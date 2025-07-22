在瑞士自驾攻略：最堵的-圣哥达路段

心跳加快：圣哥达公路上的堵车让人心烦意乱。 SWI swissinfo.ch / Marc Leutenegger

圣哥达隧道前的大堵车是在瑞士开车人的苦难。而且，这种拥堵绝不仅限于节假日出行期间，作为一个堵车国，瑞士的情况到底有多糟，游客又有什么好法子避免被堵在路上，我们在这里支几招。

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一排排刹车灯像一堵红色墙的一样堵在我们面前，在瓦森(Wassen)和戈申嫩(Göschenen)之间的这段路上，车根本动不了。

我们的车静止不动了，周围的一切都慢了下来，只有我们的脉搏在加快。

堵车中……

这现在是圣哥达山前的日常，不再只是在节假日期间。

每年有100多天，瑞士这段北部和南部之间的瓶颈路段都会出现交通堵塞。

情况是否会越来越糟？

根据联邦公路局(Astra)的数据，仅从2012年-2022年，圣哥达隧道前交通拥堵的时间就增加了三倍，达到每年1800小时。

最新数据甚至更高：因为圣哥达路段的拥堵情况正在不成比例地加剧：2024年的数据显示，圣哥达隧道北入口前的拥堵时长为1544小时，南入口前为1657小时。

人口密集造成的压力，在圣哥达山前肉眼可见而且感受颇深。

许多不解决问题的解决方案

28公里长的堵车车队，5个小时的等待时间-这是1999年圣贝纳迪诺路段(San-Bernardino-Route)因洪水而关闭时，圣哥达路段创下的最高纪录。

七年前，一辆公共汽车在圣贝纳迪诺隧道内起火，这一纪录又被刷新。

如果没有发生这样的事故，交通堵塞的时间约为一半，高峰日在哥达隧道的等候时间为2-3个小时。

每年有超过700万辆汽车通过隧道。而在1981年，也就是隧道开通后的第一年，通过隧道的车辆还不到这个数字的一半。

这种情况还会继续下去吗？

关于如何能让这个阿尔卑斯山最长的公路隧道路段的交通变得顺畅，瑞士有许多想法，但能获得大多数政治家支持的却没有。

比如，通过收费来分散交通流量？- 但这对瑞士南部的提契诺州的经济不利，因为该州已经长期处于落后状态。

设置一个预先预约通行时段系统？- 也不可行，因为必须在狭窄的山谷中建造等候区。

或者仿照维雷纳隧道( Vereina-Tunnels)建立一个汽车运输系统？- 而这会增加交通量，给该地区带来更大的压力。

要开始向游客收费了吗？

为了安全保障正在建造的第二座新圣哥达隧道，在未来十年内完工后，双向各增加一条车道的想法也在被传来传去。

然而这却打破了瑞士全民公决中的承诺，也违反了所谓的”阿尔卑斯动议”-这是瑞士在30多年前为了保护其山脉免受过境交通的影响而提出的动议。

唯一得到左翼和右翼政党都支持的提案是向游客征收过路费。相关提案正在议会讨论，国外媒体也对此进行了报道。

但目前尚不清楚这种收费在法律上是否符合瑞士与欧盟之间的陆路运输协议。

现在外国人只需要一张40瑞郎(约合人民币350元)瑞士高速公路贴纸，就可在一年内使用瑞士所有高速公路。

目前，这段路的交通由圣哥达地区管制并采取配套措施：当车流量较大时，瑞士A2高速公路将降低车速；在堵车三公里以上时，戈申嫩(Göschenen)和瓦森(Wassen)会关闭高速公路入口，防止车辆为避开堵车而涌入城镇。

几点建议： -穿越瑞士及其阿尔卑斯山脉的重要南北路线不止一条，而是四条。除了哥达路线外，还有圣贝纳迪诺路线(San-Bernardino-Route)、辛普隆路线(汽车运输，收费)和横跨大圣伯纳德河(Grossen St. Bernhard)的路线(收费隧道)。 这些路线的速度因出发点和目的地以及车流量的不同而不同。例如，从瑞士东北部到巴塞尔，通过圣贝纳迪诺隧道的绕行道路对所有车辆来说都是值得的。 -如果堵车时间在0.5小时-1小时之间，那么在温暖的季节，还是值得走山口公路的。沿途有壮观的景色，山顶还有小憩的地方。重要的是要及时决定离开A2高速公路。 如果遇到短暂的交通堵塞，您也可以留在A2高速公路上，从瓦森(Wassen)过后不久的戈申嫩(Göschen)方向的出口车道行驶。但要注意：决定下高速就无法再返回。出口车道不允许您变道返回 A2高速公路。而在戈申嫩和瓦森，高速公路入口在堵车三公里后就会关闭。 -出发之前最好提前规划好行程，并尽量避开主要拥堵时段。瑞士旅游俱乐部(TCS)在其网站上提供交通拥堵日预测。 一般来说，节假日期间圣哥达路线的最佳行车时间为周二-周四的清晨或傍晚。当然，在出发前和旅途中，都应检查交通状况并计算路线。目前，人们普遍认为谷歌地图是最好用的。 -如果您自己不想加重交通堵塞，则应尽量不要在交通繁忙时进行不必要的变道和急刹车操作，如果有巡航控制系统，则应打开该系统。

