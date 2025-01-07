瑞士雇主不愿主动给员工涨薪

根据招聘公司Robert Walters进行的一项调研，大多数瑞士雇主不愿主动给自己的员工加薪。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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2024年，仅有34%的雇员无需主动要求便获得了加薪。
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加薪：瑞士工会和雇主的期望大相径庭
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瑞士多家工会纷纷呼吁将员工工资最高增加5%，以补偿连续数年来日常消费、能源和医疗保健服务价格持续攀升给员工带来的压力。在物价高企、员工薪资待遇已备受世人艳羡的瑞士，这些诉求是否合理？
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这家招聘企业在一份新闻稿中写道：三分之一的员工未曾主动要求，因而也未得到加薪；14%的员工提出了加薪要求，却遭到拒绝；另有11%的员工选择更换雇主，以获得更高薪酬。
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瑞士2024经济展望：前路几何?
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畅想在安全港游弋的旅游业、正在瘦身的制药业巨头以及受经济放缓波及的企业：瑞士资讯的记者精选了几个行业进行分析，为您展望2024 年瑞士经济发展的重大变局。
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收入停滞对员工的满意度产生了影响。调研显示，仅有4%的受访者表示对目前的薪资“非常满意”，36%的受访者表示“不满意”，并认为自己的薪资低于预期。
近半数的受访者称若到2025年仍未获得加薪，就会考虑更换工作；近四分之三的员工期望今年能够加薪。
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瑞士收入：高薪且稳定，但很多人仍然手头很紧
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7000瑞郎(约合7850美元)的月薪在瑞士够不够花？最新统计数据显示，瑞士的薪资中位数仍在上涨，但对于部分人口来说，工资还是没有花销涨得快。
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而在雇主方面，51%的雇主认为自己的员工对薪酬感到满意，而30%认为情况正相反。大约74%的雇主则表示，他们将在2025年为员工加薪。
Robert Walters公司联系了在瑞士的16’750人进行此次调研。
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瑞士遭遇破产潮？2024年企业与个人破产创纪录
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债权人协会Creditreform日前公布，2024年瑞士破产企业的数量显著高于2023年，达到历史新高。
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瑞士人的移民焦虑：庇护制度难逃其咎
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瑞士经济联合会(Economiesuisse)主席克里斯托夫·梅德(Christoph Mäder)日前表示，如果移民“超出可容忍范围”，瑞士必须能够自行控制。
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2024年瑞士电动车销量下滑
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2024年瑞士电动车销量低于前一年，瑞士电动车协会(Swiss eMobility)称这只是暂时的下滑。
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瑞士：欧洲人口走私新热点
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瑞士联邦警察局(Fedpol)近日发布报告，指出瑞士正日益成为有组织犯罪，特别是商业性人口走私的目标，而后者是欧洲增长最快的犯罪市场。这份报告显示出，瑞士受此影响的程度非常严重。
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新冠疫情爆发五年后，世卫组织仍在等待来自中国的数据
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新冠疫情爆发五年后，世界卫生组织(WHO)仍在等待中国提供相关数据。世卫组织再次要求中国给予配合，而中国政府显然害怕被追究造成这场灾难的责任。
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越来越多的瑞士人选择使用仿制药
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为鼓励更多人使用仿制药以替代品牌药物，瑞士采取了多种措施，如今这些措施已初见成效。
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移民问题最容易让瑞士人“动气“
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移民、援助乌克兰和防疫措施是最让瑞士人两极分化的三大议题-无论是从观点还是情感的角度来看。12月9日公布的一项就瑞士德、法语区2500名选民政治观点的调查得出这一结论。
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瑞士成年人的基本技能高于国际平均水平
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在一项国际比较调研中，瑞士成年人在阅读、日常运算和问题解决等基本技能方面的表现高于平均水平。不过，阅读和问题解决能力仅略高于平均值。
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瑞士政府否决针对超级富豪的遗产税提案
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瑞士青年社会党(JUSO)于今年年初提交一项动议，要求对超过5000万瑞郎(约合人民币4.6亿元)的遗产征收50%的税收，用于应对气候变化。瑞士政府否决了一项大幅提高超级富豪遗产税的提案，此举降低了该提案在全民公投中获通过的可能性。
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瑞士名城卢塞恩将对旅游大巴征收高额停车费
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卢塞恩是中国游客喜欢光顾的城市，他们往往随团乘旅游大巴前来。最近卢塞恩市议会最近通过了一项新的停车收费制度，旨在减少市中心的旅游大巴数量。这一措施在瑞士尚属首次，预计将对城市交通和旅游业产生深远影响。
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瑞士家庭2022年平均月收入6900瑞郎
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瑞士联邦统计局于日前宣布，2022年，瑞士家庭平均每月可支配收入为6’902瑞郎(约合人民币56’333元)，保持了往年的稳定水平。
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瑞士为什么那么贵？
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瑞士是世界上最贵的国家，真的吗？价格是怎么比较的？让我们来问个明白人吧：瑞士联邦统计局消费价格部主任Hans Markus Herren。他说，与欧洲其他国家相比，瑞士的物价水平确实最高，但这并不意味着所有的价格都同样昂贵。
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