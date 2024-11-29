瑞士道路上的新车超过一半都是SUV

Keystone / Urs Flueeler

去年，在瑞士注册的新车中，SUV占有率超过了50%。这尤其给城市带来很多问题。

4 分钟

Keystone-SDA 其他1种语言 English en SUVs account for over half of all new automobiles on Swiss roads 原版 更多阅览 SUVs account for over half of all new automobiles on Swiss roads

点击这里，订阅瑞士资讯swissinfoch.时事通讯(Newsletter)，迅速、深入、互动地了解瑞士第一手新闻资讯。

近日，瑞士比价在线平台Comparis在其报告中指出，2023年，瑞士注册的新车中，56%都是运动型多功能车(Sport Utility Vehicle)，简称SUV。SUV车型包括多款离地间距(ground clearance, 指在水平面上，汽车底盘的最低点与地面的间距)较高的车辆。它们类似越野车(off-road vehicle)，但通常不是四轮驱动。Comparis将SUV和越野车放在一起做了分析。

报告显示，一段时间以来，SUV在新车中的比例持续上升。2010年时，其占比仅为17%；但2022年，已经突破了50%大关。Comparis平台车辆专家Adi Kolecic在新闻稿中表示：“从SUV注册量的一路飙升看得出，驾驶者还是很注重车内宽敞的空间，喜欢升高的座椅位置。”

奥迪和斯柯达领跑

德国汽车制造商主导了SUV领域，其中又以大众集团(Volkswagen (VW) Group )遥遥领先。其子公司奥迪以13’000辆的新车注册量排在首位，领先其位于捷克的另一家子公司，斯柯达。大众核心品牌大众汽车位居第四，仅次于宝马。

不过，最受欢迎的SUV型号是特斯拉Y型(Tesla Model Y)，比斯柯达Enyaq系列更得人心。在电动车中，SUV车型更为普遍。Kolecic解释道：“电动车驾驶者通常会选电动SUV，长距离小型车和紧凑车型在电动车市场上还不多见。

从前的紧凑车型和旅行轿车(estate cars 一种特殊的汽车类型，车身较长，车顶较高，车身较宽，车尾部分的设计也较为方正，以保证车内空间的充足。)逐渐被制造商改装成SUV 。研究报告指出，经典的家用轿车已经停产。

城市问题日益严重

然而，SUV的发展趋势尤其给城市造成问题，令停车位愈发紧张。因此，苏黎世、巴塞尔等城市已经在讨论限制SUV进入市中心的措施。例如，法国首都巴黎向SUV额外收取停车费。

此外，根据调研， SUV对其他道路车辆也会造成更高风险。比如，相较轻型车辆，SUV导致的保险理赔损失更大。主要原因是其更沉的车身重量和车型。不仅如此，由于设计原因，车辆前方视野也往往受限。