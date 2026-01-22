声誉危机席卷瑞士：克莱恩-蒙塔纳大火引爆的国家形象考验

1月3日，瑞士司法部长贝亚特·扬斯(Beat Jans)来到克莱恩-蒙塔纳的“星座”酒吧慰问遇难者家属。 Keystone / Alessandro Della Valle

克莱恩-蒙塔纳跨年夜的大火不仅造成惨烈伤亡，也将瑞士长期以来塑造的可靠、安全和认真的形象撕开了一条裂缝。灾后暴露出的行政混乱、安全疏漏和司法迟滞，引发国内外媒体罕见的强烈指责，瑞士正面临“名誉扫地”的危机。

如果在这场火灾中没有未成年人丧生，意大利媒体的反应可能也不会这么激烈，报道的力度也不会这么大。但现在，瑞士要面对意大利媒体强烈的炮火攻击。

“在意大利文化中，年轻人有着特殊的地位，”朱塞佩·瓜斯特拉(Giuseppe Guastella)说。他作为意大利《晚邮报》(Corriere della Sera)的特派记者在克莱恩-蒙塔纳进行现场报道。6名来自意大利的年轻人在那里葬身火海。

意大利最大广播集团Mediaset的记者兼评论员卡梅罗·阿巴特(Carmelo Abbate)认为关键是：”意大利人认为成年人要保护好年轻人。而在这场火灾中，因为成年人的贪婪和大意，让大火夺去了许多年轻的生命，”阿巴特说。

“宛若来自中世纪的死亡”

阿巴特十分肯定地说：”瑞士的形象将大打折扣”。因为意大利公众很难理解瑞士司法系统对这场火灾的处理方式。

他说：”对这样的悲剧，意大利民众的反应非常激烈。”

五名在克莱恩-蒙塔纳遇难的青少年被运回意大利米兰。 Keystone

这里有两个冲击点。一个是那场地狱般的火灾本身，用卡梅罗·阿巴特的话说，人们似乎穿越到过去，看到了”中世纪的死亡现场”，这一悲惨画面已深深地刻在许多人的脑海中。

其次，这场发生在克莱恩-蒙塔纳的大火，造成40人死亡，116名年轻人受伤，其中大部分人伤势严重。而事后发生的事，也令人非常失望。

国内外都对瓦莱州官方的做法感到震惊，他们的无能为力和不知所措暴露无遗。

漏洞百出

一开始，焦点集中在克莱恩-蒙塔纳市政府身上，因为他们忽视了消防检查，而且还在公开场合表现得像个受害者。

后来，瓦莱州检察院也受到了越来越多的抨击，该检察院一直没有下令将两名酒吧经营者还押候审；后来可能是迫于意大利方面的压力，还是做出了反应，但只是针对雅克·莫雷蒂(Jacques Moretti)采取了行动，而未涉及他的妻子。根据最新报道，正是他的妻子组织了那个致命的焰火表演。

酒吧老板夫妇雅克·莫雷蒂(左)及其妻子杰西卡·莫蕾蒂在1月9日尚未被还押候审。 Keystone / Jean-Christophe Bott

而瓦莱州的调查人员并未组织对受害者进行尸检；也未采取其他措施来保存证据，这对于刑法专家来说都是至关重要的措施。

这些措施包括没收手机、防止串供、扩大嫌疑人范围以不漏掉其他可能的作案者；以及进行彻底的入室搜查。调查工作显得太草率、不及时，而且几乎没有任何协调性。

“有些事实可能被掩盖了”

法国《世界报》驻瑞士记者塞尔日·恩德林(Serge Enderlin)还提到瓦莱州政府令人质疑的危机公关。这位记者说，最重要的信息不是由瓦莱州官方发布的，而是来自媒体。

“该州政府的管理混乱暴露无遗。因此，有些事实很有可能被掩盖了。”

