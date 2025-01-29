自殺膠囊事件，對瑞士安樂死有何影響？

瑞士是一個自由的國家，甚至對待死亡的態度也很開放。 Keystone / Thomas Hodel

瑞士是少數允許安樂死的國家之一，然而去年一種新型安樂死工具-Sarco自殺膠囊在瑞士使用後，引發了爭端，實施安樂死組織的內部人員被逮捕。這件事在瑞士引發了新一輪圍繞著進一步規範安樂死的討論。那麼這事件是否會促使瑞士制定新法？

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马克·洛伊滕艾格 批判性报道并非自由社会的产物，而是其存在和发展的前提-马克·洛伊滕艾格正是基于这一信念，才致力于围绕政治和社会制度议题撰写相关报道。继在苏黎世某地方报刊工作15年后，他于2020年11月加入瑞士资讯swissinfo.ch，并担任德、法、意三门语言编辑部负责人。

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瑞士的輔助自殺組織已經存在多年，他們採用的安樂死方式是在完成所需手續之後，為病人準備好致死藥劑，由病人親手打開點滴開關，結束生命。

現在出現了一種新安樂死方法-澳洲醫生、安樂死倡導者菲利普·尼奇克(Philip Nitschke)和荷蘭工程師亞歷克斯·班寧克(Alex Bannink)發明了一種Sarco自殺膠囊，人進入後打開氮氣開關，在這個密封膠囊中死去。

安樂死申請程序 首先要是尊嚴( Dignitas )/解脫(Exit)協會的會員，非會員會先得到相關資料，簽字成為會員之後，開始進入安樂死預備程序： 投遞個人資料，包括安樂死書面申請、病例、生平簡介。 協會在審核資料後與會員聯繫，並將會員資料交給一位與協會有合作關係的醫生，做出評判是否符合安樂死條件， 如果符合，會員會得到一個「暫時通過」的通知，有了這個通知意味著可以隨時赴瑞實行安樂死， 從這時便可以著手準備在瑞士取得死亡證明所需的居住地戶籍資料。戶籍資料開立日期與安樂死施行日期之間，最多間隔半年。 材料齊全後可約定實施日期， 實施安樂死， 確認死亡。 *在整個過程中，如果有一絲半毫的猶豫，都可以重新考慮。 資料來源：尊嚴(Dignitas international)

去年一名有健康問題的美國女性在瑞士進入Sarco自殺膠囊結束了自己的生命。這是第一位使用這個新型安樂死工具的人。然而Sarco自殺膠囊的合法性卻在瑞士遭到質疑，因此當時負責組織這次安樂死的相關人員被逮捕。

去年9月，這位64歲，患有免疫系統疾病的美國女性在Sarco自殺膠囊中離世，安樂死組織「最後一程」(The Last Resort)將自殺膠囊停放在靠近德國邊境的瑞士沙夫豪森州的一片樹林中。

這位女性在死前錄製了一段視頻，簡單扼要地說明了自己的自殺動機，然後坐進膠囊，當系統就緒後，她毫不遲疑地按下了按鈕。幾分鐘後，她就停止了呼吸。

荷蘭《人民報》(Volkskrant)的一名攝影師後來做出了這樣的描述，她與安樂死組織「最後一程」的成員一起親眼目睹了這一自殺過程。

菲利普·尼奇克從德國遠端觀看了Sarco自殺膠囊內安樂死的過程。因此，與其他在場的人不同，他沒有被逮捕。

沙夫豪森州早在2024年年中就已明確公開表示，不同意在該州境內使用自殺膠囊，否則將採取法律措施。

原本想成為第一個在Sarco自殺膠囊中結束生命的人是另一位美國人，但因為瑞士各州的抵制，而放棄了計劃。後來，她在一家瑞士安樂死組織的幫助下結束了生命。臨終前，她對「最後一程」組織表達了強烈的不滿。

位於德國邊境附近的梅里斯豪森(Merishausen)的一片森林。這裡是首次使用Sarco自殺膠囊的地方。 Keystone / Ennio Leanza

所以在第二次嘗試中，「最後一程」不再顧及瑞士機構的警告，而且就在瑞士聯邦委員會對這種新型膠囊發表意見的當天，實施了Sarco自殺膠囊中的安樂死。當日，司法部長明確表示，瑞士不允許使用這種膠囊。

