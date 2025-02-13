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外国人赴瑞安乐死费用或将增加

瑞士官方要为每个在瑞士安乐死的人支付几千瑞郎的法律程序费用。
瑞士官方要为每个在瑞士安乐死的人支付几千瑞郎的法律程序费用。 Keystone / Gaetan Bally

近年来，安乐死在全球范围内引发了广泛的讨论和关注。去年，上海女子沙白远赴瑞士寻求安乐死的新闻震惊了许多人。沙白因患有红斑狼疮，长期忍受病痛折磨，据多家中国媒体报道，她最终选择在瑞士安乐死机构尊严的帮助下结束自己的生命。安乐死事件不仅引发人们对伦理讨论，也让人们关注到瑞士作为少数允许安乐死的国家，吸引了大量外国人前来寻求这一选择。

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批判性报道并非自由社会的产物，而是其存在和发展的前提-马克·洛伊滕艾格正是基于这一信念，才致力于围绕政治和社会制度议题撰写相关报道。继在苏黎世某地方报刊工作15年后，他于2020年11月加入瑞士资讯swissinfo.ch，并担任德、法、意三门语言编辑部负责人。

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然而，随着安乐死人数的增加，瑞士政府面临着巨大的核查和管理压力。实施安乐死后，瑞士官方需要进行大量的核查工作，这造成了大量的人力、物力消耗。现在瑞士的一个州-索洛图恩州找到了一种新方法，让那些来瑞士寻求安乐死的外国人承担这部分费用。

镜头画面里，床上躺着一个人。她伸出手，转动点滴上的小转轮，致死剂量的戊巴比妥钠就会缓缓流入她的血液中。

拍摄这样的视频是瑞士索洛图恩州与安乐死组织珀伽索斯(Pegasos)之间达成的一项创意协议的核心内容： 如果该安乐死组织向相关机构提供视频材料，证明自杀是由接受安乐死服务的人自行实施的，同时附上其他必要材料，这样瑞士相关机构就能免除因协助自杀而带来的其他法律程序。

这意味着，不再需要检察院、法医和警察出现在安乐死现场，尸体会被送到附近的巴塞尔-城市州，由那里的法医研究所进行检验。

这样一来，每起安乐死的费用就能降到1000-2000瑞郎(约合人民币8000-16’000元)。协约规定：这些费要用由安乐死组织承担，因此最终会落到寻求安乐死的人头上。

根据珀伽索斯的说法，这些费用会包含在安乐死的总费用中，与瑞士其他安乐死组织一样，每人的费用约为10’000瑞郎。

阿兰·德龙：法国著名演员，因多次中风和健康问题，于2024年在瑞士实施安乐死，享年88岁。
傅达仁：台湾知名体育主播，因患胰脏癌，于2018年在瑞士实施安乐死，享年85岁。
彼得·斯梅尔：英国著名作家，因患有运动神经元病（ALS），于2019年在瑞士结束自己的生命，享年78岁。

悼念活动无需中断

该协议自12月起生效后，索洛图恩州一下子节省了许多费用。在此之前，每位来自国外的安乐死人员要为该州造成约3000瑞郎的高额费用。

“这样，我们在取证方面也取得了更好的结果。同时，还减轻了州政府的负担，节约了人力资源”，索洛图恩首席检察官汉斯于尔格·布罗德贝克(Hansjürg Brodbeck)说。索洛图恩州依然保有随时抽查的权利。

珀伽索斯安乐死机构表示，对于死者亲属来说，也更人性化，他们不用在告别和哀悼的过程中再受到干扰。以前死者家属要等待刑事调查机构的官方程序结束，才能继续悼念仪式。“对于这种私密时刻这无疑是一种打扰，”该机构说。

预计安乐死人数将翻一番

索洛图恩州的这个新模式在瑞士引起了广泛关注。因为其他州也要面对同样的调查开支，人力资源也捉襟见肘。

近些年瑞士每年有1700多起安乐死，其中超过500起是专程来瑞士寻求辅助自杀的外国人，这一数字多年来一直都在上升。观察者预计，到2035年，至少会翻一番。

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瑞士是一个联邦制国家，各州各管各州的事，过去其他州也曾尝试过取消安乐死核查费用的方法。但这些尝试都以失败告终，因为调查义务是由《瑞士刑事诉讼法》(即联邦层面)负责的。换句话说，就是安乐死属于非正常死亡，因此必须受到法律核查。