意大利媒体的批评最为严厉，但其他国际媒体也反应强烈。瑞士给人留下来傲慢的印象。

意大利记者朱塞佩·瓜斯特拉证实了这一点：”有些瑞士人态度不好，表现得高高在上，他们指责意大利人总是不按规矩办事。

卡梅罗·阿巴特也承认，许多意大利人”在瑞士人面前有强烈的自卑感”。

对瑞士的刻板印象

那位《世界报》记者则将这些严厉批评归咎于国外对瑞士的刻板印象，他说：”在法国和意大利，人们对瑞士有些反感情绪，但这并不妨碍我们对这个国家的钦佩。但当瑞士犯了错误-尤其是如此巨大错误的时候-我们也会揪住不放。”

他的同事、瑞士《一瞥报》驻巴黎记者理查德·韦利(Richard Werly)认可这种说法。瓦莱州的这次”危机公关”加剧了人们对瑞士的质疑。

“法国人一向认为瑞士不光明磊落，尤其是在银行问题上有不说实话的毛病”，韦利一语道破法国对瑞士的这种印象。

他将瑞士的行为举止和牡蛎相提并论：”一旦瑞士受到攻击，它就会封闭起来。”然而，他认为这正是”国家声誉面临的最大风险”。瑞士现在必须公开彻底地对这场火灾进行调查。

瑞士能被收买吗？

火灾发生后，这两位记者的部分工作就是告诉人们：瑞士的复杂性远超人们对它的刻板印象。

韦利说：”瑞士就是一个普通的国家，和其他国家一样，也会出现疏忽、错误，甚至可能有不当行为。”

亨利·塞缪尔(Henry Samuel)是英国《每日电讯报》驻克朗斯-蒙塔纳的特派记者，他也听到了一些国际上对瑞士的消极印象，而现在这些印象被事实证明。

塞缪尔说：”我们的许多英国读者都想知道，金钱和关系是否能在克朗斯-蒙塔纳乃至整个瑞士，换取官方的沉默。”

“长期以来，瑞士一直被视为是富人聚集的避税天堂，因为在这里没人会过问太多细节。”

为《南德意志报》(Süddeutsche Zeitung)在克莱恩-蒙塔纳进行实地报道的尼古拉斯·弗罗因德(Nicolas Freund)也谈到了一个对瑞士的刻板印象，但这一说法”在瑞士，都是按照明确规章制度办事，而且一丝不苟。”却经不起打击。

“这毕竟也只是一个刻板印象，”这位德国人说，”当然，像克莱恩-蒙塔纳火灾中出现的这些错误和疏忽也可能在瑞士发生。”

“瑞士困扰于形象受损”

通过这场灾难他还意识到，德国的州级责任制是多么的严格。

事发之后，瑞士联邦委员也曾前往克莱恩-蒙塔纳。但这位德国记者认为：”发生这么大规模的灾难，瑞士联邦政府的表现太过保守了，”他补充说：”许多人都不理解，瑞士政府竟然把这样一个重大事件交给下面的机构处理。”

弗罗因德在一则评论中呼吁瑞士成立一个独立调查委员会，他说：”这是众望所期”。

弗罗因德还表示，瑞士目前”可能正在为自己的形象损失而困扰”。因为瑞士媒体现在对瓦莱州政府的态度也变得尖锐，对她来说，就该如此。

联邦总统盖伊·帕尔莫兰(Guy Parmelin)在大火发生后的第二天早晨来到火灾现场。 Keystone Pool / Alessandro Della Valle

瓦莱州上周才承诺立即向受害者赔偿10’000瑞郎(约合8.7万人民币)，这进一步激怒了公众。

瑞士《周日报》(Sonntagszeitung)以”瑞士置受害者于不顾”为题写道，这种”廉价方案”难以弥补对瑞士形象造成的损害。

修复形象的可能性？

这场大火到底让瑞士的国际形象受到了多大的损害？大多数受访的外国记者都认为，瑞士的形象不会永久蒙灰-但前提是，行政和司法部门必须尽职尽责地履行好责任。

塞尔日·恩德林甚至认为克莱恩-蒙塔纳的这场悲剧是改善瑞士形象的一个契机，他说：”瑞士的面纱终于被揭掉，露出了自己的真实面目-瑞士并不像看上去那样光彩夺目。它只是稍微富裕了一些，而且在假装这些财富是靠辛勤工作得来时，显得有些虚伪罢了。”

(编辑：Samuel Jaberg，编译自德文：杨煦冬/dh)

