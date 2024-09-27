美國超越瑞士登頂全球財富排名榜首，台灣則位居第五

瑞士可謂富而無驕，國民人均財富已高達24.1萬瑞郎(約合人民幣199.34萬元)；但金融服務及保險業巨擘安聯集團(Allianz)最新發布的年度全球財富報告(Global Wealth Report)顯示，美國人的財富更為豐厚。
此内容发布于
本文通過Google翻譯從簡體中文轉換為繁體中文。阅读简体字版本请 点击这里
相关内容
相关内容
通訊訂閱
如果你訂閱了我們的電子報(Newsletter)，每週你會在你註冊的信箱中收到一封免費電子郵件，內容是瑞士資訊繁體中文版報道。 現在就點擊訂閱。
更多阅览 通訊訂閱
最新發布的2024年的研究報告(第15版)是基於2023年的數據而分析完成的。保險與資產管理公司安聯在本週二(9月24)發布的報告中寫道，回溯去年，盤點參與接受調查的共計60個國家，國民的家庭總資產總體增長了7.6%，從而在很大程度上已從上一年度的衰退局面(-3.5%)中得以復甦。
銀行存款、來自保險公司和退休基金的應收款、有價證券(股票、債券和投資基金)以及其他應收帳款，都包含在計算中，透過數值相加從而得出總資產額度，然後再扣除債務。
以歐元為貨幣單位計算的最終排名，美國首屈一指，位居財富榜首，國民人均資產高達26萬歐元(約合人民幣203.18萬元)。這一數字比統計前的12個月增長了9.8%，使得美國超越瑞士(25.5 萬歐元，約合人民幣199.3萬元)，躍居第一。
緊隨其後的是丹麥和新加坡(均為17.2萬歐元，約合人民幣134.41萬元)，然後是台灣(14.9萬歐元，約合人民幣116.44萬元)。其他躋身前十名的國家則依序為紐西蘭、瑞典、加拿大、荷蘭和比利時。義大利排名第14 位，法國第16 位，德國第18 位。
相关内容
相关内容
瑞士收入：高薪且稳定，但很多人仍然手头很紧
此内容发布于
7000瑞郎(约合7850美元)的月薪在瑞士够不够花？最新统计数据显示，瑞士的薪资中位数仍在上涨，但对于部分人口来说，工资还是没有花销涨得快。
更多阅览 瑞士收入：高薪且稳定，但很多人仍然手头很紧
同時，安聯集團也在報告中寫道，2023年瑞士家庭資產增幅僅2.2%，遠低於5%的歐洲平均水準。究其原因，應歸咎於瑞士人的銀行存款整體縮水1.3%(較調查前的12個月減少了35億歐元)，這是自2008年全球金融危機以來瑞士首次出現國民銀行存款數額下降現象。保險和退休基金也表現疲軟：成長率僅1.4%-這也是20年以來除2022年以外的最低增幅。另一方面，股票(+7.6%)在經歷了2022年的暴跌(-12.5%)後可謂恢復良好。
然而，安聯專家警告稱，從實際情況來看，前景將會更加黯淡。根據通貨膨脹的調整後(譯者註：即將某個數值按照通貨膨脹的影響進行調整，以便更準確地反映其實際價值)，瑞士金融資產幾乎仍保持在2020年的水平。 “瑞士儲戶已經度過了三年原地踏步的靜態時光，”保險公司這樣寫道。
相关内容
谁是“Sarco”自杀胶囊舱在瑞士的第一个使用者？
此内容发布于
一名涉嫌在瑞士非法使用“Sarco”自杀胶囊舱而被警方现场逮捕的一人现已依法被取保候审。沙夫豪森州检察官办公室表示，本周早些时候被警方拘捕的其余数人，目前均已获释。
更多阅览 谁是“Sarco”自杀胶囊舱在瑞士的第一个使用者？
相关内容
美国超越瑞士登顶全球财富排名榜首，台湾位居第五
此内容发布于
