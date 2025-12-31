甘乃迪中心加入川普名字 艺术家取消演出抗议

（法新社华盛顿30日电） 美国一个知名爵士乐团和一个舞蹈团取消在华府甘乃迪中心（Kennedy Center）的演出，以抗议这座首屈一指的表演艺术中心更名，加入美国总统川普的名字。

甘乃迪中心本月更名为「川普-甘乃迪中心」（Trump-Kennedy Center），已故总统甘乃迪（John F. Kennedy）的家属和多位民主党籍政治人物对此表达强烈不满。

如今更多艺文界人士也表态反对更名。多位原定今年底和明年在这座表演艺术中心登场的艺术家纷纷取消演出。

资深爵士乐团The Cookers在声明中表示，无法如原定计画于跨年夜演出，他们「深感遗憾」。

他们在声明中说：「爵士乐诞生于挣扎与对自由的不懈追求：思想自由、表达自由，以及人声全然的自由。」声明并未说明取消演出的原因。

不过乐团鼓手哈特（Billy Hart）告诉「纽约时报」，中心更名「显然」影响了他们的决定。

川普任命的中心董事长格瑞尼尔（Richard Grenell）谴责这些艺术家取消演出，称他们「本来就是由前任极左派领导团队邀请」。

根据法新社取得的格瑞尼尔信函副本，格瑞尼尔上周指控爵士乐手瑞德（Chuck Redd）搞「政治噱头」。瑞德每年平安夜都会在甘乃迪中心主持演出，但今年宣布取消。格瑞尼尔说，中心将求偿100万美元。

纽约舞团Doug Varone and Dancers也退出原定明年4月的演出。他们昨天在社群平台Instagram发文说：「鉴于川普近日以自己名字为甘乃迪中心重新命名，我们无法继续说服自己和观众踏入这座昔日伟大的场馆。」

民谣歌手李伊（Kristy Lee）上周也在社群媒体宣布，她取消明年1月14日的演出，因为「若失去我的正直，代价将远比任何酬劳更大」。

川普重返白宫执政后便对甘乃迪中心发挥影响力，他的政府抨击这类文化机构过于左倾。川普亲自担任甘乃迪中心主席，并撤换大多数董事会成员后，已有不少音乐家及其他艺术家取消演出。

中心新任经营团队删减变装秀及LGBTQ+（同性恋、双性恋、跨性别及酷儿等）社群相关活动，转而举办宗教右派会议并邀请更多基督教艺术家表演。

根据美国媒体报导，自新董事会上任以来，票券销售量下滑。