瑞士愚人节：不算玩笑的玩笑

四月一日，在民风淳朴的瑞士，媒体还是发布了一些让人将信将疑、看似认真，又似玩笑的新闻。是真是假？这里选取一些，请你分辨。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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屠宰场：位于苏黎世市中心的屠宰场将于2026年夏季关闭，《每日导报》(Tages-Anzeiger)就其今后用途做了报道： 除了设置游乐场之外，还设立一个屠宰演示的新空间。届时，该市的所有学童都能看到动物被加工成肉制品的全过程。据《每日导报》引述，苏黎世市卫生部的文件指出，此计划的目的是提高人们对肉类消费的认识。该项目遭到家长的批评。市政府邀请家长参加将在屠宰场前组织的公开讨论。
高速公路：在瑞士选民几次否决高速公路拓宽议案之后，联邦公路局提议加强公路隔离带的建设。前国民院议员Fernand Cuche公布了这一意向。这位议员希望在隔离带种植果树(黑醋栗、蓝莓、葡萄、草莓、红醋栗，甚至是葡萄)，以提供过路者自行采摘。这位前生态学家补充说，这样一来，堵车时间将变成“欢乐、聚会和分享的时刻”。
公路：瑞士交通与环境协会(Association Transport et environnement)为公路使用者推出了一款新的约会应用程序。这款名为“绿色约会”(Green Date)的程序将使用者的个人交通习惯纳入考量。“SUV迷们再也不用担心碰上骑车赴约的对象了。”协会如是写道。
奶酪：瑞士埃门塔尔奶酪协会(Emmentaler)新闻办公室4月1日宣布，伯尔尼市的Kornhaus桥已经翻新，并以Emmentaler奶酪的颜色重新亮相。新外观的灵感来自于瑞士滑雪运动员在20世纪80年代穿着的传奇滑雪服。为了达到这一效果，工作人员开发出“一种使用透气材料的全新建筑技术，这不仅赋予了建筑视觉上的真实性，还使其轻盈无比”。
童子军：瑞士童子军组织4月1日发布新闻稿，公布了两款新的官方服装：白色运动鞋和雨伞。新服装旨在“加强归属感，同时适应童子军的日常活动”。白色运动鞋“象征着现代团队精神”，雨伞则加强了“童子军对恶劣天气的抵抗力”，该组织写道。
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中国电影《狗阵》荣获弗里堡国际电影节大奖
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第39届弗里堡国际电影节(FIFF)圆满落幕，观众人数创下新高。中国电影《狗阵》获得2025年主竞赛单元大奖，另一部中国影片《我的朋友安德烈》荣获评审团特别奖。
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Twint被评为瑞士声誉最佳企业
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一项针对瑞士企业声誉的全国调研显示，移动支付应用企业Twint再次拔得头筹，薯片制造商Zweifel和草本糖Ricola紧随其后，而在非营利组织中，瑞士空中救援Rega连续八年稳居榜首。
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借记卡：瑞士人最爱的支付方式
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在瑞士，许多人已经习惯于用卡付款。根据瑞士国家银行(SNB，瑞士央行)最近进行的支付方式调研，借记卡在现场支付中日益受到欢迎，并已取代现金。
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瑞士家庭为钱愁
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瑞士家庭倍感压力：除了高昂的医疗保险费用和不断上涨的物价，人们对工作与家庭生活的平衡也忧心忡忡。学校和青少年暴力也是热点问题。
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瑞士政府反对设定人口上限提案
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3月21日，瑞士政府对人民党提出的将瑞士人口限制在1000万以内的动议表示反对，并就其理由进行了说明。
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日内瓦机场将于6月中旬开通直飞上海航线
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日内瓦机场宣布，由中国东方航空公司(China Eastern)运营，直飞中国上海的航线将于今年6月16日正式开航，每周四班。
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伯尔尼大学将终止藏语课程
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伯尔尼大学(The University of Bern)是目前瑞士唯一一所开设藏语课程的大学，然而该课程将于今年秋季起停止授课。
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电动自行车占据瑞士售出自行车半壁江山
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2024年间，瑞士自行车市场上每两辆售出自行车中就有一辆是电动助力车。与2023年相比，自行车总销量下滑约14%。
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瑞士酝酿针对儿童的社交媒体禁令
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瑞士议会联邦院希望保护儿童及青少年免受抖音海外版TikTok、Instagram等社交媒体的不良影响。
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芬兰稳居全球最幸福国家首位，瑞士位列十三名
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根据联合国3月20日发布的《2025年世界幸福报告》，芬兰连续第八年蝉联世界最幸福的国家；瑞士位列第13位；美国则迎来史上最低排名。
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瑞士公司在办公室里安装……笑声探测器
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在办公室内监测笑声频率，然后给笑得不够的员工发送一封包含搞笑视频的电子邮件...... 不是搞笑，是真事儿。为了提高员工的工作满意度，瑞士保险集团La Bâloise早前就推行过这种操作。
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瑞士木乃伊与英国外长有血缘关系
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科研人员2015年对这具埋葬在医院院长伊萨克·比肖夫(Isaak Bischoff)家族墓地的尸体进行了甄别，…
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瑞士花园何以遍地黄金？
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瑞士人家的花园里，不仅有植物，也有……黄金。圣加仑大学的一项研究显示，瑞士花园中埋藏着大量的黄金，据估共达……10吨。
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