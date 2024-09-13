瑞士医疗保险：2025年保费可能上涨5%

医疗保险费的上涨一直是瑞士民众最关心的问题之一。 Keystone-SDA

代表医疗保险公司利益的Santésuisse组织预计，随着医疗成本的持续增长，2025年的医保费将至少上涨5%。

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该组织向瑞士通讯社Keystone-SDA表示，上述预测的依据是：今年前七个月内，受保人的平均医疗费用增长了 4.8%。

Santésuisse组织预测，明年的医疗成本还将呈现显著增长的趋势，保险公司的的收费标准也会相应提高。

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比较门户网站Bonus.ch在于9月10日发布的新闻稿中表示，明年的保险费估计将出现更大幅度的上涨，平均涨幅接近7%。

该网站称，储备金较低的医疗保险公司可能将保费提高至少12%。而“在最极端的情况下”，保费甚至可能上涨50%以上。

近期，瑞士的实验室分析、Spitex院外医疗护理服务和物理治疗的费用明显上升。此外，据Bonus.ch网站信息，药物费用和处方量也在大幅增加；此外，服务量、治疗次数和行政费用也有所提升。