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调查显示：仅少数瑞士景点受过度旅游影响

仅少数瑞士景点受到过度旅游影响。
仅少数瑞士景点受到过度旅游影响。 Keystone-SDA

瑞士旅游局今年4月到5月的一项调查显示，瑞士不存在“过度旅游”现象。仅5%的受访者为旅游业担忧。

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Keystone-SDA

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谈及旅游业存在的问题时，受访者的主要关切往往围绕通货膨胀、污染、乱丢垃圾和交通问题。其次是日渐稀缺的生活空间以及对自然和环境的破坏。

与其说是“过度旅游”，瑞士旅游局认为是“个别旅游地以及一时的瓶颈期”。特别是在游客集中的热门景点，受访者还注意到“一些游客的不礼貌行为”–这些行为可能针对受访者个人、其家人、其国家或周围环境。

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最近，劳特布伦嫩(Lauterbrunnen)尤其受到关注。面对蜂拥而至的游客，这个只有2300名居民的村庄打出标语，呼吁更多的尊重。

旅游业和瑞士旅游局都意识到了相关问题。瑞旅局局长马丁·尼德格尔(Martin Nydegger)表示：“我们对当地的情况非常重视。”因此，旅游营销部门一直在推动淡季游及避开热点地区的小众游。

瑞士酒店留宿旅客数主要集中在冬季和夏季高峰期。但纵观全年，酒店业接待能力的使用率只用到一半左右。

为此，瑞士旅游局在新闻稿中表示，正在与旅游运营机构合作，直接在客源市场做宣传，重点推出秋季游。此外，将在全球范围内展示瑞士的多样性，从而更好地将游客引流到瑞士的各个角落。

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