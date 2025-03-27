日内瓦机场将于6月中旬开通直飞上海航线

​截至2025年3月，瑞士与中国之间的直飞航线主要由瑞士国际航空(SWISS)和中国国际航空(Air China)运营。

瑞士国际航空（SWISS）

苏黎世（ZRH）至上海浦东（PVG）：​瑞航提供每周七天的直飞航班，航班号为LX188，通常于下午13:10从苏黎世起飞，次日早上08:25抵达上海，飞行时间约为12小时15分钟。返程航班LX189于上午11:40从上海起飞，当天19:00抵达苏黎世。

中国国际航空（Air China）

日内瓦（GVA）至北京首都（PEK）：航班号为CA862。​该航班自2025年3月31日起，每周一、周四于下午13:20从日内瓦起飞，并于次日凌晨5：30抵达北京。飞行时长约10小时10分钟。

上述航班计划可能会根据运营需求和季节变化进行调整。

信息来源:瑞士航空外部链接及中国国际航空公司外部链接