安樂死組織「最後一程」在瑞士受到了怎樣的處置？

大多數參與沙夫豪森森林自殺事件的人在被捕後不久即被釋放。

只有「最後一程」的聯合主席、德國安樂死組織尊嚴的前媒體發言人弗洛里安·威爾萊特(Florian Willet)被關押了70天，直到12月初才獲釋。

負責此案的檢察院表示，此案不存在殺人嫌疑，但「有強烈的協助和唆使自殺的嫌疑」。

弗洛里安·威爾萊特(Florian Willet)被關押了70天。 Keystone / Ennio Leanza

至於是否會提起訴訟，目前尚不清楚。 「最後一程」組織有意走司法程序。在瑞士，安樂死法律架構下的爭議一般主要由聯邦最高法院裁決。

在瑞士使用Sarco自殺膠囊是否違法？

這最後將由聯邦最高法院做出裁決，但答案很可能是否定的。

雖然瑞士方都認為使用Sarco自殺膠囊不符合法律要求，但理由卻各不相同，而且都不具備法律說服力。

例如，瓦萊州認為該膠囊未受到瑞士醫藥管理局Swissmedic的認證，而該機構表示，該膠囊不屬於醫療產品，因此他們並不對其負責。

瑞士司法部長伊麗莎白·鮑姆-施奈德(Elisabeth Baume-Schneider)對議會表示，Sarco自殺膠囊不符合產品安全法的要求；此外，膠囊中使用的氮氣也違反了瑞士的《化學用品法》。

然而這些法律是否適用於安樂死，尚需考慮，因為安樂死涉及到的是自我決定死亡的基本權利。

Sarco是這種透過3D列印製作出來的膠囊艙的名字，它看起來像科幻小說裡的物件。人躺在這個膠囊艙中，只要按下按鈕，就能在幾分鐘內死去。發明這個膠囊艙的人也表示，它能讓人平靜、甚至略帶激動地死去。 Keystone / Ennio Leanza

去年3月，聯邦最高法院針對近年來最轟動的一個案件做出裁決時，就對這些法律的適用性提出了質疑。當時瑞士最高法院判決瑞士法語區安樂死組織「解脫」(Exit) 的前副主席皮埃爾貝克(Pierre Beck)無罪。

貝克為一名86歲的健康女性提供了輔助自殺，這名女子希望與身患重病的丈夫一起死。聯邦最高法院最後做出的裁定是，《治療產品法》和《麻醉品法》均不適用於此案。

多位觀察家現在也表示，聯邦委員會援引的《產品安全法》亦不適用於Sarco自殺膠囊。

因此，只有《瑞士刑法》第115條可作為審理安樂死案件的法律依據。該法規定，禁止出於「自私動機」的協助自殺；而且自殺行為必須由自殺者本人實施(儘管這一點在律師中存在爭議)。

此外，對求死者的健康狀況和判斷能力的評估屬於醫生的責任。瑞士醫學科學院為相關醫生發布了一些指導方針，但這些方針並不具有法律約束力。

安樂死組織則自行製定了其服務條件和規則。

Sarco自殺膠囊案件後，瑞士安樂死組織是否要求加強監管？

整體而言，瑞士機構並未提出具體要求。

只有來自「生命週期」(Life Circle)組織的著名安樂死工作者艾麗卡·普雷希格(Erika Preisig)明確表示：「我認為，每一個新成立的安樂死組織都應該首先獲得營業執照，就像醫生診所開業前一樣。

「生命週期」(Life Circle)組織的著名安樂死工作者艾麗卡‧普雷希格(Erika Preisig)提出，安樂死組織必須申請營業執照。 KEYSTONE

瑞士最大的安樂死組織瑞“解脫”(Exit)則非常明確地反對更嚴格的監管：「與今天的情況相比，任何新制定的特殊法律都會進一步限制協助自殺。」

該組織認為，具體環節應該參考最新的法院判決，因為這些判決最能反映時代需求。另一個瑞士安樂死組織「尊嚴」也同樣反對推出更嚴格的規定。

對瑞士這些已經存在多年的安樂死組織來說，重要的是在實施安樂死的時候嚴格依法辦事，因為只有證明資料齊全，才能避免導致法醫檢查和警方的干預。

一些州已經就此制定了一些簡化程序，特別是索洛圖恩州(Solothurn)，該州與安樂死組織「Pegasos」共同製定了一個樣本方案，並於12月開始實施。

然而，在瑞士許多地區，安樂死仍需支付高昂的費用，而且親屬在悲悼過程中會受到有關部門的干擾(詢問情況，填寫表格等)。

著名的安樂死倡導者和先驅路德維希·米內利(Ludwig A. Minelli)及其安樂死組織「尊嚴」也呼籲瑞士允許主動安樂死。米內利這是受到了荷蘭模式的啟發，在荷蘭當滿足一定條件時，也允許對阿茲海默症患者實施主動安樂死。

