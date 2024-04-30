瑞士人工资虽涨，增长却被通胀放慢

对许多工作者来说，通货膨胀侵蚀了工资的增长，实际工资反而平均下降0.4%。 KEYSTONE/KEYSTONE/GAETAN BALLY

尽管去年瑞士的薪资有所增长，可物价的提高却抵消了涨薪的好处。

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联络统计局(FSO)周四(4月25日)公布，2023年瑞士的名义工资平均增长了1.7%。此前预测的增长率为1.8%。

然而对许多工作者来说，涨薪却受到通货膨胀的抵消。根据联邦统计局的的计算，将2.1%的年均通胀率考虑进去后，实际工资平均下降了0.4%。

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2022年薪资名义上增长了0.9%，而实际上却骤降1.9%，主要是当年高达2.8%的通胀率所致。

联邦统计局会按季度估算名义工资涨幅。这个数字基于毛工资增长的累积数据，还包括了第13个月工资。该数字会随后续估算发生变化。