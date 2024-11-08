瑞士联邦铁路发起宣传活动，呼吁公共出行更加安全

瑞士联邦铁路公司正在发起一项宣传活动，呼吁人们在乘坐公共交通时彼此更加尊重，确保更安全的出行。从下周起，车站及列车内的海报和屏幕将投放防止袭击的信息。
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此次名为“敬爱同行”的宣传活动倡导人们尊重其他乘客和工作人员。联邦铁路公司于11月4日称，铁路工作者平均每天遭遇的言语和身体攻击高达10次，其中一些攻击行为近年来更是变本加厉，包括侮辱、威胁、谩骂或袭击。
联邦铁路公司认为，人们仍有很高的安全感。相比其他公共场合，乘客们在火车上或车站内仍然感觉更加安全，但人们的安全意识还需要进一步提高。
自去年夏天起，列车工作人员的部分安全培训转入新的培训中心进行。作为实践培训模块的一环，员工们会接受在危急情况下应采取的行动建议。其目的是帮助他们遇到过激行为时仍保持从容镇定，应对专业并能安抚乘客。在此过程中，工作人员要学会避免危及自身安全。
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瑞士铁路乘警将配备随身摄像机
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从今年9月起，瑞士联邦铁路乘警将佩戴随身摄像机。本周二(8月13日)瑞士铁路公司表示，希望随身摄像机会有助于缓和纠纷。
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自今年9月起，瑞士铁路乘警开始在全境范围内使用随身摄像机，以缓和纠纷。乘警与地方警察部门密切合作，并得到其他安保服务的支持。目前，联邦铁路的客服人员从晚上10点开始，在长途列车上结伴出行。
宣传活动由瑞士联邦铁路公司与交通工作者工会联盟SEV、Transfair 员工协会和瑞士火车司机联盟VSLF共同组织。
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瑞士家庭2022年平均月收入6900瑞郎
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瑞士年轻人对社交媒体的压力感低于预期。瑞士儿童福利民间组织Pro Juventute基金会针对瑞士青年的首次调研得出了上述结论。该研究还发现，女孩和年轻女性比同龄男性更容易感受到压力。
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工资上涨和通胀率下降很可能在未来一年提高瑞士居民的实际购买力。然而，医疗保险费用的增加可能在每月月底时把许多家庭的钱包掏得所剩无几。
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瑞士素食者协会(Swissveg)主张以植物性食物为基础的饮食方式。其调研显示，放弃肉类消费的瑞士人人数空前增长。协会表示，在过去的五年中，素食主义者 (vegetarian,主张不食用来自飞禽、走兽、鱼虾等动物身体的肉类食物，只食用谷物、豆类、蔬菜和水果等植物类以及菇类食品)及纯素食主义者(vegan,主张禁止食用包括蛋类、奶制品、蜂蜜在内的任何与动物有关的食品，甚至避免使用取自动物和动物衍生物的生活成品)的人数增加了近40%。
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五分之一的瑞士儿童在家中遭受心理虐待
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在瑞士，五分之一的儿童是心理暴力的受害者。每三名儿童中就有一名亲眼目睹过父母之间的心理暴力。瑞士儿童保护组织Kinderschutz Schweiz于11月4日发起一项预防宣传活动。
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瑞士联邦主席维奥拉·阿姆海尔特(Viola Amherd)向唐纳德·特朗普和竞选伙伴JD·万斯赢得本次美国大选表示祝贺，同时重申了两国之间牢固的科研和经济纽带。
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11月6日，总部位于苏黎世的电气工程和自动化公司ABB宣布签署收购美国立式泵电机Aurora Motors的协议。这项交易将增强ABB的产品供应，并扩大其全球业务。
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