瑞士政治家是否會對安樂死重新進行規範？

Sarco自殺膠囊在瑞士首次投入使用引發事端之後，兩位議員分別向瑞士聯邦議會遞交了請願(Vorstoß)：瑞士人民黨國民院議員妮娜·菲爾·杜瑟(Nina Fehr Düsel)在請願中呼籲聯邦委員會針對如何禁止Sarco膠囊做出明確表態；綠色自由黨人帕特里克·海希格(Patrick Hässig)則希望了解如何才能建立一個協助自殺的法律框架。

然而這兩項請願似乎都不容易滿足，聯邦委員會已經針對安樂死相關法律發表了意見，並明確表示不需要增加任何監管措施。政府在回饋中寫到：目前的法律架構「清晰而開放，足以應對瑞士以自由的態度對待安樂死所帶來的問題」。

聯邦提及了2011年的一個「安寧療護、自殺預防和有組織協助自殺」報告，認為以這項報告為基礎，近期政府不需要針對協助自殺進行具體規範。這項報告中所含帶的法律條款也多次得到議會的確認。

的確，以往針對協助自殺進行具體規範的數次嘗試，都以失敗告終。 1942年《瑞士刑法》第115條以及聯邦最高法院對該條款的運用和詮釋一直在發揮作用。

因此儘管這次Sarco自殺膠囊事件帶來了群情激動，但這依然不會促使瑞士制定安樂死新法。

您自己是否有安樂死的念頭，或是周遭是否有需要幫助的人？ 在瑞士可請撥打求助電話143，也可以在www.143.ch上找到電子郵件地址和溝通聯絡方式，這項服務是匿名且免費的。 兒童和青少年，可撥打瑞士青少年慈善基金會(Pro Juventute)提供的求助電話147，還可以透過簡訊、聊天和電子郵件與他們取得聯繫，所有詳細資訊可在www.147.ch網站上找到。 瑞士各州這方面的更多資訊和聯絡方式可在www.reden-kann-retten.ch網站上查詢。有親人自殺身亡的人需要協助，可查詢www.trauernetz.ch網站。

Sarco自殺膠囊會對瑞士的安樂死產生影響嗎？

當瑞士安樂死機構「解脫」和「尊嚴」被問及此事時，他們都回答，使用這種自殺膠囊結束生命目前是一種邊緣現象，需求量不會很大。

瑞士安樂死組織的經驗是，大多數人都是在親人的陪伴下牽著他們的手離開​​人世的。而在「安樂死的特斯拉」-Sarco自殺膠囊中，生命的最後時刻要自己一個人面對。

不過，「最後一程」組織在網站上表示，這種膠囊也可用於雙人安樂死。今年9月，一對英國夫婦的「一起安樂死計畫」曾成為頭條新聞。

目前仍很難預測人們對Sarco膠囊的實際需求數字；也尚不清楚尼奇克和「最後一程」是否只在瑞士提供Sarco膠囊服務。在一次接受《新蘇黎世報》(NZZ)採訪時，尼奇克提到，芬蘭是一個可能的替代國。在2020年德國聯邦憲法法院做出相關裁決後，德國使用膠囊的法律範圍也有所增大。

不過，尼奇克最初的想法是提供膠囊的設計圖紙，讓全世界想要結束生命的人都能用3D列印機列印出零件，然後自己組裝自己的自殺膠囊，但目前這一想法成為現實的可能性似乎不大。

《最後一程》曾公開，膠囊印刷成本約15,000歐元(約12萬人民幣)。但對於身患絕症的病人來說，自己動手組裝自殺膠囊應該不太現實。

(編譯自德文：楊煦冬/gj，繁體校對：盧品妤)