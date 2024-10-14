瑞士雇员对2025年薪资持悲观态度

雇员们对自己在2025年的薪资不抱太多幻想。 Keystone-SDA

一项调研显示，瑞士所有雇员中近一半对自己所在公司内部关于薪资的讨论毫无觉察。尤其是女性，她们并不期待2025年里会加薪。

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周四(10月10日)发表的这项调研由民调机构Demoscope受瑞士就业者协会(Employés Suisse)委托进行，他们共调查了1004人，发现大多数雇员都对自己的工作“感到满意”。

不过这个组织也指出，在薪资方面持续存在不确定性。这主要是由于近半数的相关雇员并没有机会参与讨论薪资问题。

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瑞士就业者协会公关主管塔尼娅·特内伯格(Tanja Tenneberger)在新闻稿中表示：“那么多企业不进行薪资讨论，这是不可接受的。不开展公平透明有关工资交涉的企业是在无视通货膨胀。人们不禁要问，这些公司是否在压榨员工以求取利润？”

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具体来说，54%的女性并不期待明年会涨工资，相比之下“只有”37%的男性这么想。总体而言，年纪较长的雇员相当怀疑能否加薪。

一般说来，员工会选择标准加薪。然而，四分之一的受访者更希望能够在工资不变的情况下减少工作时间。