与美联储相比，瑞士的中央银行到底有多独立？

瑞士中央银行就矗立在伯尔尼联邦广场，与联邦大厦仅几步之遥。 Keystone / Peter Schneider

美国总统特朗普任命亲信顾问进入美联储，引发对中央银行独立性的广泛担忧。专家警告，这种干预不仅威胁货币政策的稳定，也可能损害民主制度的正常运作。相比之下，瑞士通过宪法保障央行独立，制度更为稳固。

与美国中央银行美联储不同，瑞士国家银行的独立性受到宪法的保障。那么国家银行独立性概念的来源是什么？以及它有怎样的国际地位？

美国总统唐纳德·特朗普能够明确对美国联邦储备局所做决策发表意见，他不仅向公众施压，还任命他最亲信的经济顾问之一-史蒂夫·米兰(Steve Miran)为美国中央银行系统-联邦储备系统(FED)的七位临时理事之一。

许多专家对特朗普的行为深感担忧。英国埃塞克斯大学的卡罗琳娜·加里加教授(Carolina Garriga)在接受瑞士资讯swissinfo.ch采访时表示：“这些行为破坏了中央银行的独立原则。但令人遗憾的是，这其实也与那些破坏民主和技术官僚机构的行为相似。”

然而，美国宪法保障了司法的独立，却未涵盖中央银行的独立。

中央银行的独立理念从何而来？

中央银行的独立性是一个在国际上较新的概念，与其说是一种制度，不如说是一种规范。这是在布雷顿森林体系结束后针对通货膨胀的一种做法。这种中央银行的独立准则在20世纪80年代和90年代得到推广。在瑞士，自1999年以来，中央银行的独立性就被写入了宪法。

汉斯·库恩(Hans Kuhn)是一名律师，曾于2001-2014年担任瑞士中央银行(SNB)法律部负责人。他说：”在20世纪80年代，许多中央银行实际上都是财政部的下属机构，而20年后，大多数国家的央行结构都或多或少地变得独立起来。

为什么会出现这种情况？这是经济研究带来的结果。库恩解释说：”大量经济研究显示，从经验上中央银行的独立性与通货膨胀之间存在负相关关系。这也就是说，一个独立的中央银行应该独立于短视的政府，确保物价保持稳定。”

正如最近加里加在一篇学术论文中所提及的那样，中央银行的独立性是为了推行一种长期稳定的货币政策(无论政治局势是否发生变化)。

中央银行的独立性到底传播得有多广泛？

加里加在全球范围内的中央银行独立性调查数据的对比中发现，中央银行独立性的准则在国际上存在差异。印度、日本和澳大利亚等国的中央银行在法律上并不独立。

而在白俄罗斯、委内瑞拉和土库曼斯坦等国，以及厄瓜多尔等民主国家，自千年之交以来，中央银行的独立性受到了”极大限制”。她的数据还显示，中国和印度尼西亚中央银行的独立性也在变差。

中国央行 中国人民银行(在中国通称为央行)是中华人民共和国的中央银行，也是国务院组成部门之一，主要职责是拟订金融业改革和发展战略规划、制定和执行货币和汇率政策等，其地位与国家发展和改革委员会、财政部、国家审计署等重要部委相当。作为正部级(等同于内阁级)机构，中国央行在政策制定和执行方面完全受中国政府主导，依赖程度可谓百分之百。 来源：维基百科外部链接

外部内容

针对央行独立性的民主批评

美国事件之后，批评“中央银行自治”做法不民主的声音也不绝于耳。

政治理论家莉亚·多尼(Leah Downey)就是发声者之一。她认为独立的中央银行能带来价格稳定只是一个假设。这方面的经验表明实际情况要”比通常所认为的更复杂”；而且经常使用的调查数据基础存在局限性；此外，多尼还发现，支持央行独立性的论点实际上最终意味着”货币政策是独一无二的”。这位政治家认为，货币政策的复杂性并不能成为赋予那些央行专家们”政策自主权”的理由。

从长远来看，多尼认为中央银行的独立性反倒”会损害民主的正常运转”。她认为，货币政策应继续”由一个拥有众多专家和利益相关者的中央银行来执行”，但”应受到立法机构的积极管控”。