一些州与安乐死组织达成了协商，精简了调查程序。而索洛图恩模式的独特之处在于，珀伽索斯安乐死机构自愿承担了官方核查带来的费用。

需要 “第三种死”吗？

而瑞士许多安乐死组织认为，这并不是一个真正的解决方案，因为这只能会让安乐死变得更昂贵。

例如，瑞士德语区的安乐死组织“解脱”就主张将协助自杀视为一种特殊的死亡形式。

安乐死组织生命周期(Lifecircle)的负责人艾丽卡·普雷希格(Erika Preisig)对此表示赞同。“她说：“将一种和平死亡的方式罪恶化，并动用警方进行调查的做法必须停止，由此产生的费用是完全没有必要的。”

生命周期会在实施安乐死时录像，普雷希格认为，这足以证明死因，“我们的目的是让官方接受其他形式的死亡方式。”

比利时的 “自然死亡

比利时是继瑞士之后，外国人(尤其是法国人)寻求安乐死的第二大目的地国，比利时在2002年制定的安乐死法中将安乐死定性为自然死亡。

比利时“有尊严的死”协会主席将律师杰奎琳·赫雷曼斯(Jacqueline Herremans)说：”这样做主要是为了符合保险合同的要求，实际上，这是医生必须在死亡证书上填写的内容。”

与瑞士不同的是，在比利时协助自杀一般都是被主动实施的，即由医生开启致命药剂的点滴开关。而对协助自杀的监督工作，由比利时议会选出来的一个伦理委员会负责，该委员会由八名医生、四名律师和四名能够证明自己有过服务临终病人经验的人组成。

在过去两年中，每年有500多人从国外来到瑞士，在安乐死组织的帮助下结束自己的生命；比利时的这一数字为100人左右，由于死者的居住地没有统计记录，因此无法获得更确切数字。

这两个国家都允许非本国居民前来安乐死，而荷兰或西班牙等国则不允许对外国人实施安乐死。但瑞士与比利时，实施辅助自杀的程序有所不同。在比利时，主动安乐死是合法和普遍的，即由医生注射致死剂量的戊巴比妥钠。在瑞士，必须由本人自己实施这一行为。

无论是瑞士还是比利时，安乐死都必须有医生在场。在比利时，需要两名医生在场；如果想要安乐死的人并非生命垂危者，还必须有第三名医生在场；在瑞士，需要对希望安乐死的人的行为能力进行评估。

原则上，在瑞士，患有精神疾病甚至没有医学诊断的外国公民也可以进行协助自杀；比利时则不允许，因为这样的病人会加大医生与他进行必要深入讨论的难度。

在瑞士，协助自杀由私人安乐死组织实施。其中一些组织不接受外国人的请求。瑞士安乐死机构“尊严”(Dignitas)和珀伽索斯，安乐死的外国人所占比例最大。在比利时，安乐死咨询中心会向需要安乐死的人推荐提供服务的医生，但并非所有医生都接受来自国外的请求。

比利时的安乐死程序很简单：委员会核查一下是否满足安乐死的先决条件，如果存在任何疑点，便可将案卷移交检察院。后者可以酌情主动或在接到投诉后进行调查。

自2002年通过安乐死法以来，比利时只起诉过一起案件。“最后，被陪审法庭传唤的三名医生被无罪释放。”

辩护检察官

在瑞士，所有主要的协助自杀组织都反对制定安乐死法。他们普遍认为，只要将《瑞士刑法典》中的规定与联邦最高法院的判决相结合，便足以起到规范作用。在瑞士实施被动安乐死不构成刑事犯罪，除非是出于自私的动机。

安乐死组织解脱(Exit)和 生命周期负责人普雷希格Preisig都认为，在目前的法律基础上，甚至可以免去法医检查。

这是因为《刑事诉讼法》规定，只有在出现 “非正常死亡迹象，特别是刑事犯罪 ”或尸体身份不明的情况下，才需要进行所谓的法律核查。而安乐死过程中，这两种情况都不存在。

在一份为解脱安乐死机构出具的法律意见书上写道，除了需要进行尸检和核实死者身份之外，没有必要进行其他调查；但瑞士检察官在解读该条款时持谨慎态度。

普雷希格说，现在剩下的唯一选择可能只有通过 “政治程序”来明确检察官的职责，以及与安乐死有关的其他问题。然而，瑞士目前还缺乏这样做的勇气。

因此，索洛图恩模式是否会成为一个标准，目前尚不清楚。瑞士协助自杀数量最多的几个州的检察院表示，他们不会对其他州采取的措施发表评论。而瑞士也没有一个协调全国安乐死问题的国家机构。

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(编辑：Balz Rigendinger，编译自德文：杨煦冬/gj)

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