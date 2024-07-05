调查显示：仅少数瑞士景点受过度旅游影响

瑞士旅游局今年4月到5月的一项调查显示，瑞士不存在“过度旅游”现象。仅5%的受访者为旅游业担忧。
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谈及旅游业存在的问题时，受访者的主要关切往往围绕通货膨胀、污染、乱丢垃圾和交通问题。其次是日渐稀缺的生活空间以及对自然和环境的破坏。
与其说是“过度旅游”，瑞士旅游局认为是“个别旅游地以及一时的瓶颈期”。特别是在游客集中的热门景点，受访者还注意到“一些游客的不礼貌行为”–这些行为可能针对受访者个人、其家人、其国家或周围环境。
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瑞士网红小村考虑效仿威尼斯，收取游客入村费
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从马丘比丘到威尼斯，世界各地的“必游”景点都面临着游客泛滥的问题。劳特布伦嫩(Lauterbrunnen)也未能幸免，这里的阿尔卑斯山瀑布和悬崖在Instagram上颇受欢迎。现在，劳特布伦嫩正考虑是否效仿威尼斯，对一日游的游客收取入村费。
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最近，劳特布伦嫩(Lauterbrunnen)尤其受到关注。面对蜂拥而至的游客，这个只有2300名居民的村庄打出标语，呼吁更多的尊重。
旅游业和瑞士旅游局都意识到了相关问题。瑞旅局局长马丁·尼德格尔(Martin Nydegger)表示：“我们对当地的情况非常重视。”因此，旅游营销部门一直在推动淡季游及避开热点地区的小众游。
瑞士酒店留宿旅客数主要集中在冬季和夏季高峰期。但纵观全年，酒店业接待能力的使用率只用到一半左右。
为此，瑞士旅游局在新闻稿中表示，正在与旅游运营机构合作，直接在客源市场做宣传，重点推出秋季游。此外，将在全球范围内展示瑞士的多样性，从而更好地将游客引流到瑞士的各个角落。
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三家瑞士公司跻身全球最有价值百强企业
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在全球估值最高的上市公司排名中，科技企业是无可争议的佼佼者。人工智能的蓬勃发展尤其推动了该行业的发展。不过，三家著名的瑞士企业也成功跻身全球百强。
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2023年-瑞士人的长寿之年
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2023年瑞士人的预期寿命创下了历史纪录。洛桑大学的科研人员估计，瑞士女性的预期寿命为85.5岁，男性的预期寿命则为82.2岁。
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欧洲准时付款模范：瑞士企业
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根据一项新的研究分析，瑞士企业普遍有着严格的付款纪律，在北欧地区处于领先地位。
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瑞士吸烟者比例下降
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瑞士的吸烟人数正在逐渐减少。据瑞士联邦统计局(FSO)7月2日发布的数据显示，2022年，瑞士15岁及以上人口中有24%的人吸烟。
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瑞士政府否决右翼党派人口上限提案
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瑞士联邦委员会否决了将瑞士人口上限设定为1000万的提议，认为这会危及瑞士经济增长和安全。
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新的强奸定义在瑞士正式生效
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“不就是不”--从今天起，瑞士人将受到更大范围的法律保护，以抵制未经同意的性行为。
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世卫组织：五分之一的瑞士人运动量不足
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世界卫生组织(WHO)的一份报告显示，全世界的人都缺乏运动。根据世卫组织在《柳叶刀全球健康杂志》 (The Lancet Global Health Journal)上发表的报告，这不仅严重影响人们的身体健康，还会给医疗体系带来巨大的经济负担。
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瑞士最具价值品牌：雀巢蝉联榜首
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总部位于伦敦的英国品牌评估咨询公司“品牌金融”(Brand Finance)近日公布的最新品牌排名显示，雀巢公司(Nestlé)品牌价值略高于185亿瑞郎(约合人民币1504亿元)，在瑞士最具价值的50个品牌中仍位列榜首。
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深伪语音骗得了人却骗不了大脑
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苏黎世大学在《通讯生物学》期刊(Communications Biology)上发表的一项研究发现，大脑会对人工模拟的声音和真人声音做出不同反应，即便听者本人并未识别出深度伪造技术合成的“假声音”。
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瑞士前内政部长当选欧洲委员会秘书长
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瑞士前内政部部长阿兰·贝尔赛(Alain Berset)被欧洲委员会的议员大会选举为该组织的新任秘书长。
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过度旅游 – 瑞士网红小村的成功之殇
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在许多人看来，劳特布龙嫩村(Lauterbrunnen)就是现实版的明信片风景。瀑布、悬崖、经典的山村景致...... 这里的一切在社交网络上被大量分享，令小山村短时间内名声大噪。
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瑞士小山村吃尽了“过度旅游”之苦
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伯尔尼高原地区的劳特布伦嫩(Lauterbrunnen)小山村，在社交媒体的推波助澜下成为网红打卡地，旅游业已经给当地居民带来了骚扰，在社区会议上人们怨声载道。
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“兼顾增长和可持续性是旅游业面临的世纪挑战”
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2024年，旅游业营业额将达到甚至超过疫情前的水平。Francisco Betti是世界经济论坛《世界旅游业报告》的联合作者。他坚信，技术进步将在未来20年为旅游业的可持续发展做出重要贡献。
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