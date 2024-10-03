瑞士媒体： 瑞士大学对中国学生越来越警惕

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亲爱的读者：这里是瑞士主要媒体在过去一周的时间里(2024年9月26日-10月2日)发布的有关中国的报道。

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瑞士资讯中文部

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在本期的新闻回顾中，我们重点介绍瑞士媒体有关中国的三篇报道：随着瑞士发现中国间谍活动，瑞士高校开始对中国学生感到不信任；瑞士网络安全专家表示：汽车中的中国软件没有任何危险；新冠病毒起源于武汉华南市场，还是实验室事故造成的大规模传播？

下面是主要内容摘要：

瑞士大学对中国学生越来越警惕

瑞士日内瓦媒体集团 Heidi Media SA 的网络平台Heidi.news于9月28日发布文章《瑞士大学对中国学生越来越警惕》，开篇指出，瑞士高校在校生中有4000名中国学生和研究人员。但近年来，随着瑞士关于中国间谍活动和将科研成果用于军事目的怀疑，瑞士高校开始对中国学生感到不信任。“天真的时代似乎已经过去。”

记者见证了在瑞士工程科学院 (l’Académie suisse des sciences techniques) 9月初一场座谈会的非正式交流，一些与会者表达了他们对瑞中高校关系日趋紧张的担忧。“一位研究人员甚至提到了一份中国院校黑名单，后者的毕业生将不再受到苏黎世一所主要学院的欢迎。” 但这一点受到两所瑞士联邦理工学院发言人的否认。而截至2023年，这两所顶尖高校录取的中国学生数量均持增长趋势。

heidi.news 援引《新苏黎世报》(NZZ)早前报道，指出信任不再的症结源于瑞士高校与中国军事大学的研究合作。“从 2000年到2002年，瑞士和中国之间共有87项此类合作。” 瑞士联邦情报局就此明确表示过：”从非法转让知识的角度来看，科学技术领域应用研究面临的风险尤为重大。“

“我在1998年完成的博士论文就已涉及’流浪儿童’的问题。直到2016年，我仍有可能在中国谈论这个问题……现在这已经不可能了，中国的研究人员也被’鼓励’转换研究领域……” Daniel Stoecklin，日内瓦大学儿童权利互动中心社会学副教授

尽管“瑞士的担忧主要集中在量子计算、人工智能和电子学等技术领域”，在人文科学领域也出现紧张关系，而其源头则来自中方。一位瑞士人文科学研究院告诉 Heidi.news ，这是因为中国当局认为，外国研究人员的在华研究课题过于”敏感“。

瑞士中国问题专家Gérald Béroud表示，应该把“瑞士大学与中国研究人员之间关系的演变”放在 “敏感领域双边关系紧张”的大背景下来看待-但目前仍有迹象表明，瑞士依然重视与中国的特殊关系。“尽管如此，对瑞士来说，开诚相见的合作时代似乎已一去不返……”政策的影响下，中国与日本及美国的关系不断恶化。” (NZZ外部链接/德)

美国政府希望禁止在汽车中使用中国软件，因为担心受到网络攻击。 Copyright 2020 The Associated Press. All Rights Reserved.

瑞士网络安全专家：汽车中的中国软件没有任何危险

9月24日，瑞士公共服务广播机构瑞士德语广播电视SRF报道了一篇《中国的汽车软件并无危险》的文章，文中说，美国政府希望禁止在汽车中使用中国软件，因为担心受到网络攻击。瑞士网络安全专家拉斐尔·雷舒克(Raphael Reischuk)对此做出了说明。

他说，现在的汽车基本上由软件组成，因为软件的复杂性，所以存在漏洞，这些漏洞不一定是恶意的；而且，正如近年来多次显示的那样，软件可以被远程攻击或利用。在过去十年中，知名汽车制造商的刹车或发动机控制装置屡屡遭到攻击，这在技术上是可能的，但要想做到这样的远程攻击，需要很高的技术。

这位专家表示，目前美国担心的危险几乎不存在，因为关税很高，中国汽车的进口关税为 100%，因此在美国的道路上几乎没有中国汽车。这些关税不仅涉及的是车辆本身，还包括软件组件。美国的禁令不仅针对的是中国，同样针对俄罗斯。这样做的目的是为了防止今后发生此类破坏行为。(SRF外部链接/德)

所有证据都表明新冠病毒起源于野生动物市场 KEYSTONE

新冠病毒的起源再次起争议

瑞士新闻网站Infosperber 于9月25日报道，一项关于新冠病毒起源的新研究显示：”所有证据都表明新冠病毒起源于野生动物市场”，那么到底武汉华南市场是新冠疫情的起点，还是实验室事故造成新冠病毒的大规模传播？

从2020年1月初到3月，中国疾病预防控制中心的研究人员对流浪猫或老鼠、墙壁和废弃设备或污水系统中的样本进行了基因痕迹分析。这些数据的一部分于2023年春在互联网平台 Gisaid 上公布，现在一位来自巴黎索邦大学国家科学研究中心(CNRS)研究所的生物学家和进化论研究员弗洛伦斯·德巴雷(Florence Débarre)对这些数据进行的细致分析，并将结果发布在《细胞》杂志上，瑞士媒体根据这份调查结果得出结论-冠状病毒可能随受感染的动物进入武汉市场，并在那里传染人类导致大流行。

但来自罗格斯大学的美国科学家理查德·埃布莱特(Richard Ebright)则坚信大流行病病毒起源于实验室。他认为这份报告：”没有新数据，没有新分析，前提不确定，结论也不确定。”诸如埃布莱特这样相信实验室起源之说的学者并非少数。

这项研究由安东尼·福奇(Anthony Fauci)曾经领导的研究所等机构资助，福奇的研究所希望病毒不是来自武汉的实验室，因为他们资助了在那里进行的高风险病毒学实验。

如果证明大流行病病毒是从武汉的一家实验室逃逸出来的，中国、美国和众多科学家都会脸面尽失；相反，如果这种病毒是从野生动物身上来到人类身上的，则是起源于自然起源，那么每个人都能保住面子。

一些科学家也发现自己处于利益冲突之中。毕竟，如果确凿无疑地证明病毒来源于实验室，他们可能不得不面对更严格的规定或禁令；而如果大流行病病毒来自于自然界，他们就有理由继续甚至扩大研究。

因此现在对于病毒是起源于实验室还是从动物传染给人类的问题，目前仍没有确切的答案。(infosperber外部链接/德)

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