瑞士联邦铁路发起宣传活动，呼吁公共出行更加安全

瑞士联邦铁路公司表示，列车工作人员平均每天遭受的言语或肢体攻击高达10次，近年来有愈演愈烈之势。 Keystone-SDA

瑞士联邦铁路公司正在发起一项宣传活动，呼吁人们在乘坐公共交通时彼此更加尊重，确保更安全的出行。从下周起，车站及列车内的海报和屏幕将投放防止袭击的信息。

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此次名为“敬爱同行”的宣传活动倡导人们尊重其他乘客和工作人员。联邦铁路公司于11月4日称，铁路工作者平均每天遭遇的言语和身体攻击高达10次，其中一些攻击行为近年来更是变本加厉，包括侮辱、威胁、谩骂或袭击。

联邦铁路公司认为，人们仍有很高的安全感。相比其他公共场合，乘客们在火车上或车站内仍然感觉更加安全，但人们的安全意识还需要进一步提高。

自去年夏天起，列车工作人员的部分安全培训转入新的培训中心进行。作为实践培训模块的一环，员工们会接受在危急情况下应采取的行动建议。其目的是帮助他们遇到过激行为时仍保持从容镇定，应对专业并能安抚乘客。在此过程中，工作人员要学会避免危及自身安全。

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自今年9月起，瑞士铁路乘警开始在全境范围内使用随身摄像机，以缓和纠纷。乘警与地方警察部门密切合作，并得到其他安保服务的支持。目前，联邦铁路的客服人员从晚上10点开始，在长途列车上结伴出行。

宣传活动由瑞士联邦铁路公司与交通工作者工会联盟SEV、Transfair 员工协会和瑞士火车司机联盟VSLF共同组织。