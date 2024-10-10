瑞士媒体：持刀袭击儿童事件在中国也在增多

10月1日，中国23岁大学生在苏黎世持刀刺伤三名儿童。 KEYSTONE

亲爱的读者：这里是瑞士主要媒体在过去一周的时间里(2024年10月3日-9日)发布的有关中国的报道。

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瑞士资讯中文部

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在本期的新闻回顾中，我们重点介绍瑞士媒体有关中国的三篇报道：10月1日中国23岁大学生在苏黎世持刀刺伤3名儿童事件，中国媒体对此并未报道；中国的经济形势比迄今为止公开承认的更为严峻，政府希望通过大规模的经济刺激政策来应对形势；中国网售平台包裹寄往前世界、且享受邮费折扣，瑞士邮政并没有从中国小包裹业务中获利。

下面是主要内容摘要：

持刀袭击儿童事件在中国也在增多

10月3日瑞士公共服务广播机构瑞士德语广播电视SRF针对10月1日中国23岁大学生在苏黎世持刀袭击儿童事件进行了分析：这场血腥事件让瑞士公众感到震惊。

在欧洲，例如英国、德国和瑞士，近几个月来屡屡发生持刀袭击事件。但鲜为人知的是，中国近年来也经常发生此类袭击事件。然而中国有超过14亿的人口，在一个如此广泛的社会背景对个人暴力行为做出评论需要谨慎。据SRF驻华记者Samuel Emch称，近些年此类事件在中国有所增加。

与欧洲一样，持刀袭击事件让公众感到不安，有时还会产生政治后果。在德国，最近的持刀袭击事件发生后，人们正在讨论禁止在公共场所使用刀具。在中国也做出了反应：

“如果你想在这里的超市买一把菜刀，你必须用身份证或护照进行登记”。 SRF驻中国上海记者Samuel Emch

据 这位SRF驻华记者表示，近些年发生的这些流血事件之间并没有明显的联系：精神疾病、醉酒袭击，甚至是民族主义动机–犯罪背后有许多不同的原因。在中国的学校和媒体中的反日宣传可能是日本人遇袭的原因之一。中国政府在很大程度上禁止公众对这类事件进行评论。不过，人们会在社交媒体上分享和讨论，但”但审查人员也会很快删除这些帖子，” Emch说。

中国媒体并未报道这次中国学生在瑞士持刀袭击儿童事件。”但一般情况下，在欧洲和瑞士发生的其他持刀袭击事件，肯定会被报道，” Emch说。(SRF外部链接/德)

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中国政府计划帮助地方政府解决债务问题，并将稳定房地产行业。 Copyright 2023 The Associated Press. All Rights Reserved

中国领导层高度重视应对经济危机

10月3日，瑞士最具传统的德语日报《新苏黎世报》(NZZ)报道，中国的经济形势比迄今为止公开承认的更为严峻。中国政府现在希望通过大规模的经济刺激政策来应对形势。股票市场对此反应热烈，但是否能有成效并不好说。

9月30日习近平发表了讲话，让民众做好最坏的打算。官方数据显示，4-6月间，中国经济仍增长了 4.7%。然而，小道消息、来自各省市的消息以及北京的景象却是另一副画面。在北京，餐馆和商店纷纷倒闭。房地产危机令越来越多的建筑公司陷入破产。在许多省市，政府正在削减员工工资或完全取消工资。

中国政府对这一状况做出了反应，首先中国银行宣布了一系列货币政策措施，以稳定急剧下滑的经济。路透社报道称，中国政府正在计划一项价值相当于2800多亿美元的经济刺激计划，希望借此来重振疲软的消费。

政府同时也计划帮助地方政府解决债务问题；将稳定房地产行业，从现在起，政府将严格限制新建公寓和住宅。投资者对中国政府的举措反应热烈，股市大涨。他们显然相信中国政府的决心能让经济重回增长轨道。

然而，许多分析师认为，目前仍有许多问题悬而未决。从长远来看，这些措施不足以扭转颓势。中国政府需要再次加大力度。中国的经济危机首先是信心危机。(NZZ外部链接/德)

中国网售平台销往全球包裹巨量、且享受邮费折扣。 Keystone / Michael Buholzer

中国包裹寄到瑞士有补贴吗？

瑞士重要跨地区德语日报《每日导报》(Tages-Anzeiger)于10月4日发布文章《中国包裹寄到瑞士有补贴吗？》，向中国网售平台“包裹泛滥”、且享受邮费折扣的现状发出质疑。

文章指出，近年来，全球直接发送包裹的数量大幅增加，而中国在其中扮演了重要角色：通过阿里全球速卖通、希音或Temu等在线购物平台，中国制造商直接把货物销往欧洲或美国的消费者手中。”万国邮政联盟邮政关税协议的“最终成本补偿制度”无疑曾是这种销售模式的“东风”：较贫穷国家可以享受比较富裕国家更低的信件和包裹邮费。

2016年，在美国的压力下，万国邮联决定不再将中国视为发展中国家。2019年，该组织决定给中国发出的小件货物运输额外加价。瑞士邮政也表示：”中国现在支付的邮费与其他工业化国家-如加拿大、日本、澳大利亚-相同。”如今，瑞士邮政已将小规格包裹的邮寄终端费提高15%至17%。“这一措施尤其提高了瑞士邮政从中国邮政部门收取的终端递送费用，”文章指出，“这也表明，瑞士邮政在此之前从中国包裹的递送中赚取的利润过少。”

“中国的零售商必须大量向欧洲运输商品，只有这样，他们才可能得到非常优惠的运费。” Bernhard Egger，瑞士商贸协会

目前，中国网购平台越来越多地使用专门货运包机将产品运到欧洲国家。瑞士的精细配送由瑞士邮政持有40%股份的Asendia物流集团主要负责。后者业务基本“成本覆盖”。这意味着，瑞士邮政没有从中国小包裹业务中盈利。(TagesAnzeiger外部链接/德)

关于万国邮联机构，可参阅下面报道：

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