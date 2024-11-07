瑞士媒体：朝鲜兵援俄罗斯，中国难吐不快

鲜派兵支援俄罗斯，令中国不快。图为金正恩在俄罗斯国防部长陪同下检阅俄罗斯空军。 Russian Defense Ministry Press Service

亲爱的读者：这里是瑞士主要媒体在过去一周的时间里(2024年10月31-11月6日)发布的有关中国的报道。

11 分钟

在本期的新闻回顾中，我们重点介绍瑞士媒体有关中国的三篇报道：朝鲜派兵支援俄罗斯，令中国不快。但中国与美国的对立妨碍了中国政府阻止这一部署，因为美国正在该地区开展合作，而中国需要与朝鲜搞好关系；在实施经济刺激计划的同时，习近平正试图在与西方的关系中取得微妙的平衡。然而，目前中国的问题首先来自其地理上的邻国和盟友-俄罗斯、朝鲜、缅甸 ；欧盟委员会对中国电商Temu启动了诉讼程序，怀疑其违反欧盟法律。欧盟正在审查该平台是否采取了足够措施打击非法产品销售，并调查该平台是否存在潜在的成瘾性机制。

下面是主要内容摘要：

朝鲜派兵援助俄罗斯，让中国陷入困境

10月30日，瑞士跨地区的重要德语日报《每日导报》(Tages-Anzeiger)报道，朝鲜派兵支援俄罗斯，令中国不快。但中国与美国的对立妨碍了中国政府阻止这一部署，因为美国正在该地区开展合作，而中国需要与朝鲜搞好关系。

中国是朝鲜的重要伙伴国，然而，两国关系实际上要复杂得多。俄罗斯和朝鲜之间的军事合作很可能会给两国关系带来进一步的压力。据美国国防部称，约有10’000名朝鲜士兵被部署到俄罗斯。尽管中国在乌克兰战争中坚定地站在俄罗斯一边，但从长远来看，朝鲜直接派兵支援俄罗斯可能会改变东北亚的力量平衡。中国很可能将这一事态发展视为威胁。

“中国认为一个拥有核武器的朝鲜是该地区的不稳定因素。“ 德国国际与安全事务研究所的埃里克·巴尔巴赫(Eric Ballbach)

两国之间最大的冲突点是朝鲜的核武器计划，但与核武器相比，更令中国担心的是朝鲜的不稳定局面，因为这将意味着大量难民的涌入以及朝鲜与韩国如果发生统一战争将招致美国军队逼迫到自家门口。

德国国际与安全事务研究所的埃里克·巴尔巴赫(Eric Ballbach)分析，朝鲜现在的派兵，很有可能让俄罗斯付出”高昂的回馈”。而如果回馈中包括战略武器，就有可能踩了中国的红线；俄罗斯对朝鲜的经济支持可能会削弱中国对朝鲜的影响力。目前中国尚未就朝鲜援军一事发表正式评论。迄今为止，中国国家媒体一直把焦点放在另一个假想敌身上：美国，认为是美国的行为让俄罗斯和朝鲜结成军事同盟。

韩国、美国和日本正在加强合作，这让中国感受到了威胁。中国最担心的是出现一个”亚洲北约”，而朝鲜向俄罗斯派遣军队的危险行为可能会促进美国在该地区的联盟。(Tagesanzeiger外部链接/德)

俄乌战争损害了以国际贸易平稳运行为基础的中国经济模式。 Sputnik

中国对普京及其盟友很生气

瑞士双语新闻门户网站Watson.ch于11月3日发布文章《中国对普京及其盟友很生气》，就中国同俄罗斯、印度、朝鲜及缅甸等邻国之间错综复杂的利益关系进行了解析。

文章指出，今年第三季度，中国经济出现了自 2023 年以来最弱的增长。在实施经济刺激计划的同时，“中国国家主席习近平正试图在与西方的关系中取得微妙的平衡。然而，目前中国的问题首先来自其地理上的邻国和盟友。”

文中着重分析了中俄关系。“普京和习近平是亲密的战略伙伴“，中俄两国在经济上互通有无：“中国一直乐于以低价购买俄罗斯的原材料，而中国的产品则充斥俄罗斯市场，填补了西方公司留下的空白。”

但在政治安全方面，普京在乌克兰发动的侵略战争令北京感到恼火。俄乌战争对全球经济产生负面影响，“损害了以国际贸易平稳运行为基础的中国经济模式。“西方国家也因此重新审视对俄罗斯和中国供应链的依赖。“为了避免与西方国家完全隔绝，习近平一直与乌克兰冲突保持距离，拒绝直接向俄罗斯运送武器。另一方面，中国继续在国际舞台上为克里姆林宫提供财政和政治支持，这使得中国与西方的关系更加复杂。”