但多尼认为特朗普的行为”明显不民主”。她认为，如果特朗普真想让货币政策民主化，他就该将此事提交国会处理。

杰罗姆·鲍威尔是美联储主席。特朗普不断对他进行嘲讽。2025年9月底，特朗普发布了一张漫画，描绘了他解雇鲍威尔的情景。 EPA/JIM LO SCALZO

这种将权力集中在一个人手中的做法也违背了宪法。多尼说：“美国宪法的起草者明确将财政预算权以及货币发行和调控的权力赋予了立法机关，而不是行政机关。”

瑞士情况如何？

在美国，美联储的独立性是法律规定。而在1999年瑞士的一次春季投票中，将近60%的选民针对新联邦宪法投出了赞成票，因此也自知或不自知地接受了国家银行的独立性。瑞士宪法第99条规定，瑞士中央银行”作为一家独立的国家银行，应实行符合国家整体利益的货币政策”。瑞士政府发挥”合作与监督”的作用。

而在瑞士，每项宪法修正案都必须付诸全民公决。因此，如果政治局势发生变化，联邦委员会和议会想限制中央银行独立性的难度要比美国大得多。经济学家恩斯特·巴尔滕斯伯格(Ernst Baltensperger)在接受询问时写道，”尤其是在民主策略上的障碍要大得多”。他认为更大的问题是，从上至下的”自觉自愿” ，在他看来，瑞士从议会到民众都对中央银行独立理念坚信不疑。

在瑞士，一个由11名成员组成的银行委员会负责监督中央银行的工作。瑞士中央银行是一家股份有限公司，大股东是各州。五名银行委员会成员由股东大会选举产生；六名由联邦委员会指派。银行委员会成员分别来自科学、商业和政治领域，并需具有经济背景。

现任成员中包括一名金融学教授和瑞士最大工会的主席。作为监督机构，银行委员会在人员变动时须向联邦委员会提交候选人名单。联邦委员会最后拍板决定人选，委员会成员一般任期六年，比议会立法机构的任期还长。

瑞士国家银行是民主机构吗？

这是否有利于让瑞士中央银行成为一个民主机构？前瑞士国家银行首席律师汉斯·库恩对此表示：”宪法第99条赋予了瑞士央行巨大的权力。但权力的实施是受法律控制的，中央银行必须履行问责义务，因此瑞士央行和民主之间存在一种需要理解和精细权衡的张力关系。

库恩认为，主要是因为瑞士央行的的独立性”受到了广泛的接受和尊重”。这位前瑞士央行首席律师说：”有时甚至是过于尊重。我总能感觉到某种因为不了解而表现出来的过度克制。”

但瑞士议会中经常出现涉及瑞士国家银行的动议。瑞士经济协会(EconomieSuisse)对2024年底的”瑞士特朗普时刻”(指的是瑞士政界对国家银行独立性的潜在威胁，类似于特朗普在美国对美联储施加压力的做法，译者注)进行了分析。根据他们的分析，自2014年以来，所有政党都发起过针对瑞士中央银行的动议，但大多数来自左翼。约15%的动议关系到授权问题；仅有不到三分之一的动议与央行利润的分配问题有关。至于这些动议中有多少取得了成功，瑞士经济协会并不清楚。

对于议会和政治群体有关如何使用国家银行利润的讨论，库恩持不同看法，他说：”对国家银行的事宜进行思考是允许的，但不能干涉其核心任务”。如果瑞士的议员们想要干预利率的分配，就比较危险了。”

库恩说：”与美国相比，瑞士国家银行的体制要稳健得多。美联储没有银行委员会来推荐候选人；而如果瑞士政府出于对央行的不满而想更换管理人员，不可能在短期内见效。”

美国的事态会在国际上产生什么影响？

“而在美国就可能在短时间内发生，”库恩认为那里的社会习俗不被尊重，“如果有一个政治人物觉得自己可以不受社会习俗的约束，那么他们很快就会给脆弱的社会结构造成损伤。”他认为，与特朗普任命的其他两位美联储理事不同，史蒂夫·米兰并不具备法律所要求的经济理论基础。

库恩认为现在很难预测特朗普举动造成的影响，但他”相信理智会占上风”。他认为，许多国家都会坚守国家银行独立的准则。他也希望其他国家不会在关税政策方面采取报复行动。唐纳德·特朗普并不是第一个向国家银行施压的政府首脑。2013年，安倍晋三就曾向日本央行施压。

然而，这次美国政府向美联储的施压行为，的确涉及到了全球经济层面。”美元是全球锚定货币，”库恩说：”如果锚定货币价值崩溃，就会带来很大风险。”

(编辑：David Eugster，编译自德文：杨煦冬/dh)

