瑞士将于2026年终止跨国领养

给一无所有的孩子找个温暖的家-这是很多领养申请的初衷。然而，这些孩子走向的未必是幸福的终点。 Keystone / Yoshiko Kusano

瑞士计划禁止国际领养。政府表示，该举措旨在防止潜在的虐待行为。

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早前，联合国强迫失踪问题委员会就曾要求瑞士政府调查斯里兰卡儿童在瑞士被非法收养的问题，以彻底杜绝跨国收养的各类风险。1月底，瑞士最高行政机构瑞士联邦委员会宣布”决定原则上在未来中止国际收养”，并责成瑞士联邦司法部于2026年年底前提交相关草案建议。

一个独立专家委员会调查发现，即便最严格的领养法仍无法彻底阻止虐待行为。政府因此认为，采取彻底禁令是保护相关方，尤其是儿童的最佳途径。不过，专家委员会也证实，许多收养案例合法合规，妥善施行。

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瑞士联邦委员会在一篇新闻稿中特别指出，近年来，跨国收养案例数量骤减。目前，每年此类领养案例从前些年的几百个减少到仅约30个。

草案拟定过程中，将考虑包括家庭内部领养等特殊情况。不过，瑞士仍将允许国内收养。

瑞士的儿童收养 谁能收养儿童？

在瑞士，夫妇或单亲都可以收养孩子。瑞士于2022年7月1日起实行全民婚姻，同性伴侣也可以结婚并共同领养一个孩子。不过，瑞士收养过程可能需要数年时间。 联系哪些机构？

如想在瑞士收养儿童，可联系所在州负责收养事宜的机构。该机构将提供具体程序信息。 满足哪些基本要求？

收养人与被收养儿童之间的年龄差距必须最小为16岁，最大为45岁; 收养父母必须保证有能力长期和令人满意地抚养被收养儿童，并对其进行教育；

收养必须符合该儿童的利益，同时必须保障收养父母其他子女的利益；

未来的收养父母必须在同一家庭内照顾和养育该儿童至少一年；

如被收养儿童已有判断力，需他/她本人同意收养行为；

如果儿童的亲生父母已知且健在，他们必须同意收养，除非其长期缺席，下落不明，或者永久缺乏同意收养的法律行为能力。亲生父母不得在儿童六周大之前表示同意。在同意收养后的六周内，他们仍有权撤销同意。