三公里的车队-我们真的已经排上了吗？

我们后面的车，要排的队会更长。刚开始的时候，导航仪显示，我们的到达时间延迟了10分钟，后来这个数字不断上调。现在是40分钟。

我们前面荷兰车牌的车向前移动了几米。

车越来越多

瑞士其实是一个高速公路之国。

然而上世纪60年代规划的这些高速公路网，只在近期才略有扩建，最新一次所谓的消除瓶颈扩建计划，即有选择地扩建特别拥堵的路线，在2024年的全民投票中被人民否决。

外部内容

尽管如此，从面积上看，瑞士依然是世界上高速公路网最密集的国家之一。数据显示，瑞士在高速公路维护方面无人能及。

然而，瑞士的高速公路网正日益达到极限。市中心和周边地区的交通拥堵已经成为日常画面。

外部内容

这主要是高速公路网的承受能力问题，尽管2024年瑞士的交通流量仅增加了0.7%，但拥堵时间却增加了13.9%，也就是增加了好几倍。瑞士联邦交通局指出，就算是很小的交通问题都可能导致高速公路系统的崩溃。

年复一年，损失数十亿

然而在国际比较中，瑞士算是对于驾车者相当友好的国家了。

在咨询公司Inrix的城市排名(2024年全球交通记分卡)中，苏黎世在因交通而损失时间最多的城市中排名第48位；巴塞尔排名第129位；日内瓦排名第209位。

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导航制造商Tomtom采用不同的标准和数据得出的结果不同：黎世排名第80位；日内瓦第87位；巴塞尔第278位。

在伊斯坦布尔、纽约或班加罗尔，人们早已习惯了堵车，就拥堵时间而言，大多数欧洲大都市也排在瑞士城市前面，至少目前还是如此。

如果移民、休闲出行和通勤继续像现在这样增长，瑞士的交通系统是否会面临全面崩溃？

目前因这些原因带来的经济损失已经非常巨大。早在2019年，联邦空间规划局就估计，每年仅延误造成的成本就超过30亿瑞郎，这比修建一座新的圣哥达隧道还要昂贵。

自由驾驶的愿望

现在路上又有了一些松动，一位比利时人驾驶着他的阿尔法-罗密欧4C加入了后方的队伍。

他为什么不走山口公路呢？

汽车的未来与这种意大利中置引擎跑车看起来并不相同，在美国和中国，第一辆自动驾驶出租车已经上路。越来越多的汽车配备了自适应巡航控制系统和半自动驾驶系统。

这正在改变着交通状况。许多交通拥堵都是由”手风琴效应”造成的：当一辆车突然刹车时，会迫使后面的车也刹车。这种反应就像波浪一样持续不断，并且随着每辆车的加入而加剧。

在高速公路上，一个屡试不爽的解决方法就是将车速限制在80公里/小时，这已被证明能带来平稳驾驶，而自动保持车距则更为有效。

瑞士电视台SRF援引联邦理工学院交通工程师凯文·里尔(Kevin Riehl)的话说：”只要有5%-10%的车辆使用现代驾驶辅助系统，就能有明显的效果。

自动驾驶汽车和联网汽车将最大限度地显示出效果。

那么，现在还是扩建道路的时候吗？

刚才那个荷兰人再次超过了我们。我们打灯，进入右边长长的出口车道，驶向戈申嫩，打算从那里掉头，我们已经受够了堵车。

戈申嫩(Göschenen)是通往圣哥达山隧道(Gotthard-Tunnel)前的最后一个村庄。夏季，这里人开车不得不考虑交通拥堵的时间段。几乎每天都会有一段时间，进出高速公路都十分困难。 SWI swissinfo.ch / Marc Leutenegger

(编辑：Balz Rigendinger，编译自德文：杨煦冬/dh)