特朗普对瑞士商品加征31%的关税

美国总统唐纳德·特朗普宣布对瑞士进口商品加征31%的关税。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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美方称，此举是对瑞士向美国产品征收61%关税的回应。这一税率的计算方法尚不清楚。但可以肯定的是，瑞士并不对美国工业产品征收关税。
瑞士制药业可免征这一附加关税，但其他行业(包括金属、机械和食品行业)将承受沉重打击。
伞式组织瑞士经济联合会(Economiesuisse)在第一时间的回应中提到“严重的负担”和“贸易政策的升级”等字眼。该组织认为，瑞士已经取消本国工业关税，这种情况下再被征收新附加关税，没有任何令人信服的理由。
特朗普在同一演讲中表示，来自欧盟的进口商品将被加征20%的附加税，而中国的商品甚至将面临34%的关税。对其他国家，美国则设定了10%的“最低税率”。
美国亲密的贸易伙伴也被特朗普指责为“通过其关税政策‘掠夺并蹂躏’了美国”。他在演讲后表示，将签署一项法令，实施所谓的“对等关税”。
此次演讲的口号是“让美国再次富裕”(Make America Wealthy Again)。特朗普讲话期间，美元对欧元汇率出现下跌。
瑞士联邦主席卡琳·凯勒-苏特(Karin Keller-Sutter)通过社交媒体表示，瑞士政府已经注意到美国的决定，并将迅速确定下一步措施。
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