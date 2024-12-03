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瑞士人对强制性小费说“不”

通勤报纸《20分钟》和Tamedia传媒集团共同开展的调查显示，近半数(48%)参与调查者赞成取消强制性小费。
通勤报纸《20分钟》和Tamedia传媒集团共同开展的调查显示，近半数(48%)参与调查者赞成取消强制性小费。 Keystone-SDA

前往欧洲旅行，不能呼吁各国“小费习惯”的不同。瑞士民众最近表达了在账单中取消强制性小费的愿望，或许你明年晚些时候来就不必为不满意的服务额外付费了。

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Keystone-SDA/ds

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据近日发布的一份调查显示，强制性小费未获得瑞士大众一致支持。超过三分之二的受访者不希望将小费包含在其餐饮消费价格中。

根据通勤报纸《20分钟》和Tamedia传媒集团开展的调查，近半数(48%)受访者赞成取消强制性小费，并希望提高餐厅工作人员的基本工资。

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民众一致反对强制性小费。不论党派、年龄或性别，大多数调查参与者都持反对态度。该线上调查于11月21日在线进行，共有来自瑞士不同语区的13’215人参与了活动。

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