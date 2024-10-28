全球排名：瑞士的強項和弱點

在美世顧問公司2023年外籍人士生活品質調查中，蘇黎世得分位居第二，僅次於維也納。 Gaetan Bally

無論是生活品質、大學層級或全球化，瑞士在國際排名中經常表現出色。瑞士資訊swissinfo.ch深入研究了最近的全球調查，分析了結果。

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根據《自然城市》( Nature Cities )最近的一項研究，瑞士擁有全球最適合居住的城市之一—蘇黎世(Zurich)。在這個人口43萬的瑞士最大城市中，99.2%的居民在步行15分鐘的範圍內可以獲得諸如醫療和教育等基本服務。「15分鐘城市」是科學家和城市規劃者使用的概念。像達拉斯(Dallas)、亞特蘭大(Atlanta)和底特律(Detroit)等依賴汽車的北美大城市則排名較低。

「我從美國來到這裡，蘇黎世讓我覺得特別適合步行，」來自俄勒岡州波特蘭(Portland)的景觀建築師盧克·哈里斯(Luke Harris)對《衛報》( The Guardian )表示， 「你需要的大多數東西都在步行距離內，即使遠一點，也很容易乘坐公共交通工具。」

蘇黎世經常出現在全球排名中，是外籍員工的熱門目的地。在美世顧問公司(Mercer)2023年外籍人士生活品質調查中，蘇黎世名列第二，僅次於維也納(Vienna)，領先於奧克蘭(Auckland)。蘇黎世因其政治穩定性和高品質的基礎設施而受到讚譽。日內瓦(Geneva)位居第五。

薪水高，但也有弊端…

儘管近年來面臨新冠疫情等挑戰，瑞士在聯合國人類發展指數(HDI)中連續第二年保住了全球第一的位置。該指數側重於全球生活水平。瑞士得分較高的原因是高收入(人均國民總收入為69’433美元)和較長的預期壽命(2022年女性85.9歲，男性82.5歲)。

這個小小的阿爾卑斯山國家無疑是世界上最富有的國家之一。根據瑞銀全球財富報告(UBS Wealth Report)的數據，瑞士成年人平均財富(扣除債務後)為709’612美元(638’012瑞士法郎)，領先於盧森堡(607’524美元)和香港(582 ‘000美元)。

儘管薪資豐厚，但生活成本也很高。蘇黎世、日內瓦、巴塞爾(Basel)和伯爾尼(Bern)等城市都位列全球最昂貴的城市(英)；瑞士還位居《經濟學人》( The Economist )雜誌的“巨無霸指數”( Big Mac Index)榜首，該指數衡量不同國家巨無霸漢堡的價格，並反映各國之間購買力平價的差異。如果將更多支出納入考量，例如稅收、退休金繳費、租金(2022年平均每套公寓為1’412瑞士法郎)、公共交通和不斷上漲的健康保險費用(每月360瑞士法郎)，那些令人驚嘆的高薪就會失去吸引力。

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瑞士人壽命更長，部分歸功於其醫療系統。在2022年，瑞士在全球醫療系統可近性和品質排名中名列第一。但這同樣也很昂貴：2022年醫療費用佔國內生產毛額(GDP)的11.3%，高於經濟合作暨發展組織(OECD)的平均水準8.8%。老化人口和醫療技術進步也持續推高成本。

數學成績優異

聯合國的人類發展指數也將教育納入了考量。在最新排名中，瑞士的教育得分也很高，25歲及以上人群的平均受教育年限為13.9年，與加拿大持平，僅次於德國(14.3年)。

經濟合作暨發展組織最新的國際學生能力評估計畫(PISA)調查(多語)顯示，2022年瑞士15歲學生在PISA評分中獲得了508分，高於平均的472分。共有六個國家得分較高，全部位於東亞。瑞士15歲學生在數學方面表現出色，科學和閱讀方面也高於平均。但四分之一的瑞士學生未能達到閱讀的最低標準。

瑞士的大學，如蘇黎世聯邦理工學院(ETH Zurich)，在全球調查中也表現優異。根據英國高等教育顧問公司Quacquarelli Symonds的QS評估，瑞士擁有全球最高密度的頂級課程。

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瑞士大學以卓越的聲譽、國際化的環境和相對較低的學費吸引了大量外國畢業生。現在，外國學生約佔所有入學人數的三分之一。與其他經合組織成員國相比，瑞士的外國畢業生比例較高。一些院校正在考慮限制外國學生人數並提高學費。

全球商業強國

瑞士健康的商業環境經常獲得好評。在美國新聞與世界報道(US News & World Report)發布的年度最佳國家排名中，瑞士位居榜首，並在開放商業、生活品質和創業精神等類別中得分較高。報告中說：「該國強大的經濟由低企業稅率、高度發達的服務業(以金融服務為主導)和高科技製造業驅動。」

由於其充滿活力的貿易、穩定的貨幣、金融中心的地位以及眾多國際組織的存在，瑞士再次名列全球化國家的榜首。它也被視為最具競爭力和創新能力的國家之一。整體商業環境、新技術的使用、專利和技術專長使其連續13年位居聯合國世界知識產權組織(WIPO)年度排名的首位(多語)。

住房昂貴難交朋友

但儘管經濟強勁、就業市場健康、稅收低，瑞士對外國專業人士的吸引力卻下降了。根據外籍人士平台Internations在6月發布的一項調查，瑞士在53個國家中排名第34位，較去年第23位下降。儘管瑞士繼續在生活品質和工資水平方面獲得高分，但難以負擔的住房問題仍然令人頭痛。許多技術工人也抱怨他們的社交生活，表示在瑞士交朋友很困難。

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最後，在排名方面不應忘記經濟學人智庫(Economist Intelligentce Unit)的民主指數，2023年，瑞士從去年第七位下降至第八，排在挪威、紐西蘭、冰島、瑞典、芬蘭、丹麥和愛爾蘭之後。再有是新聞自由方面：瑞士在無國界記者組織(Reporters Without Borders)的最新排名中，從去年的第12位上升到第9位。

瑞士還有其他一些需要改進的方面。這個阿爾卑斯山國家在透明國際(Transparency International)的2023年公共部門腐敗感知指數(CPI)中排名第六(多語)。透明國際指出，在打擊洗錢、私人部門腐敗、公司起訴以及保護舉報人方面，瑞士存在明顯不足。

瑞士的氣候政策也令人失望。去年12月，在年度氣候變遷績效指數(CCPI)中，瑞士的排名在第20位停滯不前(英)。該指數評估了63個國家和歐盟在氣候保護方面所付出的努力-這些國家和歐盟排放的溫室氣體佔全球總排放量的90%。

(Reto Gysi von Wartburg/ts，編譯自英文：樊樺/gj，繁體校對：盧品妤)