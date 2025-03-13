瑞士成为全球最大集装箱航运国家，中国第二

德国曾是全球最大集装箱航运国家，但这个称号已成历史。如今，这一地位被一个甚至没有海岸线的国家取代。
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瑞士-一个没有海岸线的国家-如今已成为全球最大的集装箱航运国。此前的全球航运业领军者德国，现已跌至第三位。德国船东协会(VDR)主席加比·博恩海姆(Gaby Bornheim)在汉堡透露，瑞士之后位居第二的是中国。
这个阿尔卑斯山国能够在集装箱航运领域拔得头筹，全靠一家企业：总部位于日内瓦的地中海航运公司(MSC)。这家全球最大的航运公司不仅因收购汉堡港口物流公司HHLA的股份而闻名，近期还大举收购德国集装箱船只。博恩海姆表示：“他们接收了大量吨位。”
最终结果是：尽管受德国控制的集装箱船总吨位(GT)已从2900万GT增至3020万GT，但瑞士以3470万GT居首，中国则以3100万GT排名第二。总吨位GT是衡量船舶整体规模的标准。
德国船东协会总经理马丁·克勒格(Martin Kröger)表示，中国超越德国的主要原因是亚洲内部航运的发展，而中国使用大量小型集装箱船服务这一市场。
瑞士位于欧洲中心，是连接南北、东西欧的重要交通枢纽。虽为内陆国家，瑞士却拥有全球领先的航运企业、高效的物流网络和优越的地理位置。总部位于日内瓦的地中海航运公司是全球最大的航运企业之一，而国内发达的铁路和公路网络，直接连接邻国的主要港口，如德国的汉堡港、荷兰的鹿特丹港等。
中国则拥有庞大的港口基础设施、多样化的运输方式和完善的供应链体系。上海港、宁波港等共同组成世界上最繁忙的港口群，具备强大的货物吞吐能力。中国的海运、空运、铁路等运输方式也相辅相成，2023年秋开通的中欧班列外部链接甚至直通德国、波兰等欧洲国家。
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