瑞士跨境通勤人数不断增加

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瑞士80%的降价烧烤商品是肉类食品
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总部设在瑞士的全球环保组织—世界自然基金会(WWF)的一项调研显示，正值烧烤季，瑞士商家正在想尽办法促进肉类消费。
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瑞士公寓楼价格上涨，办公楼价格停滞
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2024年第二季度瑞士投资性房地产的市场价格存在差异。公寓楼的价格持续上涨，而办公用房产的价格则停滞不前。
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城乡联合，共度国庆
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8月1日这天，数百人齐聚乌里州的吕特利草地(Rütli)共度瑞士国庆，聚焦联结瑞士不同地区的团结纽带。值得注意的是，今年的庆祝活动没有一位联邦委员会成员到场。
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瑞士铁路客运量屡创新高
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乘客们不断涌向瑞士铁路。据报道，瑞士铁路客运量继第一季度创下纪录后，在2024年第二季度又达到新高。从4月到6月，瑞士铁路共记录了57.8亿客运公里。
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瑞士住房短缺持续，租金不断攀升
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瑞士房屋租金持续上涨，这一趋势因建筑活动停滞和人口增长而进一步加剧。然而，据房地产公司Wüest Partner称，在中期内，建筑施工项目有望增加。
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罗氏希望迅速将减肥药推向市场
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瑞士制药公司罗氏希望加快针对糖尿病和肥胖症药物的开发。
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瑞士风景今夏熠熠生辉
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瑞士的风景已经很久没有这么美了。据瑞士景观保护基金会介绍，今年夏天的特点是“出人意料的绚丽”。该基金会指出：“很少有哪一年像2024年这样，草地开满鲜花，树木枝繁叶茂。”
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压力研究：公投宣传可能引发少数群体的压力
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苏黎世大学的研究人员发现，公投宣传活动，例如围绕“婚姻平权”(marriage for all)展开的宣传，可能会为相关人员及其支持者带来压力。研究显示，参与者在公投活动期间释放了更多的压力激素。
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瑞士贩卖人口案件数量增加
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去年瑞士打击人口贩卖平台(Plateforme Traite)共记录了197名受害者，这比2022年增加了11%。
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瑞士法院裁决：只有母亲在堕胎案件中拥有法律发言权
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瑞士最高法院近日就一起有关堕胎的起诉作出了裁决，男方起诉其前女友在怀孕晚期终止妊娠，法院裁决不利于男方。
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