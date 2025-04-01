瑞士愚人节：不算玩笑的玩笑

公路隔离绿化带能变果园吗？！ Keystone-SDA

四月一日，在民风淳朴的瑞士，媒体还是发布了一些让人将信将疑、看似认真，又似玩笑的新闻。是真是假？这里选取一些，请你分辨。

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屠宰场：位于苏黎世市中心的屠宰场将于2026年夏季关闭，《每日导报》(Tages-Anzeiger)就其今后用途做了报道： 除了设置游乐场之外，还设立一个屠宰演示的新空间。届时，该市的所有学童都能看到动物被加工成肉制品的全过程。据《每日导报》引述，苏黎世市卫生部的文件指出，此计划的目的是提高人们对肉类消费的认识。该项目遭到家长的批评。市政府邀请家长参加将在屠宰场前组织的公开讨论。

高速公路：在瑞士选民几次否决高速公路拓宽议案之后，联邦公路局提议加强公路隔离带的建设。前国民院议员Fernand Cuche公布了这一意向。这位议员希望在隔离带种植果树(黑醋栗、蓝莓、葡萄、草莓、红醋栗，甚至是葡萄)，以提供过路者自行采摘。这位前生态学家补充说，这样一来，堵车时间将变成“欢乐、聚会和分享的时刻”。

公路：瑞士交通与环境协会(Association Transport et environnement)为公路使用者推出了一款新的约会应用程序。这款名为“绿色约会”(Green Date)的程序将使用者的个人交通习惯纳入考量。“SUV迷们再也不用担心碰上骑车赴约的对象了。”协会如是写道。

奶酪：瑞士埃门塔尔奶酪协会(Emmentaler)新闻办公室4月1日宣布，伯尔尼市的Kornhaus桥已经翻新，并以Emmentaler奶酪的颜色重新亮相。新外观的灵感来自于瑞士滑雪运动员在20世纪80年代穿着的传奇滑雪服。为了达到这一效果，工作人员开发出“一种使用透气材料的全新建筑技术，这不仅赋予了建筑视觉上的真实性，还使其轻盈无比”。

童子军：瑞士童子军组织4月1日发布新闻稿，公布了两款新的官方服装：白色运动鞋和雨伞。新服装旨在“加强归属感，同时适应童子军的日常活动”。白色运动鞋“象征着现代团队精神”，雨伞则加强了“童子军对恶劣天气的抵抗力”，该组织写道。