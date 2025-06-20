托贝尔：瑞士阿尔卑斯山的公共资源如何成为世界知识

托贝尔是瑞士瓦莱州的一个市镇，海拔约1500米。照片拍摄于1942年4月。 Eth-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Fotograf: Witmer, Hans / Dia_338-094 / Cc By-Sa 4.0

托贝尔是一个小村庄，如今已成为国际科学界关注的焦点。关于山区农民如何利用水资源和牧场的研究成果甚至塑造了我们如今对数字公共资源的思考方式。

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1483年，瑞士山村的农民签订了一份关于水资源和牧场利用的合同。事实证明，这份合同具有极强的可持续性，以火狐浏览器闻名的Mozilla基金会的开源倡导者们希望将同样的原则应用于当今的数字公共资源。

这是怎么回事？

在当今瑞士的许多地区，大片草地和森林由当地居民集体管理了500多年。尤其是在山区，这些合作社和社区仍然根据明确的规则和可持续的原则管理着被称为公共资源的公共农业区。

几个世纪以来，瓦莱州山村托贝尔(Törbel)的农民们就是这样做的，托贝尔是一个坐落在山坡上的小村庄。

外部内容

但托贝尔在学术界中却享有盛誉。原因之一是1483年条约。

罗伯特·麦克·内廷：非洲研究专家为何要前往瑞士阿尔卑斯山地区？

在与瑞士资讯swissinfo.ch联系时，一位专家称其为“被过度研究的村庄”。最初，苏黎世的科学家们对托贝尔村很感兴趣。1970年，美国人罗伯特·麦克·内廷(Robert McC. Netting)也来到这里。“一位人类学家和非洲研究专家为什么要去瑞士阿尔卑斯山区？”据《在阿尔卑斯山上保持平衡》一书所述，内廷经常被问到这个问题。

从首次造访到该书出版的十年间，内廷在村里待了大约一年半，还“在一个没有窗户的大学办公室里度过了一个夏天”。在那里，他用索引卡片记录了几个世纪以来托贝尔村民的生平资料。

《在阿尔卑斯山上保持平衡》一书指出：“即使扩大到三个世纪，村庄的规模也并不大。” 研究规模易于掌控，是这位曾研究过尼日利亚北部科菲亚尔人的非洲研究专家被托贝尔村吸引的原因之一。内廷对小规模农业社区如何与其环境形成生态系统很感兴趣。

内廷的著作描述了一个相当同质的社区的方方面面。在内廷的印象中，托贝尔“至少在过去的七个世纪里，没有常驻的贵族或地主阶级，只有少数全职工匠或商人，也没有无土地的工人群体”。这是一个纯粹的农业村落。

内廷说，外地女性可以嫁入，但“牧师始终是局外人”。在托贝尔的微观世界中，甚至政治取向也是“父传子”。内廷对社区生活的方方面面都感兴趣。但最重要的是，他的研究揭示了托贝尔人如何与环境共存并从事农业生产，其中公地(编者注：具有公共属性的土地资源：由国家或地方政府拥有并管理的土地-如公有林地、河道等，或由特定群体共同使用或享有的土地-如传统村落共用牧场)发挥了重要作用：自1483年条约以来，草地、森林和水渠的共同使用受到明确的规范。

埃莉诺·奥斯特罗姆及其公共物品原则

这也引起了政治学家埃莉诺·奥斯特罗姆( Elinor Ostrom)的兴趣。奥斯特罗姆凭借《公地宪法：超越国家与市场》一书于2009年获得诺贝尔经济学奖。在这部发表于1990年的著作中，奥斯特罗姆制定了成功管理公共物品的原则。

埃莉诺·奥斯特罗姆从瑞典国王卡尔十六世·古斯塔夫手中接过诺贝尔经济学奖。 Pontus Lundahl / AFP

托贝尔是本书中第一个重要的案例研究。奥斯特罗姆还关注了日本、西班牙和菲律宾的山村。无论走到哪里，她都研究社区如何以可持续的方式管理公共物品：无论是平野、长池和山中村的数百万公顷土地，还是瓦伦西亚的水庭。

