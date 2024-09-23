瑞士人口冲破900万大关

截至今年6月底，瑞士常住人口首次突破900万。瑞士联邦统计局(FSO)9月19日公布的数据显示，截至第二季度末，共有9’002’763人在瑞士常住。
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瑞士人口从800万增长到900万共耗时12年(2012年至2024年)。而瑞士人口从500万增加到600万也用了同样的时间(1955年到1967年)。据联邦统计局称，常住人口中，6’560’361人为瑞士籍，2’442’402人为外籍人士。
约546万人年龄在20岁到64岁之间。儿童和年轻人人数接近179万。65岁及以上老人人口大约有175.3万。
近195.4万人居住在中部高原地区，包括伯尔尼州、弗里堡州、索洛图恩州、纳沙泰尔州和汝拉州。在日内瓦湖区，包括沃州、瓦莱州和日内瓦州，人口接近174.5万。瑞士西北部的巴塞尔城市州(Basel-City)、巴塞尔乡村州(Basel-Country)和阿尔高州则有123.1万人。
近161.3万人居住在苏黎世州。瑞士东部的格拉鲁斯州(Glarus)、沙夫豪森州、阿彭策尔州、圣加仑州、格劳宾登州和图尔高州共有人口124.3万。据联邦统计局数据显示，瑞士中部的卢塞恩州、乌里州、施维茨州、上瓦尔登州(Obwalden)、下瓦尔登州(Nidwalden)和楚格州约有85.84万常住人口。提契诺州的人口约为35.8万。
2023年6月底时，居住在瑞士的人口首次突破900万，但该数字也包括了庇护申请者等非常住外国居民。截至2023年上半年年末，瑞士常住人口大约890万人。
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