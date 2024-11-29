瑞士道路上的新车超过一半都是SUV

去年，在瑞士注册的新车中，SUV占有率超过了50%。这尤其给城市带来很多问题。
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近日，瑞士比价在线平台Comparis在其报告中指出，2023年，瑞士注册的新车中，56%都是运动型多功能车(Sport Utility Vehicle)，简称SUV。SUV车型包括多款离地间距(ground clearance, 指在水平面上，汽车底盘的最低点与地面的间距)较高的车辆。它们类似越野车(off-road vehicle)，但通常不是四轮驱动。Comparis将SUV和越野车放在一起做了分析。
报告显示，一段时间以来，SUV在新车中的比例持续上升。2010年时，其占比仅为17%；但2022年，已经突破了50%大关。Comparis平台车辆专家Adi Kolecic在新闻稿中表示：“从SUV注册量的一路飙升看得出，驾驶者还是很注重车内宽敞的空间，喜欢升高的座椅位置。”
奥迪和斯柯达领跑
德国汽车制造商主导了SUV领域，其中又以大众集团(Volkswagen (VW) Group )遥遥领先。其子公司奥迪以13’000辆的新车注册量排在首位，领先其位于捷克的另一家子公司，斯柯达。大众核心品牌大众汽车位居第四，仅次于宝马。
不过，最受欢迎的SUV型号是特斯拉Y型(Tesla Model Y)，比斯柯达Enyaq系列更得人心。在电动车中，SUV车型更为普遍。Kolecic解释道：“电动车驾驶者通常会选电动SUV，长距离小型车和紧凑车型在电动车市场上还不多见。
从前的紧凑车型和旅行轿车(estate cars 一种特殊的汽车类型，车身较长，车顶较高，车身较宽，车尾部分的设计也较为方正，以保证车内空间的充足。)逐渐被制造商改装成SUV 。研究报告指出，经典的家用轿车已经停产。
城市问题日益严重
然而，SUV的发展趋势尤其给城市造成问题，令停车位愈发紧张。因此，苏黎世、巴塞尔等城市已经在讨论限制SUV进入市中心的措施。例如，法国首都巴黎向SUV额外收取停车费。
此外，根据调研， SUV对其他道路车辆也会造成更高风险。比如，相较轻型车辆，SUV导致的保险理赔损失更大。主要原因是其更沉的车身重量和车型。不仅如此，由于设计原因，车辆前方视野也往往受限。
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