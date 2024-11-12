2025年瑞士人有望涨工资

瑞银集团表示，2025年，瑞士的实际工资可能有所上涨。 Keystone-SDA

工资上涨和通胀率下降很可能在未来一年提高瑞士居民的实际购买力。然而，医疗保险费用的增加可能在每月月底时把许多家庭的钱包掏得所剩无几。

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Deutsch de Reallöhne in Schweiz dürften laut UBS 2025 steigen 原版 更多阅览 Reallöhne in Schweiz dürften laut UBS 2025 steigen

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瑞银集团全球财富管理投资总监办公室(UBS CIO GWM)于近日发布的一项薪资调查得出了上述结论。调查显示，345家受访瑞士企业计划在2025年平均涨薪1.4%。

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瑞银集团首席经济学家Daniel Kalt在一次媒体会议上表示：“尽管工资上涨速度放缓，但随着通胀预期下降，瑞士人的实际收入可能会第二次增长。”据瑞银集团推测，2025年的通胀率为0.7%。因此，工资实际平均涨幅为0.7%。

涨薪范围广泛

瑞银集团透露，IT、电信业、能源、公用事业及废物处理行业的预期涨薪幅度最高，约2%。其次是化工和制药产业，涨幅为1.7%。“不过，多数行业可能都会低于平均水平。”瑞银集团经济学家Florian Germanier补充道。

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媒体业预计涨薪幅度最小，与建筑材料业和零售业并列末位，涨幅约为1%。不过， 0.7%的预期通胀率同样意味着实际工资的增加和购买力的增强。

囊中羞涩

然而，上述预测并未将持续数年大幅上涨的医疗保险费用计算在内。Germanier提醒说：“许多瑞士家庭会因此感受到购买力的下降。”

不过，瑞银集团的经济学家们认为，“即便医疗保险费一路走高，失业率缓步升高会限制人们的消费潜力”，但实际工资的上涨预测仍将在未来一年支持消费。

涨薪也不太可能触发通胀压力。瑞银集团首席经济学家Kalt表示：“由于电价回落及基础利率的预期下调，2025年的通胀率应该会继续下降。”