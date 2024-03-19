瑞士在售的大多数电子香烟不符合尼古丁规定

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瑞士防止吸烟协会(Swiss Association for Smoking Prevention)日前表示，大多数在瑞士出售的即抛型电子香烟都不符合法律规定，液体和尼古丁含量均超过法定范畴。

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Keystone-SDA 其他1种语言 English en Most e-cigarettes sold in Switzerland flout nicotine rules 原版 更多阅览 Most e-cigarettes sold in Switzerland flout nicotine rules

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瑞士现行标准以2014年的一项欧洲规定为基础。规定要求，每支“电子香烟需形成可控的封闭系统”，也就是有“吸食上限”，液体含量不得超过2毫升，大概可吸食600口。

然而，该协会的调查发现，瑞士市场上超过半数的在售产品都超过了这个上限。无论在线上还是店里都很容易买到1500或2500吸的产品。网上甚至能订购液体含量30毫升，即16’000吸的电子烟，高出法律规定15倍。

尽管法律规定一次性电子香烟的尼古丁含量不得超过20毫克/毫升，但调查仍谴责其尼古丁含量过高。2022年3月相关研究公布之后，一些州对此采取了措施，责令个别商店将相应产品下架。

不过，协会指出，在某网站可以买到尼古丁浓度高达50毫克/毫升的电子烟产品。此外，从中国直接订购没有液体和尼古丁含量限制的产品也很“方便”，甚至可以直接邮寄到瑞士。

据瑞士烟草管理协会(AT Suisse)透露，几乎所有调查中涉及的网站(总共超过100个)均提供超过法定标准的产品。

预防吸烟协会感慨道：“我们本以为这是不起眼的小生意，但事实远非如此。”