欧洲铁路第二强：瑞士联邦铁路 

根据非政府组织欧洲运输与环境联合会(Transport and Environment, T&E)的评选，欧洲最佳铁路公司是意大利铁路公司(Trenitalia)，瑞士联邦铁路公司紧随其后，捷克私铁RegioJet公司位列第三。欧洲之星(Eurostar)表现最差。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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联合会铁路专员Victor Thévenet表示：“铁路是多数欧洲国家主要的交通方式，总是被拎出来挑毛病。”该协会于周一(12月9日)公布了欧洲27家铁路公司的排名。排名主要参考票价和运营可靠性等标准。
据Thévenet透露，欧洲运输与环境联合会希望通过这项调研，搭建一个全面的比较框架，让铁路运营公司相互取长补短，共同进步，并鼓励各国政府出台更多有利于铁路发展的政策。
联合会的调研显示，意大利铁路公司在整个欧洲性价比最高。除了为携带自行车的旅客提供的服务，该公司在各方面均表现出色。
此次检视中长途列车服务共采用了8项标准。其中最重要的是票价。其他指标还包括可靠性、折扣方案、延误补偿政策、夜间列车班次和自行车放置空间等。
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瑞士铁路运营商考虑增加夜间卧铺列车
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为响应公众因气候变化问题的认知度提升而日益渐增的短途飞行需求，经深图远虑，瑞士联邦铁路公司日前正针对夜间客运服务列车追加投资展开商榷。
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欧洲之星不仅是欧洲境内服务最差的公司，票价也最贵。运输与环境联合会证实，其SNCF Voyageurs子公司的票价达到欧洲铁路平均票价的两倍，还无法保证服务质量，尤其缺乏可靠性。
从全世界范围来看，高速铁路领域的技术竞争和铁路网建设无疑是铁路业未来的趋势。根据国际铁路联盟的建议，“高速铁路”是指通过改造原有线路使其设计速度达到200公里/小时，或新建线路的设计速度达到250公里/小时以上。
1964年，世界第一个高速铁路系统：日本新干线投入商业运营。此后，高速铁路网经过三次建设高潮，已经在全世界铺开。从目前全球高铁运营分布来看，高铁多集中在亚欧发达国家以及部分新兴经济体。
据中国国家铁路集团统计，2024年，中国高铁营业里程超过4.6万公里，位居世界第一，占世界高铁总里程的70%以上，覆盖了全国96%的50万人口以上城市。
第十二届世界高速铁路大会将由国铁集团和国际铁路联盟(UIC)共同主办，并于2025年7月8日至11日在北京举办。
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夜间牛铃扰民瑞士法院应接不暇
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瑞士人“好静”，附近农场的奶牛挂着牛铃彻夜摇不停，惹得弗里堡州的两位土地所有人不胜其烦。然而，联邦法院驳回了两人希望在夜间取下牛铃的诉讼请求。
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瑞士联邦理工学院：外国学生将缴纳三倍学费
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2025年秋季新学期起，瑞士联邦理工学院(ETH)的外国留学生将不得不支付更高的学费。学校预计将学费提高两倍，从现在的730瑞郎涨到2’190瑞郎(约合人民币6’000元到18’000元)。
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亿万富豪的财富在十年间实现翻倍
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十年来，瑞士超级富豪的人数及其拥有的财富大幅增长。根据瑞银集团的调研，2024年4月，亿万富翁人数达2’682人，比2015年3月增加了50%。
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多数瑞士人认为乱扔垃圾问题正在逐步改善
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近日公布的一项民意调查表明，瑞士乱丢垃圾的行为正在逐步改善。
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瑞士议会确认：第13个月养老金将于每年12月发放
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瑞士联邦院12月4日确认，第13个月老年养老金将从2026年12月起如期发放。
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瑞士职场阴影：一半员工曾遭受性骚扰
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尽管采取了防范措施，性骚扰仍然是瑞士职场的普遍问题。据调查显示，52%的员工曾经历过不受欢迎的性别歧视或性骚扰行为。
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瑞士研究显示：“传统”男性自杀风险高
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苏黎世大学研究人员发现，固守传统男性角色榜样的男性自杀风险更高，不过，这种风险也因人而异。研究人员指出了增加该风险的社会文化因素。
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瑞士职场的“55岁魔咒”
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中国职场一直存在“35岁歧视”现象。根据官方统计，中年人的失业率虽然比青年人要低。相比之下，瑞士职场的“55岁年龄魔咒”要晚的多。瑞士最大的人寿保险公司瑞士人寿(Swiss Life)称，在瑞士，尽管55岁及以上人群占劳动人口的23%，其担任的工作仅占职场的8%。
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瑞士电动汽车保有率仅有4.1%
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在刚刚结束的第29届联合国气候变化大会上，中国的新能源汽车作为贵宾指定用车，为各国参会元首及贵宾提供了通勤服务。据国际能源署预测，未来十年，电动汽车需求激增将重塑全球汽车业。目前，电动汽车在瑞士保有量非常有限，市场开发潜力巨大。
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瑞士人对强制性小费说“不”
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据近日发布的一份调查显示，强制性小费未获得瑞士大众一致支持。超过三分之二的受访者不希望将小费包含在其餐饮消费价格中。
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瑞士铁路客运量屡创新高
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乘客们不断涌向瑞士铁路。据报道，瑞士铁路客运量继第一季度创下纪录后，在2024年第二季度又达到新高。从4月到6月，瑞士铁路共记录了57.8亿客运公里。
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瑞士联邦铁路提供更多直达便捷服务
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新公布的2024年的列车时刻表将为旅客提供了更好的服务，包括增开每周末从瑞士西部的日内瓦，途径苏黎世，前往东部库尔(Chur)的直达列车。
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