瑞士跨境通勤人数不断增加

第二季度，瑞士跨境通勤人数增加了3%。 Keystone-SDA

一年以来，瑞士跨境通勤人数增长了3%。截至6月底，大约39.9万持G类居留许可的人在瑞士工作。

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根据瑞士联邦统计局(FSO)8月5日公布的数据，超过半数的跨境工作者是法国居民(约58%)，另有一大部分居住在意大利(23%)及德国(约16%)。

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其中，16万余人在日内瓦湖地区工作。在提契诺州上班的人数近7.9万。在瑞士西北部及高原大区(Espace Mittelland，由伯尔尼州、弗里堡州、索洛图恩州、纳沙泰尔州和汝拉州组成)就业的人数分别约为7.4万及3.7万。

瑞士联邦统计局还注意到过去五年跨境通勤人数的大幅增加。据2019年第二季度统计，跨境通勤者为33.5万人；然而，2024年的同期统计显示出近19%的增长。