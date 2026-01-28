瑞士议会国民院否决简化外国人入籍程序动议

简化外国人入籍程序的动议未获瑞士议会国民院支持。 Keystone-SDA

瑞士议会国民院相关委员会否决了将入籍立法移交联邦政府并缩短申请期限的公民动议。

国民院政治委员会以17票反对，8票支持的结果否决了颇受关注的公民动议：“建立现代公民权” (“In favour of modern civil rights”)，并驳回了相关反建议。议会新闻公报于1月23日宣布了该决定。之后，瑞士议会国民院将进行全体决议。

该动议要求联邦政府为外籍人员入籍立法负责。无论是否获得永久居留权，申请人在瑞士合法居留满五年后均应享有入籍资格。

申请前提是具备瑞士任意一种官方语言的基础知识，且无严重违法犯罪记录。目前，只有持瑞士C类永久居留许可，且在瑞士至少住满10年的人才拥有申请入籍的资格。州立法还规定，申请人在所在市镇及州至少需居住2到5年的时间。

国民院委员会的大多数成员认为，动议过于激进，不同意缩短最低居住年限或免除各州及市镇对最低居住时限的要求。

此外，委员会对融入标准被大幅简化提出批评，认为这会导致申请人对所居住环境不熟悉的情况。而熟知生活环境是申请人获得公民身份并持续融入的基础。

不过，委员会希望将人口流动性的增强纳入考虑，并提交了一项动议，要求将州和市镇的居住年限缩短到两到三年，且各州不应再自行规定额外的居住期限。委员会将就对此进行下一步表决。

委员会少数成员对入籍简化动议表示支持，认为入籍程序的全国标准化将提升透明度，改善机会平等，降低公民使用政治权利的门槛。去年年底，瑞士联邦政府表明了反对该项公民动议的立场。但政府呼吁各州加强配合，消除程序中存在的不平等现象。

