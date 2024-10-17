大多数瑞士人在手机的陪伴下入眠

大多数瑞士人在手机的陪伴下入眠。 Keystone-SDA

由家具品牌宜家(IKEA)进行的一项调研发现，大多数瑞士人在手机的陪伴下入眠。在近60%的瑞士人的床头，书本的位置已经被手机取代。

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在18-39岁年龄段，这个比例甚至飙升至79%。只有半数的意大利语区人、46%的法语区人和38%的德语区人提到自己睡前会读书。

上周日(10月13日)发表的这项调研还揭示了一些不寻常的入睡习惯。在讲意大利语的提契诺州，逾四分之一的居民会和宠物一起入睡。而在德语区，这个比例仅为9%。

这项调研于8月19-30日期间调查了1020位年介18-75岁的瑞士居民，调研显示，七成的人都希望能睡得更好。

而一周前由瑞士联邦统计局(FSO)发表的另一项调研却显示，2022年三分之一的瑞士居民有睡眠失调的问题，比25年前增加了5个百分点。