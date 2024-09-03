立足瑞士 报道世界
登录
新闻
生活&养老

瑞士将从2025年起提高子女补贴和养老金

瑞士政府从2025年起提高子女补贴及养老金。
瑞士政府从2025年起提高子女补贴及养老金。 Keystone-SDA

从2025年起，瑞士的养老、遗属和残疾保险金(AHV/AVS)将上调2.9%。政府将把最低养老金提高35瑞郎(约合人民币294元)，达到1260瑞郎(约合人民币10’565元)。

此内容发布于
2 分钟
Keystone-SDA

点击这里，订阅瑞士资讯swissinfo.ch时事通讯(Newsletter)，迅速、深入、互动地了解瑞士第一手新闻资讯

子女补贴将从每月200瑞郎(约合人民币1677元)增加到215瑞郎(约合人民币1802元)，教育补贴则从每月250瑞郎(约合人民币2096元)上调至268瑞郎(约合人民币2247元)。

根据上周的一份声明，政府已根据养老金法规定的混合指数调整了养老、遗属和残疾保险金，且每两年必须审查养老金是否需要根据通货膨胀和工资趋势进行调整。

相关内容
在瑞士读公立小学不用交学费，开学日往往令许多家庭感到如释重负，他们总算不必再支付不菲的费用送孩子入托了。

相关内容

在瑞士养孩子需要多少钱？

此内容发布于 在瑞士这个生活昂贵的国家，生儿育女有时也是一种奢侈。平均算下来，抚养一个孩子每月的直接成本在1200-1800瑞郎(约合8’567-12’850元人民币)之间。但这只是基本开销，还需要算上堪称世界最高昂的托儿费用及其他间接成本。

更多阅览 在瑞士养孩子需要多少钱？

家庭补贴的调整是2009年《家庭补贴法》生效以来的首次上调，增幅达到7.1%。家庭补贴旨在部分补偿父母养育子女的费用。政府为各州发放的家庭补贴设定了每个子女及每月应给付的最低金额。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 凯蒂·罗米

你所在国家应采取哪些措施保护生物多样性？

在瑞士，三分之一的物种和一半的自然栖息地濒临威胁。瑞士人将于9月22日就生物多样性动议进行全民投票。

参与讨论
29
32 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 西蒙·布拉德利

你现在不看新闻了吗？为什么？

一份最新报告显示，如今关注新闻的人越来越少。路透社研究所最新发布的《数字新闻报告》显示，近十分之四(39%)的人有时或经常回避阅读新闻。

参与讨论
50
72 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 托马斯·斯蒂芬斯

“没孩子”的假期在瑞士走红，这是一种公开歧视还是成功旅游业策略？

有些人宁愿多付一些钱，也不想在度假时受到孩子们的吵闹声影响。这对我们的社会意味着什么？

参与讨论
76
54 留言
查看讨论
阅读最长

新闻

瑞士政府表示，生物识别信息的使用可以免去乘客持纸质机票或电子登机牌的麻烦。

相关内容

瑞士机场获准使用人脸识别技术

此内容发布于 瑞士机场及航空公司获准对乘客进行人脸识别。政府希望允许在乘客办理相关手续时使用生物识别数据。

更多阅览 瑞士机场获准使用人脸识别技术
瑞士歌手尼莫荣获2024年欧洲歌唱大赛冠军。

相关内容

2025年欧洲歌唱大赛将在巴塞尔举行

此内容发布于 瑞士公共广播电视公司SRG于8月30日宣布，瑞士城市巴塞尔将承办2025年5月的欧洲歌唱大赛。日内瓦在主办城市竞争中落败。

更多阅览 2025年欧洲歌唱大赛将在巴塞尔举行
数字化加剧了文化专业人士的不确定性。

相关内容

数字化增加了瑞士创作工作者的不确定性

此内容发布于 数字化可能进一步恶化创意艺术家的法律和社会处境。根据一份新的报告，社会保险、版权法及个人权利的保护都远远滞后于目前的发展。

更多阅览 数字化增加了瑞士创作工作者的不确定性
瑞士人80岁开始服老。

相关内容

瑞士人认为80岁才步入老年

此内容发布于 调查显示，瑞士人认为只有过完80岁生日才开始“变老”，比几十年前更为乐观。在上世纪90年代，瑞士人普遍认为生命的最后旅程从69岁就已经开始。

更多阅览 瑞士人认为80岁才步入老年
游客们在瑞士享受马特洪峰的美景。

相关内容

瑞士热门景区采尔马特考虑向一日游游客收费

此内容发布于 采尔马特(Zermatt)就位于瑞士标志山峰马特洪峰(Matterhorn)脚下，是瑞士热门旅游景区，但大量的一日游游客给这里造成不小的问题。如今这里正在浮现向游客收费的想法。

更多阅览 瑞士热门景区采尔马特考虑向一日游游客收费
西欧地区三分之二的恐怖犯罪嫌疑人为青少年。

相关内容

西欧三分之二的恐怖犯罪嫌疑人是青少年

此内容发布于 伦敦国王学院(King’s College)激进主义研究国际中心专家彼得·诺依曼(Peter Neumann)指出，恐怖分子正在年轻化，瑞士也出现了这种趋势。他提到一种新型的自我激化的年轻袭击者(self-radicalised young attacker)，并称其为“抖音恐怖分子”(Tiktok terrorists)。

更多阅览 西欧三分之二的恐怖犯罪嫌疑人是青少年

符合JTI标准

相关内容: 瑞士资讯SWI swissinfo.ch得到新闻信任计划的认证

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch

阅读更多

相关内容

瑞士养娃贵，国家来出钱？

此内容发布于 在瑞士，养育子女是每个家庭的私事，而且成本高昂。这种情况必然会引发经济和社会后果。目前，议会要就此采取行动，但这牵涉巨额资金。对瑞士来说，值得吗？

更多阅览 瑞士养娃贵，国家来出钱？
瑞士育儿费高，这是造成生育率低的因素之一。

相关内容

瑞士有子女家庭捉襟见肘，怎么办？

此内容发布于 面对不断上涨的生活费用，大多数瑞士有子女家庭都入不敷出。这是瑞士家庭维权组织(Pro Familia Switzerland)第二次家庭晴雨表调查得出的结论。鉴于这一事实，该组织负责人Philippe Gnaegi主张迅速从政策层面予以应对。

更多阅览 瑞士有子女家庭捉襟见肘，怎么办？
在瑞士读公立小学不用交学费，开学日往往令许多家庭感到如释重负，他们总算不必再支付不菲的费用送孩子入托了。

相关内容

在瑞士养孩子需要多少钱？

此内容发布于 在瑞士这个生活昂贵的国家，生儿育女有时也是一种奢侈。平均算下来，抚养一个孩子每月的直接成本在1200-1800瑞郎(约合8'567-12’850元人民币)之间。但这只是基本开销，还需要算上堪称世界最高昂的托儿费用及其他间接成本。

更多阅览 在瑞士养孩子需要多少钱？
Frau mit Brille schaut besorgt

相关内容

瑞士全民投票：老年人每年将获得第13个月养老金？

此内容发布于 3月3日，瑞士选民将就瑞士退休人员是否应该获得更高的养老遗属保险金(AHV)进行投票。有关国外对这笔养老金的需求在公投宣传活动中发挥的作用，似乎被高估了。

更多阅览 瑞士全民投票：老年人每年将获得第13个月养老金？

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团