日内瓦机场将于6月中旬开通直飞上海航线

日内瓦机场宣布，由中国东方航空公司(China Eastern)运营，直飞中国上海的航线将于今年6月16日正式开航，每周四班。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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不过，日内瓦机场周三(3月26日)特别提到，目前这条洲际航线仍需获得相关部门的批准。该航班计划每周一、三、五、六中午12:00从日内瓦克万特兰国际机场(Geneva-Cointrin)起飞，飞行时长为11小时30分钟。
同一天，从上海起飞的航班定在凌晨1:30，早晨7:50抵达日内瓦。
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相关新闻稿称：“日内瓦直飞中国经济大都市的航班有利于两国在经济和旅游业方面进一步加深往来。”
机场官员指出，从中国前往瑞士及其邻国法国的旅客数量“显著增长”，且“这一趋势有望继续下去”。
这条新航线将补充由中国国际航空公司(Air China)运营多年的日内瓦至北京的现有航线，“日内瓦机场也将成为唯一直接连接中国两大主要城市的瑞士机场。”
截至2025年3月，瑞士与中国之间的直飞航线主要由瑞士国际航空(SWISS)和中国国际航空(Air China)运营。
瑞士国际航空（SWISS）
苏黎世（ZRH）至上海浦东（PVG）：瑞航提供每周七天的直飞航班，航班号为LX188，通常于下午13:10从苏黎世起飞，次日早上08:25抵达上海，飞行时间约为12小时15分钟。返程航班LX189于上午11:40从上海起飞，当天19:00抵达苏黎世。
中国国际航空（Air China）
日内瓦（GVA）至北京首都（PEK）：航班号为CA862。该航班自2025年3月31日起，每周一、周四于下午13:20从日内瓦起飞，并于次日凌晨5：30抵达北京。飞行时长约10小时10分钟。
上述航班计划可能会根据运营需求和季节变化进行调整。
信息来源:瑞士航空外部链接及中国国际航空公司外部链接
自北京时间2024年11月30日0时起至2025年12月31日24时，中国对瑞士试行单方面免签政策入境事由扩大至来华经商、旅游观光、探亲访友、过境、交流访问，免签停留期限延长至30日。
信息来源：中华人民共和国驻瑞士大使馆外部链接
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