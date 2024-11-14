瑞士媒体：特朗普当选对中国意味着什么？

唐纳德·特朗普赢得大选后，中国对其可能带来的影响感到担忧。 KEYSTONE

亲爱的读者：这里是瑞士主要媒体在过去一周的时间里(2024年11月7-月13日)发布的有关中国的报道。

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在本期的新闻回顾中，我们重点介绍瑞士媒体有关中国的三篇报道：唐纳德·特朗普赢得大选后，中国对其可能带来的影响感到担忧。瑞银集团的研究表明，特朗普的关税计划可能致使中国经济的年增长率减半。特朗普再次当选可能使台湾的安全受到质疑。特朗普一再拒绝对台湾做出明确承诺；近日 “夜骑开封” 活动轰动中国，数以万计的年轻人加入骑行队伍，引起政府警觉。最令共产党害怕的就是学生群体。中国的大学曾多次成为酝酿剧变的土壤；一名美国人在法兰克福被捕，他被指控向中国政府自荐为间谍，并将其在工作中获得的敏感信息传递给中国。他之前在德国为美国武装部队工作。

下面是主要内容摘要：

特朗普当选对中国意味着什么？

唐纳德·特朗普赢得大选后，中国对其可能带来的影响感到担忧。特朗普宣布的关税计划可能危及中国经济增长，但也可能带来一些好处。

中国领导人对特朗普的当选表示祝贺，并强调合作的重要性。习近平在与特朗普的通话中强调合作有利，冲突有害。

特朗普在2018年挑起了与中国的贸易战，并对中国商品征收惩罚性关税。他在竞选期间承诺会将关税提高到60%以上；此外他还对中国存有私怨，他认为因中国掩盖新冠疫情，才导致他在2020年大选中失利。

瑞银集团的研究表明，特朗普的关税计划可能致使中国经济的年增长率减半。中国目前已经面临房地产危机、债务高企和需求低迷等经济问题。

特朗普的前贸易代表罗伯特·莱特希泽可能再次主管贸易问题，加高关税墙。特朗普在第一个任期内推行了全面的反华路线，取消了旨在加强两国文化理解的交流计划。

拜登总统曾努力缓和紧张局势，重新调整了许多经济措施。拜登一直在努力稳定两国关系，例如恢复两国军事领导人之间的沟通。

中国政府可能会对特朗普的新政策做出反应，例如向美国公司施压-中国是特斯拉的重要市场，也是稀土生产大国，过去中国曾威胁限制对美国的出口。

特朗普再次当选可能使台湾的安全受到质疑。特朗普一再拒绝对台湾做出明确承诺。(tagesanzeiger外部链接/德) 的是出现一个”亚洲北约”，而朝鲜向俄罗斯派遣军队的危险行为可能会促进美国在该地区的联盟。(Tagesanzeiger外部链接/德)

激情(passion)是这场自发运动的集结号 KEYSTONE

学生发起灌汤包革命

瑞士德语区重要报纸《巴塞尔报》 (Basler Zeitung)11月12日以《学生发起灌汤包革命》为题，报道了近日轰动中国的“夜骑开封”事件。

今年6月，四名女大学生突发奇想从郑州夜骑5个小时，去开封吃灌汤包。到了11月，这一冒险经历受到关注，夜骑开封逐渐升温。直至上周五，“数以万计的年轻人加入骑行队伍，引发了一场特殊的交通混乱….. 其程度很快就达到了在欧洲大城市举行马拉松比赛时的状况，只是事先没有任何人得到通知。” 《巴塞尔报》写到。

“人们需要’激情’…… 激情(passion)是这场自发运动的集结号……学生们歌唱着，欢呼着……他们的兴致并没有受到交通混乱的影响……有人还在自行车上挂着中国国旗。” 但是，骑行被迫嘎然而止。“可能迫于北京的压力，各大学的反应激烈。来自郑州的学生报告说，大多数大学现在都处于封锁状态。” 自行车租赁公司也增设15公里的骑行上限，以致城市中无法使用的自行车堆积如山。

《巴塞尔报》评论道：“最令共产党害怕的就是学生群体。中国的大学曾多次成为酝酿剧变的土壤……1989年，北京学生发起的民主运动最终被政府用致命武力镇压。“在本次夜骑开封活动中，数以万计的学生自发集会，这肯定引起政府警觉。”然而，学生们并未完全放弃。现在，一些人预计徒步行进。” 《巴塞尔报》最后写到。(Basler Zeitung/德)

2024年4月，另一名涉嫌为中国从事间谍活动的人在德累斯顿被捕。 KEYSTONE

美军里的中国间谍？

11月7日瑞士跨地区的重要德语日报《每日导报》(Tages-Anzeiger)报道，一名美国人在法兰克福被捕，他被指控向中国政府自荐为间谍，并将其在工作中获得的敏感信息传递给中国。

直到不久前，他还在德国为美国武装部队工作，并因此获得了一些情报。他与中国政府机构取得联系，并表示愿意转交这些情报，目前这些情报的具体内容尚不清晰。

德国联邦刑事警察局逮捕了此人，联邦检察官办公室也证实了了这一消息。被告的住所受到搜查。德国联邦法院的一名调查法官表示，目前正在考虑是否将这名美国人还押候审。

德国联邦检察院在调查期间与联邦宪法保护局密切合作，作为德国最高检察机关，联邦检察院也负责处理间谍和恐怖主义等案件。(tagesanzeiger外部链接/德)

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下一期《瑞士媒体关于中国的报道 》将于11月21日星期四发布。

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