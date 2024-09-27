立足瑞士 报道世界
登录
新闻
生活&养老
瑞士資訊–繁體版

美國超越瑞士登頂全球財富排名榜首，台灣則位居第五

安聯專家警告稱，從實際情況來看，瑞士人資產前景將會更加黯淡。
安聯專家警告稱，從實際情況來看，瑞士人資產前景將會更加黯淡。 Keystone-SDA

瑞士可謂富而無驕，國民人均財富已高達24.1萬瑞郎(約合人民幣199.34萬元)；但金融服務及保險業巨擘安聯集團(Allianz)最新發布的年度全球財富報告(Global Wealth Report)顯示，美國人的財富更為豐厚。

此内容发布于
4 分钟
Keystone-SDA

本文通過Google翻譯從簡體中文轉換為繁體中文。阅读简体字版本请 点击这里

相关内容
通讯订阅

相关内容

通訊訂閱

如果你訂閱了我們的電子報(Newsletter)，每週你會在你註冊的信箱中收到一封免費電子郵件，內容是瑞士資訊繁體中文版報道。 現在就點擊訂閱。

更多阅览 通訊訂閱

最新發布的2024年的研究報告(第15版)是基於2023年的數據而分析完成的。保險與資產管理公司安聯在本週二(9月24)發布的報告中寫道，回溯去年，盤點參與接受調查的共計60個國家，國民的家庭總資產總體增長了7.6%，從而在很大程度上已從上一年度的衰退局面(-3.5%)中得以復甦。

銀行存款、來自保險公司和退休基金的應收款、有價證券(股票、債券和投資基金)以及其他應收帳款，都包含在計算中，透過數值相加從而得出總資產額度，然後再扣除債務。

以歐元為貨幣單位計算的最終排名，美國首屈一指，位居財富榜首，國民人均資產高達26萬歐元(約合人民幣203.18萬元)。這一數字比統計前的12個月增長了9.8%，使得美國超越瑞士(25.5 萬歐元，約合人民幣199.3萬元)，躍居第一。

緊隨其後的是丹麥和新加坡(均為17.2萬歐元，約合人民幣134.41萬元)，然後是台灣(14.9萬歐元，約合人民幣116.44萬元)。其他躋身前十名的國家則依序為紐西蘭、瑞典、加拿大、荷蘭和比利時。義大利排名第14 位，法國第16 位，德國第18 位。

相关内容

同時，安聯集團也在報告中寫道，2023年瑞士家庭資產增幅僅2.2%，遠低於5%的歐洲平均水準。究其原因，應歸咎於瑞士人的銀行存款整體縮水1.3%(較調查前的12個月減少了35億歐元)，這是自2008年全球金融危機以來瑞士首次出現國民銀行存款數額下降現象。保險和退休基金也表現疲軟：成長率僅1.4%-這也是20年以來除2022年以外的最低增幅。另一方面，股票(+7.6%)在經歷了2022年的暴跌(-12.5%)後可謂恢復良好。

然而，安聯專家警告稱，從實際情況來看，前景將會更加黯淡。根據通貨膨脹的調整後(譯者註：即將某個數值按照通貨膨脹的影響進行調整，以便更準確地反映其實際價值)，瑞士金融資產幾乎仍保持在2020年的水平。 “瑞士儲戶已經度過了三年原地踏步的靜態時光，”保險公司這樣寫道。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 本杰明·冯·威尔

如今，瑞士和美国可以相互学习什么？

社交媒体对公共辩论的影响和日益加剧，世界两极分化愈演愈烈。面对这一现实，所有民主国家都必须自问，要用什么理念来赢得公民信任。

参与讨论
27
31 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 西蒙·布拉德利

你现在不看新闻了吗？为什么？

一份最新报告显示，如今关注新闻的人越来越少。路透社研究所最新发布的《数字新闻报告》显示，近十分之四(39%)的人有时或经常回避阅读新闻。

参与讨论
52
77 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 凯蒂·罗米

你所在国家应采取哪些措施保护生物多样性？

在瑞士，三分之一的物种和一半的自然栖息地濒临威胁。瑞士人将于9月22日就生物多样性动议进行全民投票。

参与讨论
44
47 留言
查看讨论
阅读最长

新闻

继沙夫豪森州警方发现多人在位于其辖区内Merishausen镇的一处森林小屋内首次使用“Sarco”自杀胶囊舱后，其中一名涉案嫌疑人遭拘留。

相关内容

谁是“Sarco”自杀胶囊舱在瑞士的第一个使用者？

此内容发布于 一名涉嫌在瑞士非法使用“Sarco”自杀胶囊舱而被警方现场逮捕的一人现已依法被取保候审。沙夫豪森州检察官办公室表示，本周早些时候被警方拘捕的其余数人，目前均已获释。

