瑞士酒吧跨年派对火灾 关键问题一次看

（法新社瑞士克兰蒙丹纳2日电） 瑞士滑雪胜地克兰蒙丹纳（Crans-Montana）星座酒吧（Le Constellation）跨年派对发生火灾，造成约40人丧生、115人受伤。

●这场悲剧如何发生？

警方告诉媒体，元旦凌晨1时30分左右，有人发现星座酒吧（Le Constellation）冒烟。几秒钟后有目击者报警。警方说，消防人员赶赴现场，「迅速控制火势」，同时现场人员处理伤者。

有关当局表示已展开调查，但拒绝推测起火原因。不过瑞士、法国与义大利多家媒体报导多名目击者说法，火源似乎和插在香槟瓶上的仙女棒有关，店员会高举这类香槟瓶为客人「表演」。

当时在现场的艾克塞（Axel）告诉义大利媒体：「我记得有几位女士，可能是女服务生，拿着香槟瓶和仙女棒，她们离天花板太近，突然整个烧起来。」

●是否符合安全规范？

根据克兰蒙丹纳官网，星座酒吧可容纳300人，露台还可容纳40人。目前尚不清楚当时酒吧里有多少人。

数名目击者表示，发生火灾的活动空间位于地下室，仅以楼梯和一楼相连，有些人形容是「窄」梯。

但瓦莱邦（Valais）检察总长皮卢（Beatrice Pilloud）未证实相关说法，并强调事故原因仍在调查中。

皮卢在回答媒体提问时表示，她曾亲自到场勘查。她反问：「究竟怎样才算窄梯？」她强调，调查人员将会厘清现场是否符合所有安全标准。

皮卢还说，现在评论紧急出口是否符合规定或活动前是否遵循必要程序「为时过早」。

多名消息人士昨天告诉法新社，酒吧老板是一对来自法国科西嘉（Corsica）的夫妇，亲戚称他们目前平安无事，但事发后一直联系不上。

●罹难者身分？

瑞士有关当局尚未公布任何罹难者身分，不过这家酒吧在当地颇受游客喜爱，也以吸引年轻客群闻名。

警方表示，有关当局和罹难者家属保持密切联系，即时通报最新进展，也同时与多国大使馆保持联系。

义大利外交部长塔加尼（Antonio Tajani）告诉义大利电视台，约15名义大利人在火灾中受伤，另有约15人仍下落不明。

法国外交部表示有9名法国人受伤，另有8人失联。

鉴于这家酒吧的顾客通常较年轻，事发时是否有未成年人在场也引发外界关注。

瓦莱邦安全部门首长未证实这一点，但他告诉媒体：「大家可以想像，跨年夜在滑雪胜地的群众年龄无疑相当年轻。」