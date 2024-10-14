瑞士雇员对2025年薪资持悲观态度

一项调研显示，瑞士所有雇员中近一半对自己所在公司内部关于薪资的讨论毫无觉察。尤其是女性，她们并不期待2025年里会加薪。
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周四(10月10日)发表的这项调研由民调机构Demoscope受瑞士就业者协会(Employés Suisse)委托进行，他们共调查了1004人，发现大多数雇员都对自己的工作“感到满意”。
不过这个组织也指出，在薪资方面持续存在不确定性。这主要是由于近半数的相关雇员并没有机会参与讨论薪资问题。
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瑞士CEO薪酬内幕
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顶级首席执行官的薪酬可不像普通员工那样简单。他们工资单上的数字包括不少变量，而这些变量可能超过他们的年薪。瑞士资讯swissinfo.ch带你深度了解企业顶层高管的薪酬构成。
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瑞士就业者协会公关主管塔尼娅·特内伯格(Tanja Tenneberger)在新闻稿中表示：“那么多企业不进行薪资讨论，这是不可接受的。不开展公平透明有关工资交涉的企业是在无视通货膨胀。人们不禁要问，这些公司是否在压榨员工以求取利润？”
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加薪：瑞士工会和雇主的期望大相径庭
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瑞士多家工会纷纷呼吁将员工工资最高增加5%，以补偿连续数年来日常消费、能源和医疗保健服务价格持续攀升给员工带来的压力。在物价高企、员工薪资待遇已备受世人艳羡的瑞士，这些诉求是否合理？
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具体来说，54%的女性并不期待明年会涨工资，相比之下“只有”37%的男性这么想。总体而言，年纪较长的雇员相当怀疑能否加薪。
一般说来，员工会选择标准加薪。然而，四分之一的受访者更希望能够在工资不变的情况下减少工作时间。
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瑞士企业非常重视现金
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根据瑞士国家银行(SNB，瑞士央行)的一项调研，瑞士企业仍然喜欢接受客户的现金付款，而公交运营商则希望限制现金的使用。
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某报告曝光瑞士医院普遍存在卫生问题
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据瑞士药品监督管理局(Swissmedic)公布，瑞士各医院在消毒、灭菌、包装和储存医疗产品方面存在缺陷。
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瑞士锡永教区宣布针对性侵的行动计划
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锡永教区制定了一个处理性侵问题的行动计划。该教区在周二(10月8日)发布的新闻稿中详细介绍了相关措施，其目的是从受害者利益出发解决问题。
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瑞银集团调低对2025年瑞士经济的增长预期
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瑞士最大银行瑞银集团(UBS)的经济师下调了对明年瑞士经济的增长预期，他们将欧元区经济增长放缓列为因素之一。
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瑞士非法网上赌场呈上升趋势
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自2019年至今，瑞士有关部门已经屏蔽了近2000个非法网上赌场。联邦博彩委员会(FGB)称，非法赌博网站的数量正在增加，对嗜赌成瘾者而言问题尤为严重。
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大学排名：苏黎世联邦理工学院仍是欧陆最佳高校
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根据《泰晤士高等教育》(Times Higher Education)杂志发表的最新大学排名，苏黎世联邦理工学院(ETHZ)依然是欧洲大陆最好的高等学府。这次跟上年一样，该校仍排第11位。
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瑞士采蘑菇者面临解毒剂短缺问题
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目前用于治疗蘑菇中毒的解毒剂短缺已很成问题。瑞士中毒信息基金会(Tox Info Suisse)敦促业余采菇者，将所有采摘到的蘑菇送至官方蘑菇检查机构进行检查。
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瑞士研究称全职工作增加患癌风险
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弗里堡大学(UniFr)的科研人员称，全职工作者有更高的患癌风险。他们在一项最新研究中发现，与选择其他职业道路的人相比，工作量为100%(即从事全职工作)的人患上癌症的几率更高。为何会如此目前尚不明确。
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三分之一的瑞士居民计划更换医疗保险机构
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2025年医疗保险费将大涨的消息一出，大约三分之一的瑞士人考虑更换医疗保险公司。
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伯尔尼举行10月7日袭击受害者悼念仪式
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上周日(10月6日)，200多人在伯尔尼的犹太会堂共同悼念一年前哈马斯袭击的受害者。悼念者聆听的讲话提到，10月7日的恐怖袭击不仅给以色列社会，也给世界各地的犹太群体留下了深深的伤痕。
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瑞士收入：高薪且稳定，但很多人仍然手头很紧
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7000瑞郎(约合7850美元)的月薪在瑞士够不够花？最新统计数据显示，瑞士的薪资中位数仍在上涨，但对于部分人口来说，工资还是没有花销涨得快。
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华而不实的瑞士高薪
如果您是男性银行家，瑞士外交官或常住瑞士的外籍首席执行官，那么您很可能靠六到七位数的薪水过上舒适的生活。但是对于许多其他人来说，瑞士的高薪则有些华而不实。
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瑞士工资涨幅未能跟上通货膨胀的步伐
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去年，由于通货膨胀抵消了加薪幅度，进一步削弱了消费者的购买力，瑞士人的实际月工资收入下降了1.9%。
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