而使用过徒步路线的人则占了80%。这一调查是在冠新冠疫情之前进行的。

繁荣及其弊端

在疫情期间，徒步热潮明显升温，而且仍在持续。

然而，任何事物都有两面性：最近，一些州和市镇纷纷表示，在维护徒步路线时遇到了困难。特别是在山区各州，某些路段不得不暂时关闭。

徒步旅行路线经常因极端天气而关闭。 Keystone / Arno Balzarini

大量增多的徒步者并不是唯一的原因，骑山地自行车和电动自行车的人也越来越多地使用山路。此外，自然对环境的影响及高温也对徒步路线带来了损害。

过高的温度也导致地面变硬，树木的根系变弱而变得不稳定，对人类和动物造成真正的危险。

多年来，徒步旅行者和骑自行车者经常在使用同一条山路时发生冲突。 Keystone / Gaetan Bally

对于许多市政来说，额外的维护费用意味着日益加重的财政和人事负担。因此，来自瑞士人民党的国民院议员曼弗雷德·比勒(Manfred Bühler)在夏季会议上向联邦委员会询问，是否能为负担重的市政提供一个资助基金。

联邦政府在8月中旬的答复中指出，各市政和相关机构可以向靠捐款资助的”瑞士徒步旅行路线”组织(Swiss Hiking Trails)申请资金。

联邦政府没有自己的徒步路线支持基金，而且在联邦预算紧张的情况下，也没有为各州和各市提供额外财政援助的余地。因此，目前仍由各州自行解决。

(编辑：Balz Rigendinger，编译自德文：杨煦冬/dh)