奥斯特罗姆在1990年写道，分析案例研究可以“更深入地理解”人们如何处理“必须日复一日做出决策并承担其行为后果”的情景。

奥斯特罗姆的研究使托贝尔的历史和传统在世界上占有一席之地。它使托贝尔人成为知识的传承者，这些知识可以让其他地方的集体生活变得更美好。

在此之前，人们的共识是，如果几个所有者耕种同一块土地，每个人都想最大化自己的份额。这会导致过度开发公共财产。然而，奥斯特罗姆从她的研究中总结出了一些原则，可以防止公共物品被耗尽，并防止“公地悲剧”的发生。这些原则包括公共资源使用者和非使用者之间的明确界限，以及与当地社会和生态条件的协调。

农村合伙人，城市合作社

托贝尔是一个农村社区。历史学家丹尼尔·施拉皮(Daniel Schläppi)认为，农村社区与左翼城市合作社的共同点远比双方意识到的要多。或许最迟是在奥斯特罗姆的研究发表之后。

不仅致力于互联网公共资源的Mozilla基金会的开源倡导者正在研究奥斯特罗姆的研究成果，国际合作社联盟以及世界各地的合作社也在研究。

早在1483年，托贝尔就对草地、森林和水道的共同使用做出了明确规定。 Eth-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Stiftung Luftbild Schweiz / Fotograf: Swissair Photo Ag / Lbs_L1-823234 / Cc By-Sa 4.0

阿尔伯特·罗斯蒂口中的“瑞士支柱”

瑞士环境部长阿尔伯特·罗斯蒂(Albert Rösti)最近将奥斯特罗姆的原则称为“瑞士支柱”。

2025年5月，这位来自右翼保守派瑞士人民党的农学家兼政治家在瑞士企业协会做了关于托贝尔的演讲，并阐述了拥有共同财产的社区如何以托贝尔为蓝本进行运作。

罗斯蒂将奥斯特罗姆所要求的明确规则与瑞士的宪政国家制度进行了类比。他还将“明确的界限”与“主权和独立”联系起来。人们组织起来并参与决策，这与瑞士的直接民主制度相符。罗斯蒂表示，因地制宜就是“我们所说的联邦制”。

企业仍然是“现代经济”中的重要参与者，同时也塑造了“我们国家的原则”。罗斯蒂认为，如果没有“悠久的企业历史”，瑞士就不会以“现在的形式”存在。（引言摘自演讲文稿）

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托贝尔人的开放

这些“瑞士支柱”之所以能成为世界知识的一部分，也得益于托贝尔村民早在50年前就对科学家敞开了怀抱。

据托贝尔村民写给内廷妻子的信中所说，内廷是“我们这些淳朴山民的忠实朋友”。

2011年，村里甚至还为奥斯特罗姆举行了盛大的欢迎仪式。经济学家布鲁诺·S·弗雷(Bruno S. Frey)至今仍认为奥斯特罗姆的研究具有开创性，他向瑞士资讯swissinfo.ch回忆起当时“管弦乐队在村子里游行”的情景。

对于2012年去世的奥斯特罗姆来说，这是一个特别的时刻。她在托贝尔的颁奖典礼后告诉了弗雷。奥斯特罗姆是迄今为止唯一一位获得诺贝尔经济学奖的女性。

2011年4月14日，诺贝尔奖获得者埃莉诺·奥斯特罗姆在托贝尔为举行的欢迎仪式上。 Archiv Gemeinde Törbel

“地平线欧洲”项目与托贝尔一起展望未来

如今，新一代的科学家来到村子里。“地平线欧洲”项目在托贝尔开展，目前正在研究农村地区如何克服“人口外迁和日益扩大的城乡数字鸿沟”并建立“创新生态系统”。

项目负责人玛丽安娜·梅尔尼科维奇(Mariana Melnykovych)告诉瑞士资讯swissinfo.ch，正是“历史悠久、记录详实且至今仍在运作的社区机制”吸引着科学家们来到托贝尔。她和她的团队希望在托贝尔采用与内廷相同的研究方法，同时加入创新和气候变化因素。奥斯特罗姆的研究成果也是科学家们选择托贝尔的原因。

梅尔尼科维奇说：“托贝尔地方虽小，但影响巨大。” 在这里，研究人员可以观察到“农村社区如何适应变化，同时保留基本的社会和生态价值观”。

她和她的团队不仅仅是回顾过去。“这是为了探索一个历史悠久的村庄如何凭借其人民、知识和完整的社区资源掌控未来，”梅尔尼科维奇说道。

相关内容 讨论 提问者： Benjamin von Wyl 你认为公共资源在当今世界有多重要？ 面对全球化经济，共同物品或共同财产是否仍然重要？ 参与讨论 查看讨论

(编辑：David Eugster，编译自英语：瑞士资讯中文部/gj)