更多阅览 谁是“Sarco”自杀胶囊舱在瑞士的第一个使用者？
安联专家警告称，从实际情况来看，瑞士人资产前景将会更加黯淡。

相关内容

美国超越瑞士登顶全球财富排名榜首，台湾位居第五

此内容发布于 瑞士可谓富而无骄，国民人均财富已高达24.1万瑞郎(约合人民币199.34万元)；但金融服务及保险业巨擘安联集团(Allianz)最新发布的年度全球财富报告(Global Wealth Report)显示，美国人的财富更为丰厚。

更多阅览 美国超越瑞士登顶全球财富排名榜首，台湾位居第五
肉商领头人：尽管肉类消费稳定，但行业仍面临压力。

相关内容

尽管肉类消费稳定，瑞士肉商仍面临压力

此内容发布于 瑞士肉类协会(Swiss Meat Association)会长表示，尽管肉类消费稳定，但肉商面临的压力越来越大。Daniel Schnider认为，收购和兼并是主要原因。

更多阅览 尽管肉类消费稳定，瑞士肉商仍面临压力
瑞士与中国协商优化自由贸易协定。

相关内容

瑞士与中国就自由贸易协定更新展开谈判

此内容发布于 瑞士经济部长盖伊·帕尔莫兰(Guy Parmelin)于9月23日启动了有关“优化”中瑞自由贸易协定的谈判。X平台上的帖文称，帕姆兰与中国商务部长王文涛进行了线上会议。

更多阅览 瑞士与中国就自由贸易协定更新展开谈判
凯特·温斯莱特(Kate Winslet)、裘德·洛(Jude Law)、帕米拉·安德森(Pamela Anderson)和埃米尔·施泰因贝格尔(Emil Steinberger)将出席苏黎世电影节。

相关内容

苏黎世电影节20年：众星即将云集

此内容发布于 今年10月3日，苏黎世电影节将迎来二十周年庆典，届时众星云集。凯特·温斯莱特(Kate Winslet)、裘德·洛(Jude Law)、帕米拉·安德森(Pamela Anderson)和埃米尔·施泰因贝格尔(Emil Steinberger)都会带来自己的电影新作并领取奖项。

更多阅览 苏黎世电影节20年：众星即将云集
瑞士常住人口突破900万大关。

相关内容

瑞士人口冲破900万大关

此内容发布于 截至今年6月底，瑞士常住人口首次突破900万。瑞士联邦统计局(FSO)9月19日公布的数据显示，截至第二季度末，共有9’002’763人在瑞士常住。

更多阅览 瑞士人口冲破900万大关
幼儿园儿童用手指计算能力更强。

相关内容

瑞士研究：幼儿园儿童借助手指计算能力更强

此内容发布于 用手指数数可以增强幼儿园小朋友的运算能力。根据洛桑大学(University of Lausanne)的一项研究，5到6岁儿童用手指帮助计算时，加法运算能力显著提升。

更多阅览 瑞士研究：幼儿园儿童借助手指计算能力更强
瑞士议会国民院拟加强外资审查，未来将对此类投资严加把关

相关内容

瑞士即将严化外资审查

此内容发布于 瑞士议会国民院通过所谓的“中国法案”，对海外买家的收购进行严格筛查，此后，外国投资者将面临更严格的审查。

更多阅览 瑞士即将严化外资审查

符合JTI标准

相关内容: 瑞士资讯SWI swissinfo.ch得到新闻信任计划的认证

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch

阅读更多
Swiss bank vault

相关内容

瑞士在全球财富管理行业的领先地位面临挑战

此内容发布于 在未来几年里，全球最富裕的群体可能会倾向于将资金存放在香港银行的金库内，而非瑞士。但在充满迷雾的全球财富管理行业中，预测未来绝非易事。

更多阅览 瑞士在全球财富管理行业的领先地位面临挑战

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团