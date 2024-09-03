瑞士将从2025年起提高子女补贴和养老金

瑞士政府从2025年起提高子女补贴及养老金。 Keystone-SDA

从2025年起，瑞士的养老、遗属和残疾保险金(AHV/AVS)将上调2.9%。政府将把最低养老金提高35瑞郎(约合人民币294元)，达到1260瑞郎(约合人民币10’565元)。

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Deutsch de Bundesrat erhöht Renten und Kinderzulagen ab 2025 原版 更多阅览 Bundesrat erhöht Renten und Kinderzulagen ab 2025

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子女补贴将从每月200瑞郎(约合人民币1677元)增加到215瑞郎(约合人民币1802元)，教育补贴则从每月250瑞郎(约合人民币2096元)上调至268瑞郎(约合人民币2247元)。

根据上周的一份声明，政府已根据养老金法规定的混合指数调整了养老、遗属和残疾保险金，且每两年必须审查养老金是否需要根据通货膨胀和工资趋势进行调整。

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