瑞士中小型企业预计不会因人工智能裁员

瑞士中小型企业预计，人工智能不会导致裁员。 Keystone-SDA

瑞士中小型企业(SMEs)准备好接受人工智能，但大多数不计划大规模裁员。

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安盛保险集团(Axa)进行的一项调查显示，尽管人工智能的使用逐渐普及，5到250名员工的各类企业中，仅有一小部分的管理者认为，企业不需要雇员也能正常运营。

根据该研究，在信息及通信行业，人工智能最有可能为企业节省时间，但仅有7%的中小型企业预计削减岗位。

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9月底发布的新闻稿援引安盛保险瑞士公司，数据、技术及创新主管Kathrin Braunwarth的话：“尽管人工智能在通信领域得到广泛应用，但其在翻译或通信等工作中发挥的主要是辅助作用，不能完全替代人力。”

员工可以把“单调或者相对无聊的工作”交给人工智能应用，这样可以简化工作并节省时间，但并不一定会威胁到其岗位本身。

在其他领域，人们更担心失业。例如，22%的制造业公司、18%的贸易公司及14%的工业企业计划裁员。“这些行业中存在大量生产、分拣或物流等程式化工作。因此，裁员风险较高。”安盛集团解释道。

大企业更乐观

企业评估人工智能在业务发展中的运用时，态度不尽相同，这不仅取决于行业，尤其因企业规模而异。新闻稿表明，员工人数超过50人的受访企业中，超过半数对人工智能的发展持积极态度。

不到49名雇员的中型企业中，该比例降至41%。对于仅有5到9名员工的小型公司，只有27%的受访者认为人工智能有用。参与调查的小型企业里，四分之一甚至将人工智能视作威胁。这种担心在中型企业(15%)和大公司(6%)里明显少见。

对此，Braunwarth的解释是：“人工智能的合理使用往往需要各种资源，例如相关技术及掌握其使用方法的员工等。与小企业比，规模较大的企业更有可能拥有这些资源。”