美國超越瑞士登頂全球財富排名榜首，台灣則位居第五

安聯專家警告稱，從實際情況來看，瑞士人資產前景將會更加黯淡。 Keystone-SDA

瑞士可謂富而無驕，國民人均財富已高達24.1萬瑞郎(約合人民幣199.34萬元)；但金融服務及保險業巨擘安聯集團(Allianz)最新發布的年度全球財富報告(Global Wealth Report)顯示，美國人的財富更為豐厚。

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Keystone-SDA

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最新發布的2024年的研究報告(第15版)是基於2023年的數據而分析完成的。保險與資產管理公司安聯在本週二(9月24)發布的報告中寫道，回溯去年，盤點參與接受調查的共計60個國家，國民的家庭總資產總體增長了7.6%，從而在很大程度上已從上一年度的衰退局面(-3.5%)中得以復甦。

銀行存款、來自保險公司和退休基金的應收款、有價證券(股票、債券和投資基金)以及其他應收帳款，都包含在計算中，透過數值相加從而得出總資產額度，然後再扣除債務。

以歐元為貨幣單位計算的最終排名，美國首屈一指，位居財富榜首，國民人均資產高達26萬歐元(約合人民幣203.18萬元)。這一數字比統計前的12個月增長了9.8%，使得美國超越瑞士(25.5 萬歐元，約合人民幣199.3萬元)，躍居第一。

緊隨其後的是丹麥和新加坡(均為17.2萬歐元，約合人民幣134.41萬元)，然後是台灣(14.9萬歐元，約合人民幣116.44萬元)。其他躋身前十名的國家則依序為紐西蘭、瑞典、加拿大、荷蘭和比利時。義大利排名第14 位，法國第16 位，德國第18 位。

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同時，安聯集團也在報告中寫道，2023年瑞士家庭資產增幅僅2.2%，遠低於5%的歐洲平均水準。究其原因，應歸咎於瑞士人的銀行存款整體縮水1.3%(較調查前的12個月減少了35億歐元)，這是自2008年全球金融危機以來瑞士首次出現國民銀行存款數額下降現象。保險和退休基金也表現疲軟：成長率僅1.4%-這也是20年以來除2022年以外的最低增幅。另一方面，股票(+7.6%)在經歷了2022年的暴跌(-12.5%)後可謂恢復良好。

然而，安聯專家警告稱，從實際情況來看，前景將會更加黯淡。根據通貨膨脹的調整後(譯者註：即將某個數值按照通貨膨脹的影響進行調整，以便更準確地反映其實際價值)，瑞士金融資產幾乎仍保持在2020年的水平。 “瑞士儲戶已經度過了三年原地踏步的靜態時光，”保險公司這樣寫道。