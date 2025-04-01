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瑞士愚人节：不算玩笑的玩笑

公路隔离绿化带能变果园吗？！
公路隔离绿化带能变果园吗？！ Keystone-SDA

四月一日，在民风淳朴的瑞士，媒体还是发布了一些让人将信将疑、看似认真，又似玩笑的新闻。是真是假？这里选取一些，请你分辨。

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时事通讯：瑞士媒体里的中国

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时事通讯：瑞士媒体里的中国

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屠宰场：位于苏黎世市中心的屠宰场将于2026年夏季关闭，《每日导报》(Tages-Anzeiger)就其今后用途做了报道： 除了设置游乐场之外，还设立一个屠宰演示的新空间。届时，该市的所有学童都能看到动物被加工成肉制品的全过程。据《每日导报》引述，苏黎世市卫生部的文件指出，此计划的目的是提高人们对肉类消费的认识。该项目遭到家长的批评。市政府邀请家长参加将在屠宰场前组织的公开讨论。

高速公路：在瑞士选民几次否决高速公路拓宽议案之后，联邦公路局提议加强公路隔离带的建设。前国民院议员Fernand Cuche公布了这一意向。这位议员希望在隔离带种植果树(黑醋栗、蓝莓、葡萄、草莓、红醋栗，甚至是葡萄)，以提供过路者自行采摘。这位前生态学家补充说，这样一来，堵车时间将变成“欢乐、聚会和分享的时刻”。

公路：瑞士交通与环境协会(Association Transport et environnement)为公路使用者推出了一款新的约会应用程序。这款名为“绿色约会”(Green Date)的程序将使用者的个人交通习惯纳入考量。“SUV迷们再也不用担心碰上骑车赴约的对象了。”协会如是写道。

奶酪：瑞士埃门塔尔奶酪协会(Emmentaler)新闻办公室4月1日宣布，伯尔尼市的Kornhaus桥已经翻新，并以Emmentaler奶酪的颜色重新亮相。新外观的灵感来自于瑞士滑雪运动员在20世纪80年代穿着的传奇滑雪服。为了达到这一效果，工作人员开发出“一种使用透气材料的全新建筑技术，这不仅赋予了建筑视觉上的真实性，还使其轻盈无比”。

童子军：瑞士童子军组织4月1日发布新闻稿，公布了两款新的官方服装：白色运动鞋和雨伞。新服装旨在“加强归属感，同时适应童子军的日常活动”。白色运动鞋“象征着现代团队精神”，雨伞则加强了“童子军对恶劣天气的抵抗力”，该组织写道。

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提问者： Benjamin von Wyl

美国打退堂鼓，瑞士应该在促进世界民主的工作中，如何重新调整？

美国原是瑞士在促进世界民主方面最重要的合作伙伴，特朗普上任后冻结了国际合作项目的资金，瑞士应该任何重新调整？

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提问者： Geraldine Wong Sak Hoi

你对各国将垃圾“出口”到他国有何看法？

垃圾废物贩运给很多低收入国家带来了严重的健康和环境问题。那么，这些国家是否应该禁止废物进口呢？

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提问者： Benjamin von Wyl

您是否认为虚假信息对直接民主国家来说尤其危险？

2024年是全球大选数量创纪录的一年，有目的的虚假信息在许多选举中都曾引起轩然大波。虚假信息对社会信任的负面影响不容小觑。

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弗里堡国际电影节将大奖授予中国电影《狗阵》。

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中国电影《狗阵》荣获弗里堡国际电影节大奖

此内容发布于 第39届弗里堡国际电影节(FIFF)圆满落幕，观众人数创下新高。中国电影《狗阵》获得2025年主竞赛单元大奖，另一部中国影片《我的朋友安德烈》荣获评审团特别奖。

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Twint再度确认其瑞士声誉最佳企业的地位。

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Twint被评为瑞士声誉最佳企业

此内容发布于 一项针对瑞士企业声誉的全国调研显示，移动支付应用企业Twint再次拔得头筹，薯片制造商Zweifel和草本糖Ricola紧随其后，而在非营利组织中，瑞士空中救援Rega连续八年稳居榜首。

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瑞士国家银行表示，借记卡如今是日常生活中最常用的支付方式。

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借记卡：瑞士人最爱的支付方式

此内容发布于 在瑞士，许多人已经习惯于用卡付款。根据瑞士国家银行(SNB，瑞士央行)最近进行的支付方式调研，借记卡在现场支付中日益受到欢迎，并已取代现金。

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缺钱是瑞士家庭“永远的痛”。

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瑞士家庭为钱愁

此内容发布于 瑞士家庭倍感压力：除了高昂的医疗保险费用和不断上涨的物价，人们对工作与家庭生活的平衡也忧心忡忡。学校和青少年暴力也是热点问题。

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瑞士右翼保守派人民党(Swiss People’s Party)希望将瑞士人口控制在1000万以内。

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瑞士政府反对设定人口上限提案

此内容发布于 3月21日，瑞士政府对人民党提出的将瑞士人口限制在1000万以内的动议表示反对，并就其理由进行了说明。

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2016年，日内瓦联合国欧洲总部门前一场集会上的藏族男孩。

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伯尔尼大学将终止藏语课程

此内容发布于 伯尔尼大学(The University of Bern)是目前瑞士唯一一所开设藏语课程的大学，然而该课程将于今年秋季起停止授课。

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2010年，前瑞士财政部长汉斯-鲁道夫-梅尔茨(Hans-Rudolf Merz)在议会国民院例会上发言时，突然被演讲稿戳中笑点。

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瑞士公司在办公室里安装……笑声探测器

此内容发布于 在办公室内监测笑声频率，然后给笑得不够的员工发送一封包含搞笑视频的电子邮件...... 不是搞笑，是真事儿。为了提高员工的工作满意度，瑞士保险集团La Bâloise早前就推行过这种操作。

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瑞士人手里的黄金通常以硬币的形式存在，比如图中著名的 “Vreneli”金币。

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瑞士花园何以遍地黄金？

此内容发布于 瑞士人家的花园里，不仅有植物，也有……黄金。圣加仑大学的一项研究显示，瑞士花园中埋藏着大量的黄金，据估共达……10吨。

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