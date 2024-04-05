瑞士旅游部门宣告冬季旅游季取得成功
2023/24年雪季过后，瑞士旅游业宣布盈利。
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得益于去年11月提早到来的寒冷天气及节假日期间的高入住率，多数参与调查的旅行目的地收获了成功的冬季旅游季。
瑞士旅游局4月2日宣布，许多旅游地的业绩甚至超过了2022/23年冬季旅游季。11月提前到来的大量降雪为雪季到来做好了准备。就连一些低海拔的地区一度也被皑皑的白雪覆盖。
据报告分析，2月和3月初的恶劣天气造成许多旅游地业务增速短暂放缓。冬季旅游季接近尾声，低地典型的4月气候及山区的降水导致复活节长周末的天气时好时坏。在低海拔地区，温暖的天气吸引了许多越野滑雪者。
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一直以来，瑞士的冬季旅游主要依靠本地及欧洲游客。不过，瑞士旅游局表示，美国游客的数量也十分惊人，尤其是美国年轻人。瑞士是他们最中意的冬季旅游目的地。
以上结论由针对瑞士旅游业的一份调查得出。调查询问了滑雪度假地及城市旅游目的地对其冬季旅游季的评价。
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