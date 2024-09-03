瑞士将从2025年起提高子女补贴和养老金

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瑞士党派主席希望向雇佣外国员工的公司征税
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作为瑞士政府与欧盟(EU)谈判的一部分，自由民主党(FDP/PLR)主席蒂埃里·伯卡特(Thierry Burkart)公开支持对瑞士企业征收移民税。
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瑞士机场获准使用人脸识别技术
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瑞士机场及航空公司获准对乘客进行人脸识别。政府希望允许在乘客办理相关手续时使用生物识别数据。
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瑞士积极行动，打击针对未成年人的网络性侵害
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瑞士儿童保护协会(Child Protection Switzerland)发起行动，旨在保护儿童及青少年免受网络性犯罪侵害。
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2025年欧洲歌唱大赛将在巴塞尔举行
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瑞士公共广播电视公司SRG于8月30日宣布，瑞士城市巴塞尔将承办2025年5月的欧洲歌唱大赛。日内瓦在主办城市竞争中落败。
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数字化增加了瑞士创作工作者的不确定性
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数字化可能进一步恶化创意艺术家的法律和社会处境。根据一份新的报告，社会保险、版权法及个人权利的保护都远远滞后于目前的发展。
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瑞士人认为80岁才步入老年
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调查显示，瑞士人认为只有过完80岁生日才开始“变老”，比几十年前更为乐观。在上世纪90年代，瑞士人普遍认为生命的最后旅程从69岁就已经开始。
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瑞士热门景区采尔马特考虑向一日游游客收费
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采尔马特(Zermatt)就位于瑞士标志山峰马特洪峰(Matterhorn)脚下，是瑞士热门旅游景区，但大量的一日游游客给这里造成不小的问题。如今这里正在浮现向游客收费的想法。
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瑞士生物多样性不良现状令科学家深感担忧
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逾百名科学家对瑞士的生物多样性现状敲响警钟，宣称需要为加强生物多样性保护采取“迅速而有效”的措施。
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中瑞新自由贸易协定的谈判授权引发批评
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议会委员会批准了瑞士政府与中国谈判新自由贸易协定的方案。左翼政党批评其中缺乏对人权保护的强制性规定。
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西欧三分之二的恐怖犯罪嫌疑人是青少年
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伦敦国王学院(King’s College)激进主义研究国际中心专家彼得·诺依曼(Peter Neumann)指出，恐怖分子正在年轻化，瑞士也出现了这种趋势。他提到一种新型的自我激化的年轻袭击者(self-radicalised young attacker)，并称其为“抖音恐怖分子”(Tiktok terrorists)。
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