再结合当前中国在处理朝鲜及缅甸关系中遇到的难题，文章总结道：“中国虽已成为经济军事超级大国，但习近平仍难以对邻国施加影响。中国的克制战略让其盟友有机会采取有损中国利益的行动。习近平仍在试图增强自身的影响力，但这是一个异常复杂的利弊权衡问题。” (Watson.ch外部链接/法)

欧盟委员会对中国电商Temu启动了诉讼程序，怀疑其违反欧盟法律。 Keystone / Christian Beutler

欧盟委员会对中国电商平台Temu启动诉讼程序

10月31日，瑞士用户量最大经济、金融门户网站cash.ch报道，欧盟委员会对中国电商Temu启动了诉讼程序，怀疑其违反欧盟法律。欧盟正在审查该平台是否采取了足够措施打击非法产品销售，并调查该平台是否存在潜在的成瘾性机制。委员会指出，某些被屏蔽的交易商会重新出现在平台上，且该平台的奖励计划可能导致用户上瘾，影响身心健康。

在初步调查中，欧盟要求Temu提供防止非法产品销售的措施细节，并了解如何将消费者的风险降至最低。Temu表示将认真履行义务，投资加强监管体系，保护消费者利益，并与监管机构合作，提供安全可信赖的市场。

欧盟也对X(前Twitter)、Tiktok和AliExpress提起了类似诉讼。根据新的欧盟数字服务法(DAS)，大型在线平台必须对网上非法商品采取严厉措施。

Temu于2023年在瑞士推出，提供包括电子产品、时尚、家居必需品和个人护理用品在内的广泛产品选择，满足了瑞士消费者的多样化购物需求。瑞士零售商对Temu提出了正式投诉，指控其不公平的商业行为，如虚假折扣和制造稀缺感。瑞士零售联合会已向瑞士经济事务秘书处(Seco)提交了投诉，要求调查Temu是否遵守公平竞争规则。根据最新数据，Temu在瑞士的年销售额已达到约2亿瑞郎。

欧盟对Temu的诉讼正值与中国经济关系紧张之际。欧盟自10月30日起对从中国进口的电动汽车征收额外关税。(cash.ch外部链接/德)

瑞士重要新闻简讯

这些也许是你本周不应错过的信息：

相关内容

相关内容 “如果我们巧妙规划，瑞士可以容纳一千万人口” 此内容发布于 今年6月，瑞士人口首次突破900万。未来学家Martina Kühne预测这个人口稠密国家未来几十年的发展方向。 更多阅览 “如果我们巧妙规划，瑞士可以容纳一千万人口”

相关内容

相关内容 七分之一的瑞士人在2023年跳槽 此内容发布于 根据瑞士联邦统计局的数据，2023年大约7个瑞士人中就有1个调整了工作岗位。在15到24岁年龄段中，该比例接近四分之一。 更多阅览 七分之一的瑞士人在2023年跳槽

相关内容

相关内容 八分之一的瑞士家庭陷入逾期债务 此内容发布于 2022年，逾八分之一的瑞士人，生活在至少有一笔逾期债务的家庭中，在瑞士总人口中占比12.1%。总体而言，40.9%的瑞士人口在这一年至少有一种形式的欠款。 更多阅览 八分之一的瑞士家庭陷入逾期债务

相关内容

相关内容 瑞士央行启动新钞设计大赛 此内容发布于 瑞士央行启动了以“瑞士及其海拔高度”(“Switzerland and its altitudes”)为主题的新系列纸钞设计竞赛。钞票的颜色和面值将保持不变。 更多阅览 瑞士央行启动新钞设计大赛

更多瑞士新闻简讯可点击这里查看。

参与讨论

瑞士资讯swissinfo.ch用10种语言报道瑞士。参与我们的讨论，你可以对瑞士的各类新闻、事件、现象、投票等等畅所欲言。而且，你的留言会被自动翻译成其他9种语言。⁠也就是说，你可以通过我们平台，与全世界80%的读者进行对话-不分国家，不分语言，不分时间。

本周讨论话题：

相关内容 讨论 提问者： 马修·艾伦 如何避免人工智能被强国和大公司垄断？ 人工智能有可能解决世界上的许多问题，从抗击疾病到改善气候政策。但最富裕的国家和最强大的科技公司可能会试图垄断这些好处。 参与讨论 14 赞 查看讨论

通讯订阅

当然，你也可以挑选你喜欢或关注的话题，订阅我们的最新及最热门文章。

最后，如果你对我们的报道有任何想法或建议，请随时与我们联系。 ​

下一期《瑞士媒体关于中国的报道 》将于11月14日星期四发布。

来自伯尔尼的问候！

瑞士资讯中文部