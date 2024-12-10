欧洲铁路第二强：瑞士联邦铁路

列车缓缓驶向伯尔尼阿尔卑斯山区的少女峰。 ¬ Keystone / Anthony Anex

根据非政府组织欧洲运输与环境联合会(Transport and Environment, T&E)的评选，欧洲最佳铁路公司是意大利铁路公司(Trenitalia)，瑞士联邦铁路公司紧随其后，捷克私铁RegioJet公司位列第三。欧洲之星(Eurostar)表现最差。

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联合会铁路专员Victor Thévenet表示：“铁路是多数欧洲国家主要的交通方式，总是被拎出来挑毛病。”该协会于周一(12月9日)公布了欧洲27家铁路公司的排名。排名主要参考票价和运营可靠性等标准。

据Thévenet透露，欧洲运输与环境联合会希望通过这项调研，搭建一个全面的比较框架，让铁路运营公司相互取长补短，共同进步，并鼓励各国政府出台更多有利于铁路发展的政策。

联合会的调研显示，意大利铁路公司在整个欧洲性价比最高。除了为携带自行车的旅客提供的服务，该公司在各方面均表现出色。

此次检视中长途列车服务共采用了8项标准。其中最重要的是票价。其他指标还包括可靠性、折扣方案、延误补偿政策、夜间列车班次和自行车放置空间等。

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欧洲之星不仅是欧洲境内服务最差的公司，票价也最贵。运输与环境联合会证实，其SNCF Voyageurs子公司的票价达到欧洲铁路平均票价的两倍，还无法保证服务质量，尤其缺乏可靠性。

高速铁路迅猛发展 从全世界范围来看，高速铁路领域的技术竞争和铁路网建设无疑是铁路业未来的趋势。根据国际铁路联盟的建议，“高速铁路”是指通过改造原有线路使其设计速度达到200公里/小时，或新建线路的设计速度达到250公里/小时以上。 1964年，世界第一个高速铁路系统：日本新干线投入商业运营。此后，高速铁路网经过三次建设高潮，已经在全世界铺开。从目前全球高铁运营分布来看，高铁多集中在亚欧发达国家以及部分新兴经济体。 据中国国家铁路集团统计，2024年，中国高铁营业里程超过4.6万公里，位居世界第一，占世界高铁总里程的70%以上，覆盖了全国96%的50万人口以上城市。 第十二届世界高速铁路大会将由国铁集团和国际铁路联盟(UIC)共同主办，并于2025年7月8日至11日在北京举办。