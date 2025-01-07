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瑞士雇主不愿主动给员工涨薪

瑞士雇主不愿主动为自己的雇员加薪。
瑞士雇主不愿主动为自己的雇员加薪。 Keystone-SDA

根据招聘公司Robert Walters进行的一项调研，大多数瑞士雇主不愿主动给自己的员工加薪。

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近半数的受访者称若到2025年仍未获得加薪，就会考虑更换工作；近四分之三的员工期望今年能够加薪。

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而在雇主方面，51%的雇主认为自己的员工对薪酬感到满意，而30%认为情况正相反。大约74%的雇主则表示，他们将在2025年为员工加薪。

Robert Walters公司联系了在瑞士的16’750人进行此次调研。

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