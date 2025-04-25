马达加斯加田间到瑞士味蕾：香草的连接之路

在东方，藏红花因其药用与香气被视为“红色黄金”；而在西方，香草则以甜香与奢华点亮了冰淇淋与香水的世界。每克香草的价格可以超过白银，仅次于藏红花。香草为什么如此昂贵？在纪录片《香草的历程：从马达加斯加田野到瑞士风味》中，我们揭示了这种深受喜爱的香料从郁郁葱葱的马达加斯加田野一路跋涉，最终进入全球高端市场产品的跌宕历程。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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我们了解到，香草的高昂价格不仅要由消费者承担，也对环境以及农民的生计造成了影响。在郁郁葱葱的萨瓦地区，我们采访了像让·马尔科(Jean Marco)这样的农民，他正面临价格波动、盗窃和作物病害等严峻现实，同时努力养家糊口。而让·帕特里克(Jean Patrick)的故事，则是市场起伏中脱颖而出的成功案例。
在影片中，我们看到香草贸易商如何奔赴偏远村庄抢购香料，也揭示了香草需求激增如何推动森林砍伐并加剧当地社区的经济压力。我们带您走进香草种植与加工的复杂流程，呈现出每一根香草荚背后所凝聚的劳作心血。
欢迎与我们一同探讨香草为何价格如此之高，并记录下那些将这款精致却娇贵的香料带入市场的人们所经历的挑战与成就。
(编辑：Virginie Mangin/ts，编译自英文：樊桦/dh)
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