瑞士雇主不愿主动给员工涨薪

瑞士雇主不愿主动为自己的雇员加薪。 Keystone-SDA

根据招聘公司Robert Walters进行的一项调研，大多数瑞士雇主不愿主动给自己的员工加薪。

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2024年，仅有34%的雇员无需主动要求便获得了加薪。

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这家招聘企业在一份新闻稿中写道：三分之一的员工未曾主动要求，因而也未得到加薪；14%的员工提出了加薪要求，却遭到拒绝；另有11%的员工选择更换雇主，以获得更高薪酬。

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收入停滞对员工的满意度产生了影响。调研显示，仅有4%的受访者表示对目前的薪资“非常满意”，36%的受访者表示“不满意”，并认为自己的薪资低于预期。

近半数的受访者称若到2025年仍未获得加薪，就会考虑更换工作；近四分之三的员工期望今年能够加薪。

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而在雇主方面，51%的雇主认为自己的员工对薪酬感到满意，而30%认为情况正相反。大约74%的雇主则表示，他们将在2025年为员工加薪。

Robert Walters公司联系了在瑞士的16’750人进行此次调研。