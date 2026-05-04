瑞士国民院否决放宽入籍条件的动议

国民议会否决了旨在简化入籍程序的公民倡议 Keystone-SDA

瑞士国民院在表决中，约三分之二的议员投票反对一项旨在简化入籍程序的公民动议。同时，议会也否决了少数议员提出的反提案。

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4月30日，瑞士国民院就“支持现代公民权利(民主动议)”这一公民动议进行了约五个半小时的讨论。应政治制度委员会国民院分委员会(SPK-N)多数派的请求，国民院以130票反对、62票赞成、1票弃权的结果否决了该项动议；社会民主党和绿党支持这一动议。接下来，该动议将提交联邦院审议。

这项民主动议由公民社会联盟“Aktion Vierviertel”提出，主张由联邦政府统一负责入籍立法；各州仍负责具体办理入籍程序，但不再有权自行设定入籍标准。

根据动议内容，申请人只需在瑞士合法住满5年即可申请入籍。同时，还需满足三项条件：掌握一门国家语言的基础水平(A2级)；对国家安全不构成威胁；以及没有严重刑事犯罪记录。

目前，只有在瑞士居住至少10年并持有长期居留许可(C卡)的人，才能申请入籍。此外，各州法律通常还额外要求申请人在所在市镇和州内住满3-5年不等；各州也可以自行设定其他条件，并对本州范围内的入籍程序作出具体规定。

国民院中的少数派议员曾提出替代性的宪法修正建议，但也未获通过。左翼政党呼吁对“第二代移民”放宽入籍条件，而现行制度下，只有“第三代移民”才能进入简化入籍程序。右翼的瑞士人民党则主张，在入籍过程中应要求申请人放弃原有国籍。

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