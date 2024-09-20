瑞士即将严化外资审查

瑞士议会国民院拟加强外资审查，未来将对此类投资严加把关 Keystone-SDA

瑞士议会国民院通过所谓的“中国法案”，对海外买家的收购进行严格筛查，此后，外国投资者将面临更严格的审查。

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9月17日，国民院以143票赞成、46票反对、2票弃权的结果通过了该法案。争议焦点在于《投资管制法》新规应扩大到何种程度。

国民院采纳经济事务委员会的建议，通过了“中国法案”。此前，议会根据中间党参议员贝亚特·里德(Beat Rieder)的动议启动了该法案的审议。

委员会发言人杰奎琳·巴德兰(Jacqueline Badran)代表多数派指出，80%至90%的经合组织国家早已实施投资管制。瑞士作为人均直接投资最高的国家，现在也必须效仿。

对此，自由民主党、人民党党团部分成员和联邦委员会表达了深切的担忧。

反对者对投资审查法的益处表示怀疑，认为这一举措反而会危及繁荣并加剧官僚主义作风。