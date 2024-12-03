瑞士人对强制性小费说“不”

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瑞士电动汽车保有率仅有4.1%
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在刚刚结束的第29届联合国气候变化大会上，中国的新能源汽车作为贵宾指定用车，为各国参会元首及贵宾提供了通勤服务。据国际能源署预测，未来十年，电动汽车需求激增将重塑全球汽车业。目前，电动汽车在瑞士保有量非常有限，市场开发潜力巨大。
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瑞士首富仍是韦特海默家族
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2024年，瑞士富豪前三甲保持不变。富豪榜榜首仍是巴黎品牌香奈儿的所有者。
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瑞士将于2025年与中国升级自由贸易协定
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瑞士与中国之间的升级版自由贸易协定将于2025年生效。这是楚格(Zug)国民院议员、欧州自由贸易联盟代表团团长托马斯·艾斯奇(Thomas Aeschi)的预期，直至本周六(11月30日)，他与瑞士议员们在中国访问。
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瑞士道路上的新车超过一半都是SUV
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去年，在瑞士注册的新车中，SUV占有率超过了50%。这尤其给城市带来很多问题。
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知更鸟当选2025年瑞士年度飞禽
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瑞士公众将知更鸟(Robin)选为2025年瑞士年度飞禽。知更鸟胸前羽毛火红，歌声清脆动听，是瑞士花园和森林中最常见的鸟类之一。
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瑞士物价监督员抨击瑞士仿制药溢价
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瑞士物价监督员的一项研究表明，瑞士最便宜的仿制药药品(generic medicines，是一种治疗用药品，其化学成分与原来受到药品专利保护的药品相同。原始药品的专利权到期后，通用名药物才可销售。因其化学活性成份与原始药品相同，所以被认为与原始药品等效。)价格是其他国家同类药品价格的两倍还多。
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瑞士奢侈品市场：增长重心从中国移向美国
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瑞士奢侈品行业继续在中国低迷的市场中受挫。
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濒危小龙虾重归瑞士河流
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瑞士西北应用科技大学(University of Applied Sciences Northwestern Switzerland, FHNW)的两名研究人员人工培育出白螯小龙虾，并将这种高度濒危的物种放归大自然。
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瑞士与邻国的饮食文化差异
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一项新调查显示，四分之三的瑞士人认为吃饭是一件令人愉悦的社交活动。吃的是否健康倒是其次。
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狮子座流星雨将划过瑞士夜空
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观星爱好者近日有机会观赏流星划过夜空。直至11月30日，狮子座流星雨将持续点亮整个星空。
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