立足瑞士 报道世界
登录
瑞士职场

瑞士人工资虽涨，增长却被通胀放慢

对许多工作者来说，通货膨胀侵蚀了工资的增长，实际工资反而平均下降0.4%。
对许多工作者来说，通货膨胀侵蚀了工资的增长，实际工资反而平均下降0.4%。 KEYSTONE/KEYSTONE/GAETAN BALLY

尽管去年瑞士的薪资有所增长，可物价的提高却抵消了涨薪的好处。

此内容发布于
1 分钟
Keystone-SDA

点击这里，订阅瑞士资讯swissinfo.ch时事通讯(Newsletter)，迅速、深入互动地了解瑞士第一手新闻资讯

联络统计局(FSO)周四(4月25日)公布，2023年瑞士的名义工资平均增长了1.7%。此前预测的增长率为1.8%。

然而对许多工作者来说，涨薪却受到通货膨胀的抵消。根据联邦统计局的的计算，将2.1%的年均通胀率考虑进去后，实际工资平均下降了0.4%。

相关内容

2022年薪资名义上增长了0.9%，而实际上却骤降1.9%，主要是当年高达2.8%的通胀率所致。

联邦统计局会按季度估算名义工资涨幅。这个数字基于毛工资增长的累积数据，还包括了第13个月工资。该数字会随后续估算发生变化。

符合JTI标准

相关内容: 瑞士资讯SWI swissinfo.ch得到新闻信任计划的认证

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch

阅读更多
cost of living switzerland

相关内容

瑞士高薪幻觉：生活成本高企，警钟敲响

此内容发布于 “你是瑞士人，就一定很有钱！”有能力轻松支付账单和享受生活。这就是外界对瑞士薪资收入的看法。然而，生活成本持续上升正在迫使普通家庭求助于食物银行。福利制度拥护者和经济学家纷纷发出警告。

更多阅览 瑞士高薪幻觉：生活成本高企，警钟敲响
华而不实的瑞士高薪

相关内容

华而不实的瑞士高薪

如果您是男性银行家，瑞士外交官或常住瑞士的外籍首席执行官，那么您很可能靠六到七位数的薪水过上舒适的生活。但是对于许多其他人来说，瑞士的高薪则有些华而不实。

更多阅览 华而不实的瑞士高薪
Portmonnaie

相关内容

瑞士人每月挣多少钱、花多少钱？

此内容发布于 瑞士是一个高收入高消费的国家，都知道瑞士人挣钱多，那么一位普通瑞士人到底每月挣多少钱？又是怎么花这些钱？瑞士资讯swissinfo.ch找到了三位不同收入的瑞士人，写下了他们的流水日记。

更多阅览 瑞士人每月挣多少钱、花多少钱？

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团