瑞士可谓富而无骄，国民人均财富已高达24.1万瑞郎(约合人民币199.34万元)；但金融服务及保险业巨擘安联集团(Allianz)最新发布的年度全球财富报告(Global Wealth Report)显示，美国人的财富更为丰厚。
更多阅览 美国超越瑞士登顶全球财富排名榜首，台湾位居第五
相关内容
瑞士高层教育官员不赞成学生在校使用手机
此内容发布于
瑞士各州教育部长理事会主席西尔维娅·施泰纳(Silvia Steiner)日前在接受采访时表示，智能手机已导致在校学生人际沟通能力整体下降。
更多阅览 瑞士高层教育官员不赞成学生在校使用手机
相关内容
尽管肉类消费稳定，瑞士肉商仍面临压力
此内容发布于
瑞士肉类协会(Swiss Meat Association)会长表示，尽管肉类消费稳定，但肉商面临的压力越来越大。Daniel Schnider认为，收购和兼并是主要原因。
更多阅览 尽管肉类消费稳定，瑞士肉商仍面临压力
相关内容
安乐死：“Sarco”自杀胶囊舱被认为与瑞士法律相悖
此内容发布于
瑞士政府现已认定，3D打印的“Sarco”自杀胶囊舱不符合产品安全标准。
更多阅览 安乐死：“Sarco”自杀胶囊舱被认为与瑞士法律相悖
相关内容
瑞士与中国就自由贸易协定更新展开谈判
此内容发布于
瑞士经济部长盖伊·帕尔莫兰(Guy Parmelin)于9月23日启动了有关“优化”中瑞自由贸易协定的谈判。X平台上的帖文称，帕姆兰与中国商务部长王文涛进行了线上会议。
更多阅览 瑞士与中国就自由贸易协定更新展开谈判
相关内容
苏黎世电影节20年：众星即将云集
此内容发布于
今年10月3日，苏黎世电影节将迎来二十周年庆典，届时众星云集。凯特·温斯莱特(Kate Winslet)、裘德·洛(Jude Law)、帕米拉·安德森(Pamela Anderson)和埃米尔·施泰因贝格尔(Emil Steinberger)都会带来自己的电影新作并领取奖项。
更多阅览 苏黎世电影节20年：众星即将云集
相关内容
瑞士人口冲破900万大关
此内容发布于
截至今年6月底，瑞士常住人口首次突破900万。瑞士联邦统计局(FSO)9月19日公布的数据显示，截至第二季度末，共有9’002’763人在瑞士常住。
更多阅览 瑞士人口冲破900万大关
相关内容
瑞士研究：幼儿园儿童借助手指计算能力更强
此内容发布于
用手指数数可以增强幼儿园小朋友的运算能力。根据洛桑大学(University of Lausanne)的一项研究，5到6岁儿童用手指帮助计算时，加法运算能力显著提升。
更多阅览 瑞士研究：幼儿园儿童借助手指计算能力更强
相关内容
瑞士即将严化外资审查
此内容发布于
瑞士议会国民院通过所谓的“中国法案”，对海外买家的收购进行严格筛查，此后，外国投资者将面临更严格的审查。
更多阅览 瑞士即将严化外资审查
阅读更多
相关内容
瑞士在全球财富管理行业的领先地位面临挑战
此内容发布于
在未来几年里，全球最富裕的群体可能会倾向于将资金存放在香港银行的金库内，而非瑞士。但在充满迷雾的全球财富管理行业中，预测未来绝非易事。
更多阅览 瑞士在全球财富管理行业的领先地位面临挑战
相关内容
瑞士在全球财富排名中保持领先地位，世界变得更加富裕
此内容发布于
去年，全球人口在整体上变得更加富裕。全球财富在2022年有所下降之后，迎来了反弹。瑞士在《瑞银全球财富报告》(UBS Global Wealth Report)中保持了其领先地位。
更多阅览 瑞士在全球财富排名中保持领先地位，世界变得更加富裕
您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。
请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。